2017-09-23 13:00

Rangers - Celtic

0-2



Rangers - Celtic: 0-2

Säsongens första Old Firm blev knappt spännande. Celtic dominerade från början till slut och tog en komfortabel 2-0 seger på Ibrox. Därmed behåller Celtic ledningen i SPFL.









Rangers anfall var sporadiska och korta matchen igenom. I den 12:e minuten ropade de på straff när Morelos ramlade på Simunovic ben, domaren gjorde helt rätt som friade. Det mesta handlade ändå om Celtic och en bit in i första halvlek var bollinnehavet 70-30 till Celtics favör som pressade Rangers så pass att de inte lyckades skapa något spel alls, dessutom tog Celtic hand om alla andrabollar.



Trots dominansen stod det 0-0 i halvtid. Celtics försvar imponerade helt klart, även om de inte hade mycket att göra spelade de smart och var väldigt samspelta trots att de varit drabbade av flera längre skador. Boyata tog hand om det mesta och offsidefällorna lyckades varje gång.



Andra halvlek började precis som den första med ett mycket farligt Celticanfall då Sinclair kommit igång ordentligt, han snurrade runt och serverade Griffiths ett läge, skottet gick dessvärre tätt utanför. Men i den 50:e minuten var det dags igen, Sinclair fick tag i bollen på vänsterkanten och dribblade in i straffområdet och fixade en hörna. Rangers fick inte bort bollen som rullade ut till Roberts, hans misslyckade skott blev till en passning då Rangers återigen inte lyckades rensa. Istället fick Rogic chansen, han tog den genom att dunka upp bollen i nättaket. Celticsupportrarna på kortsidan bakom Rangersmålet exploderade fullständigt.







Strax efter målet skapade Rangers lite mer tryck framåt även om det bara var under en kortare period. Men då kom deras bästa chans när Morelos nickade bara några meter från mål, Gordon kom snabbt ut och gjorde en kanonräddning. Det var egentligen Rangers enda riktiga farlighet i matchen.



65 minuter in i matchen skulle 2-0 komma. Det var ett väldigt snabbt anfall då Lustig vann en nickduell efter Gordons utspark, bollen gick sedan i djupled via McGregor till Roberts som spelade fram Griffiths som till synes enkelt rullade bollen förbi Rangers målvakt. Återigen exploderade sektionen med Celticsupportrarna och 2-0 var helt rättvist. Nu hade Celtic börjat att luckra upp Rangers försvar ordentligt. Efter att McGregor och Forrest kommit in spelade Celtic ännu rakare och enklare.



Några flera mål blev det inte och när domaren blåste av gapade stora delar av Ibrox tomt. Men Celtics supportrar stod så klart kvar och kunde fira segern tillsammans med spelarna. Resultatet var inget att snacka om, det kunde blivit mer om Celtic hade visat mer skärpa i första halvlek.







Statistik Rangers - Celtic



Målchanser: 6-18

Skott på mål: 1-7

Hörnor: 2-11

Bollinnehav: 42-58

Publik: 50.116



Redaktionens tankar



Då den där verkliga derbykaraktären inte infann sig blev hårdare spelare som Scott Brown och







Jag tycker att försvaret ska ha stort beröm även om de inte sattes på några större prov, jag var osäker på om Simunovic skulle spela hela matchen vilket han gjorde, och tillsammans med Boyata på mitten hade de full kontroll matchen igenom. Den som var mest osynlig var Armstrong även om han var den som faktiskt sköt mest. Dembele fick drygt 10 minuters spel och kom aldrig in i matchen riktigt. Bäst på plan var Boyata.



