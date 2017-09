Matchrapport: Celtic FC - Paris Saint-Germain

Äntligen var det dags för Champions League!

Men man kan fråga sig om Celtic verkligen var förberedda på vad som skulle komma skall.Dock finns där ingen skam i att förlora mot ett lag vars enda grej är att köpa ihop ett lag för att kunna vinna matcher och bli älskade. Bara deras frontmän kostade £400 miljoner!Men om man ska förlora, ska man i alla fall göra det på ett värdigt sätt. Detta var under all kritik från Celtics sida."Det var en tuff och hård lektion", sa Bendan Rodgers efter matchen.PSG rivstartade och hade ett stort bollinehav. Och redan efter fyra minuter skulle Kylian Mbappé komma till skott, som blockerades av Mikael Lustig.Tre minuter efter kommer Daniel Alves kommer upp på kanten och får slått ett inlägg. Edison Cavani är inne i boxen och är väldigt nära att få en tå på bollen. I stället går bollen ut.PSG fortsätter med sin dominans. Och i den 19:e minuten spräckte de nollan.Efter en fin passning från Adrien Rabiot mellan Celtics försvarare, kommer Neymar löpandes och tar sig enkelt förbi Anthony Ralston. Neymar skär in och lyfter bollen över Craig Gordon och in i mål.I den 22:a minuten drar Marco Veratti på sig en frispark utanför PSG:s straffområde.Leight Griffiths lägger upp bollen och får till en bra träff som tvingar Alphonse Areola till en bra räddning.PSG fortsätter sin dominans.I den 34:e minuten slår Veratti ett långt inlägg från högerkanten.Bollen kommer fram till Neymar som nickar den ner till Cavani. Cavani sparkar i luften och bollen kommer i stället till Mbappé, som smäller den in mål.2-0 till PSG.Cavani ville även han vara med i målprotokollet.Layvin Kurzawa slår ett inlägg mot Cavani. Jozo Simunovic river ner honom - domaren pekar på straffpunkten och delar ut det gula kortet.Cavani tar själv straffen och gör mål i sin femte Champions League-match på rad.3-0 i den 40:e minuten.Rätt före domaren blåser för paus, kommer Scott Sinclair till avslut. Men Areola i PSG:s mål för en fin räddning."Vi spelade som 12-åringar. Vi var för passiva, vi pressade inte och stod inte upp. På denna nivån måste bollen göra jobbet och man måste ha tron på detta", sa Rodgers efteråt.Celtic höjde nivån och var betydligt aggressivare i den andra halvleken. Men PSG hade matchen under kontroll och det hände inget större förrän i den 82:a minuten.Julian Draxler kommer runt på högerkanten och slår ett inlägg.Bollen kommer fram till Lustig som oturligt nog får den på benen och in i eget mål.4-0.Cavani skulle sedan få göra sitt andra och matchens sista mål i den 85:e minuten.Ett inlägg kommer from Kurzawa på vänsterkanten. Cavani slänger sig framåt och nicklobbar över Gordon i mål och fastställer därmed slutresultatet 5-0."Vi är missnöjda med resultatet. Men de är ett bra lag och spelade mycket bra. Vi kommer tillbaka från detta. Första halvleken var en besvikelse och vi misslyckade med att få grepp om matchen. Andra halvleken var positivare och fast att vi lyckades pressa tillbaka dem, lyckades de ändå göra två mål", sa kapten, Scott Brown, efter matchen.0 - 54 - 63 - 42 - 140% - 60%401 st. (81%) - 852 st. (88%)2 - 0PSG är nu etta i gruppen.På andraplats ligger Bayern München som lyckades vinna över Anderlecht med 3-0.Ett rekord slogs under matchen.Detta är den största förlusten på hemmaplan sedan år 1895. Då förlorade vi med lika stora siffror mot Heart of Midlothian.Det är dags att rycka upp sig nu och börja prestera om man verkligen vill vara med i Champions League. Annars kan man alltid slå en signal till UEFA och fråga om man kan överlåta sin plats till någon annan som verkligen vill vara med och spela bland de bästa.Men med vetskapen om att vi inte har rika ägare som får pengar från suspekta håll, inte bedriver ekonomisk doping och har supportrar som kan älska klubben utan en massa pengar och flashiga namn, sover jag ändå gott i natt trots denna förlusten. Dock skulle PSG-redaktionen behöva bli lite mer ödmjuka i och med detta.