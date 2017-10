Inför Celtic - Bayern München

Ikväll fortsätter Champions League-äventyret för Celtic när Bayern München kommer på besök i Glasgow. Det kommer att bli en tuff uppgift men förhoppningsvis kommer ett fullsatt Celtic Park att lyfta fram Celtic, hur långt det räcker får vi se.





När de båda lagen möttes för två veckor sen hade inte Celtic mycket att sätta emot. Bayern dominerade matchen igenom och om Celtic ska ha någon chans ikväll måste Brendan Rodgers verkligen ha finslipat defensiven och förhoppningsvis fått ordning på passningsspelet som sett ganska illa ut till och från under en period. Hela laget måste ta större ansvar än sist. Rodgers kommer inte överge sin taktik där han vill att Celtic ska vara spelförande, det kanske låter naivt mot ett så pass bra lag som Bayern München men på hemmaplan kan det förhoppningsvis löna sig. Att ta poäng i den här matchen skulle betyda väldigt mycket inför de två sista matcherna. Även om Celtic inte tar sig vidare till slutspelet i







På skadelistan finns Sviatchenko, Simunovic och Ralston, tre försvarare där Sviatchenko är den som förväntas komma tillbaka tidigast av de tre.



Medan Celtic har många defensiva skador jämnar det väl ut sig något då Bayern har både Thomas Müller och



Redaktionens tankar



Givetvis finns det alltid förhoppningar om att Celtic ska kunna ta poäng mot vilket lag vi än möter, framförallt på hemmaplan. Det har hänt förr och kommer att hända igen. Om det blir imorgon får vi se. Det är väldigt viktigt att vi håller Anderlecht bakom oss för att kunna ta oss vidare till Europa League där vi med stor säkerhet har större chanser att gå längre än i Champions League.







Förra matchen spelade







Förväntade startelvor

Celtic: Gordon, Lustig, Boyata, Bitton, Tierney, Armstrong, Brown, Forrest, Rogic, Sinclair, Dembele



Bayern München: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Vidal, Rudy, Thiago, Robben, James, Pantovic



Det är svårt att tippa ett resultat, men jag hoppas vi kan klara 1-1, vinner vi är det en sjusärdeles bonus och skulle vi torska är det viktigt att det inte drar iväg för mycket.



2017-10-31 07:00:00

