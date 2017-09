Inför: Hamilton - Celtic

Efter landslagsuppehåll med VM-kval och grejer är det åter dags för skotska ligan att dra igång igen. Celtic gästar Hamilton på bortaplan på fredagskvällen och jakten på ligatiteln kan fortsätta.

Flertalet av Celtic -spelarna har varit igång med sina landslag i viktiga VM-kvalmatcher. Craig Gordon Jozo Simunovic , Scott Brown, Leigh Griffiths Cristian Gamboa , Stuart Armstrong, Tom Rogic , Kieran Tierney och James Forrest har alla fått speltid i sina respektive landslag. Mest lyckosamt har det gått för Mikael Lustig, Leigh Griffiths och Stuart Armstrong som alla gjorde varsitt mål.Nu börjar allvaret igen och ny ligamatch väntar Celtic mot Hamilton på SuperSeal Stadium.Celtic var ytterst nära att spräcka den långa sviten av att vara obesegrade i skotska ligan samt cupspel när man i senaste ligamatchen låg under med 0-1 mot St Johnstone fram till den 79:e minuten när Callum McGregor petade in kvitteringen 1-1, vilket blev slutresultatet.Resultatet innebar att Celtic tappade ligaledningen till Aberdeen som leder med två poäng mer.Frågan är hur Brendan Rodgers väljer att formera sitt lag med tanke på att Celtic har sin första Champions League match på tisdag mot självaste Paris Saint-Germain på Celtic Park.Personligen tror jag det vore smart att vila några av de mer tongivande spelarna som behövs skadefria inför PSG -matchen samt att ge chansen till de yngre förmågorna och spelare som inte fått så mycket speltid.Hamilton ska besegras oavsett hur startelvan ser ut. "Accies" är lite av ett drömmotstånd för Celtic. Man brukar vinna mötena lagen emellan utan större bekymmer och så lär det även bli denna gång.Förra säsongen tog man full pott på de tre mötena lagen ställdes mot varandra. Vi får gå tillbaka till säsongen 2015/16 den 26:e februari när Hamilton senast tjänade ihop en poäng mot Celtic. En match som slutade 1-1. Senaste gången Celtic förlorade mot Hamilton var säsongen innan dess, den 5:e oktober 2014 när man åkte på en snöplig 0-1 förlust på Celtic Park.Både Celtic och Hamilton har inlett den skotska ligan starkt. Efter fyra omgångar spelade ligger Celtic tvåa med tio poäng, medan Hamilton ligger fyra med sju poäng.Senaste matchen för Hamilton var mot Kilmarnock på bortaplan. Den matchen slutade oavgjort. Noterbart var att man låg under med 2-0 och vände till 2-2.I Hamilton finns b.la den tidigare Celtic-spelaren Massimo Donati och forne Hearts och Rangers -spelaren David Templeton.