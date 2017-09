2017-09-23 13:00

Rangers - Celtic



Inför: Rangers - Celtic

Säsongens första Old Firm spelas på Ibrox lördag förmiddag. De brittiska öarna kommer att vibrera och stämningen i Glasgow kommer man kunna ta på. De här matcherna gäller allt, ingen kommer att be om ursäkt för något. Nu kör vi!









Celtic är inne i en tuff period med 4 matcher på 10 dagar, däribland matchen mot Rangers på lördag och



Celtic har äntligen fått tillbaka Boyata som spelade 60 minuter i onsdags i cupmatchen mot Dundee. Dessutom är Dembele tillbaka, han gjorde dessutom mål i ligamatchen mot Ross County i lördags. Den aktuella skadelistan för Celtic består just nu bara av Kouassi som beräknas vara tillbaka i Oktober samt Sviatchenko som förhoppningsvis är tillbaka i slutet av September. Simunovic har haft ont i knäet och stod över cupmatchen mot Dundee men beräknas kunna spela derbyt, om han får 90 minuter återstår att se.







Rangers slog senast ut Partick Thistle i Ligacupen men segern blev dyrköpt på grund av flera skador. För tillfället är försvararna



Förra säsongen möttes lagen 6 gånger. Celtic dominerade och vann 5 matcher och en spelades oavgjord. Målskillnaden blev 16-4. I Skottland har Celtic fortsatt sin dominans från förra säsongen och har inte förlorat en enda av sina 6 inledande ligamatcher, St Johnstone lyckades dock pressa fram 1-1 på Celtic Park i omgång 4. Rangers däremot har tre segrar, två oavgjorda och en förlust. Deras främsta nederlag var dock att de blev utslagna i första kvalrundan till







Redaktionens tankar



Det här är så klart en match som handlar om mycket mer än tre poäng. Ser man historiskt sett har Rangers några vinster upp mot Celtic men det spelar ingen roll nu. Ett derby och framförallt Old Firm är något som händer här och nu. Visst kan man se tillbaka och njuta av tidigare vinster, men inget slår känslan av en vunnen match mot Rangers precis när domaren blåst av matchen.



Celtic bör vinna den här matchen och eftersom Rangers saknar ett par tongivande spelare är favoritskapet ännu större. Celtic möter Anderlecht i Champions League på onsdag i nästa vecka men jag tycker inte att det finns någon anledning att vila någon frisk spelare. Det här är en stormatch och då är det lika bra att slänga in bästa möjliga lag i hetluften och förbereda dom inför matchen mot Belgarna







Det jag ser mest fram emot är Scott Brown, hans derbymatcher är ofta underbara och han känns som en av de sista spelarna med en spelstil från den gamla brittiska skolan, det där hårda som man växte upp med genom tipsextra. Jag hoppas på en såndär match man kommer att kunna se tillbaka på och njuta av, därför blir mitt tips 4-1 till Celtic.



När det gäller startelvan står det lite mellan Simunovic och Bitton. Jozo har haft knäbekymmer och går antingen direkt in i laget eller så vilar Rodgers honom inför matchen mot Anderlecht. Mittfältare har vi många att välja mellan, och som jag ser det är de väldigt lika varandra i fysik och spelsätt, Rodgers har förstås full koll på vilka som är bäst för dagen. Min startelva skulle bli som följande i en 4-1-4-1 variant.



Gordon, Lustig, Boyata, Bitton, Tierney, Brown, Roberts , Forrest, McGregor, Sinclair, Griffiths



2017-09-22 15:51:00