Celtic är verkligen i en klass för sig i



De där intensiva matcherna mellan Celtic och Rangers är för närvarande ett minne blott. Då Celtic är så pass mycket bättre märks det intensiva numera mest på läktarna. På planen tog Celtic över från början och hade chans på 1-0 redan efter en minut då Rogic fick på ett skott efter ett fint anfall, målvakten räddade dock till hörna. Därefter hade Celtic svårt att hitta några riktigt bra lägen då Rangers ställde 7-8 spelare runt straffområdsgränsen. Mest hårdbevakad var Roberts som vid vissa tillfällen var markerad av 3 Rangersspelare. Till tonerna av Broad Black Brimmer lyckades ändå Celtic etablera ett fint spel med flera bra djupledsbollar bakom Rangers mittfält men de kom trots det ändå inte till några riktigt farliga lägen.Rangers anfall var sporadiska och korta matchen igenom. I den 12:e minuten ropade de på straff när Morelos ramlade på Simunovic ben, domaren gjorde helt rätt som friade. Det mesta handlade ändå om Celtic och en bit in i första halvlek var bollinnehavet 70-30 till Celtics favör som pressade Rangers så pass att de inte lyckades skapa något spel alls, dessutom tog Celtic hand om alla andrabollar.Trots dominansen stod det 0-0 i halvtid. Celtics försvar imponerade helt klart, även om de inte hade mycket att göra spelade de smart och var väldigt samspelta trots att de varit drabbade av flera längre skador. Boyata tog hand om det mesta och offsidefällorna lyckades varje gång.Andra halvlek började precis som den första med ett mycket farligt Celticanfall då Sinclair kommit igång ordentligt, han snurrade runt och serverade Griffiths ett läge, skottet gick dessvärre tätt utanför. Men i den 50:e minuten var det dags igen, Sinclair fick tag i bollen på vänsterkanten och dribblade in i straffområdet och fixade en hörna. Rangers fick inte bort bollen som rullade ut till Roberts, hans misslyckade skott blev till en passning då Rangers återigen inte lyckades rensa. Istället fick Rogic chansen, han tog den genom att dunka upp bollen i nättaket. Celticsupportrarna på kortsidan bakom Rangersmålet exploderade fullständigt.Strax efter målet skapade Rangers lite mer tryck framåt även om det bara var under en kortare period. Men då kom deras bästa chans när Morelos nickade bara några meter från mål, Gordon kom snabbt ut och gjorde en kanonräddning. Det var egentligen Rangers enda riktiga farlighet i matchen.65 minuter in i matchen skulle 2-0 komma. Det var ett väldigt snabbt anfall då Lustig vann en nickduell efter Gordons utspark, bollen gick sedan i djupled via McGregor till Roberts som spelade fram Griffiths som till synes enkelt rullade bollen förbi Rangers målvakt. Återigen exploderade sektionen med Celticsupportrarna och 2-0 var helt rättvist. Nu hade Celtic börjat att luckra upp Rangers försvar ordentligt. Efter att McGregor och Forrest kommit in spelade Celtic ännu rakare och enklare.Några flera mål blev det inte och när domaren blåste av gapade stora delar av Ibrox tomt. Men Celtics supportrar stod så klart kvar och kunde fira segern tillsammans med spelarna. Resultatet var inget att snacka om, det kunde blivit mer om Celtic hade visat mer skärpa i första halvlek.Målchanser: 6-18Skott på mål: 1-7Hörnor: 2-11Bollinnehav: 42-58Publik: 50.116Då den där verkliga derbykaraktären inte infann sig blev hårdare spelare som Scott Brown och Mikael Lustig lite mer anonyma än vanligt även om Lustig fyllde sin kvot redan i andra minuten då han tacklade en Rangersspelare som i sin tur slog omkull Rangers manager, det såg riktigt dråpligt ut.Jag tycker att försvaret ska ha stort beröm även om de inte sattes på några större prov, jag var osäker på om Simunovic skulle spela hela matchen vilket han gjorde, och tillsammans med Boyata på mitten hade de full kontroll matchen igenom. Den som var mest osynlig var Armstrong även om han var den som faktiskt sköt mest. Dembele fick drygt 10 minuters spel och kom aldrig in i matchen riktigt. Bäst på plan var Boyata.Celtic är verkligen i en klass för sig i Skottland , när inte ens Rangers på hemmaplan har någon att sätta emot visar det på vilken skillnad det är. Jag vet inte vilka som skulle kunna bryta Celtics segersvit. Glasgow är och förblir grönt och vitt.

Rangers-Celtic Wes Foderingham

James Tavernier

Fabio Cardoso

Ross McCrorie

Lee Hodson

Graham Dorrans

Carlos Pena

Ryan Jack

Daniel Candeias

Alfredo Morelos

Josh Windass



Avbytare

Jak Alnwick

Dalcio Gomes

Eduardo Herrera

Jason Holt

Kenny Miller

Aaron Nemane

Aidan Wilson

Craig Gordon

Mikael Lustig

Dedryck Boyata

Jozo Simunovic

Kieran Tierney

Scott Brown

Stuart Armstrong

Patrick Roberts

Tom Rogic

Scott Sinclair

Leigh Griffiths



Avbytare

Nir Bitton

Dorus De Vries

Moussa Dembele

James Forrest

Jonny Hayes

Callum McGregor

Olivier Ntcham



0 KOMMENTARER 159 VISNINGAR 0 KOMMENTARER159 VISNINGAR MIKAEL STRÖM

2017-09-25 15:42:00

ANNONS:

Fler artiklar om Celtic

Celtic

2017-09-25 15:42:00

Celtic

2017-09-22 15:51:00

Celtic

2017-09-13 01:01:00

Celtic

2017-09-12 07:30:00

Celtic

2017-09-10 14:30:00

Celtic

2017-09-08 08:30:00

Celtic

2017-09-06 09:00:00

Celtic

2017-09-04 15:14:00

Celtic

2017-09-02 14:30:00

Celtic

2017-09-01 16:25:00

ANNONS:

Säsongens första Old Firm blev knappt spännande. Celtic dominerade från början till slut och tog en komfortabel 2-0 seger på Ibrox. Därmed behåller Celtic ledningen i SPFL.Säsongens första Old Firm spelas på Ibrox lördag förmiddag. De brittiska öarna kommer att vibrera och stämningen i Glasgow kommer man kunna ta på. De här matcherna gäller allt, ingen kommer att be om ursäkt för något. Nu kör vi!Äntligen var det dags för Champions League!Nu drar äntligen gruppspelet i Champions League igång. Celtic möter PSG i första omgången. Ett PSG som under sommarfönstret alltså har toppat laget med spelare för sisådär 4 miljarder kronor. Det blir en tuff match för Celtic men är det omöjligt?Celtic gjorde jobbet med bravur när man besegrade Hamilton med 4-1 under fredagskvällen på SuperSeal Stadium och det skulle bli en lyckad kväll för nyförvärven Odsonne Edouard & Patrick Roberts. Särskilt för Edouard som gjorde sitt första mål i sin debutmatch för Celtic.Efter landslagsuppehåll med VM-kval och grejer är det åter dags för skotska ligan att dra igång igen. Celtic gästar Hamilton på bortaplan på fredagskvällen och jakten på ligatiteln kan fortsätta.Det tredje och sista laget ut i vår serie, är en av världens största klubbar - Bayern München.Anderlecht är Belgiens mest framgångsrika lag där bland annat svenskarna Thomas Nordahl, Pär Zetterberg och Behrang Safari spelat.Celtic lånar supertalangen Odsonne Edouard från kommande CL-motståndarna Paris Saint-Germain.Paris Saint-Germain är en av Frankrikes mest framgångsrika klubbar. Nu jagar de sin första Champions League titel.