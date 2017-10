Klurig bortamatch i München väntar Celtic. Kan Patrick Roberts & co knipa poäng?

Inför: Bayern München - Celtic

Ikväll är det åter dags igen för Champions Leauge-fotboll och den tredje omgången då Celtic reser till München för bortamatchen mot FC Bayern.



Celtic kommer närmast från en 3-0 seger på bortaplan över belgiska Anderlecht. Bayern München i sin form förlorade mot



Helgens ligamatcher för lagen slutade med varsina segrar. Celtic besegrade Dundee FC med 1-0 efter mål av Oliver Ntcham medan Bayern besegrade Freiburg med 5-0. Celtic leder den skotska ligan efter nio omgångar med lika många poäng som tvåan



Celtics manager Brendan Rodgers var inte helt nöjd med lagets insats i helgen, och sade följande till BBC:



- Det var en lite ojämn prestation, tycker jag. Passningsspelet var inte tillräckligt bra under delar av matchen, sade han till BBC efter matchen.



- Jag är väldigt nöjd med resultatet och ännu en hållen nolla. Prestationen? Jag kommer att begära och förvänta mig bättre, men du kan inte ifrågasätta det här lagets mentalitet då de går ut och hämtar hem ett bra resultat.



I slutet av september fick Carlo Ancelotti lämna sin post som huvudtränare för Bayern München, efter en säsongsstart som med Bayern-mått mätt var svag.



In klev i stället Bayern-legendaren Jupp Heynckes, 72 år – som där med tar över huvudansvaret i klubben för fjärde gången.



Celtic och Bayern möttes senast år 2003 i CL-gruppspelet och då slutade först bortamatchen på den gamla Olympiastadion 2-1 till Bayern medan mötet i Glasgow slutade mållöst.

Celtic har aldrig besegrat tyskt motstånd på bortaplan, så oddsen till poäng är rätt svåra.



Celtic får klara sig utan mittbackarna Eric Sviatchenko och



Det gäller att se upp för den polske landslagsanfallaren Robert Lewandoski som är i en makalös målform både i klubblaget, men även i landslaget.



Kvällens domare heter Sergei Karasev och kommer ifrån



Bayern är klara favoriter att vinna matchen, men skottarna kommer göra allt i sin makt för att försöka kriga till sig poäng. Två dubbelmöten väntar mot tyskarna och det är väl främst i hemmamatchen på Celtic Park som man ses ha mest rimlig chans till att kunna störa. Vi får hoppas att det inte rinner iväg med målen som det gjorde i första omgången mot PSG, då blir det en lång kväll för Celtic. Täta till försvaret och satsa på kontringar får bli taktiken för de grönvita.



Så här förväntas lagen formera sina laguppställningar ikväll:



Bayern München (4-2-3-1) : Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Tolisso, Thiago - Robben, Müller, James Rodriguez - Lewandowski



Celtic (4-2-3-1) : Gordon - Lustig, Bitton, Boyata, Tierney - Ntcham, Brown, Roberts, McGregor, Sinclair - Griffiths



Matchstart är som vanligt 20.45 och Viasat Fotboll och Viaplay sänder matchen med sändningsstart en kvart innan.



ROBERT WAHLSTRÖM

2017-10-18 09:00:00

