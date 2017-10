2017-09-30 16:00

Celtic - Hibernian

2-2



Kryss mot Hibs

Helgens ligamatch mot Edinburgh-laget och tillika nykomlingen Hibernian slutade 2-2.









Den tidigare Celtic-managern Lennon fick ett varmt välkomnande av Celtic-supportrarna på Celtic Park när lagen tågade in på arenan.



Matchbilden var fartfylld, men Celtic hade komandot. Hibernian gjorde en stark andra halvlek och hade med lite tur kunnat vinna matchen.



Poängen innebär att Celtic behåller ledningen med 20 poäng, dock har man lika många poäng som tvåan



Nu väntar VM-kval uppehåll för sista gången. Nästa match för Celtic är inte förrän den 14 oktober då man tar emot Dundee FC på hemmaplan i ligaspelet. Därefter reser man till München för bortamatch mot Bayern München den 18 oktober i



Highlights och mål nedan:



2017-10-02 15:15:00

