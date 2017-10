Härlig torsdag med stor VM-kvaldramatik på dubbelpaketet. Hur ställer du upp laget?!

"Satsar på dansk centrallinje"

Torsdagens spelpaket går inte av för hackor med två avgörande VM-kvalmatcher! Agnarna kan sållas ifrån vetet i både grupp E och grupp F. Danmark och Montenegro har en identisk resultatrad medan Slovakien har en poängs lucka ner till Skottland. Jag satsar på sju individuellt skickliga spelare och bygger kring en dansk trio. Hur gör du?



Nu är det dock det gastkramande VM-kvalet vi riktar blickarna mot och i grupp E slåss Montenegro och Danmark om andraplatsen. Duon ligger jämsides och har exakt lika många gjorda OCH insläppta mål! Det här är normalt två ganska frejdiga lag men ingen vill bjuda på något och det kan bli tätt och målsnålt. Danmark förlorade hemmamötet med 0-1 men det var enormt orättvist då man dominerade matchen. Nu är laget trots bortaplan favorit i min bok. Jag plockar med hela tre danska spelare och bygger centrallinje med Schmeichel (Leicester), Eriksen (Tottenham) samt Cornelius (Atalanta). Montenegros Stevan Jovetic (sju mål) är delad 4:a i VM-kvalers skytteligan medan lagkamraten Kojasevic (fyra målgivande passningar) är delad 7:a i assistligan. Notera att den sistnämnda har stått utanför elvan i de senaste landskamperna medan unge Jankovic har tagit en startplats. Danmarks mittfältsvirtuos Christian Eriksen ligger för sin del delad 6:a i VM-kvalets skytteliga. Tottenhamstjärnan har gjort sex mål, varav två på straff, och kan bli tungan på vågen.



Jämnt och ovisst även i grupp F där en trio har chansen till andraplatsen bakom England. Slovakien är en pinne före Skottland och Slovenien. Medan dessa möts i slutomgången så har slovakerna en straffspark mot Malta; stor fördel Slovakien således. Gör England sitt jobb (mot Slovenien) så räcker ett slovakiskt kryss med all sannolikhet för att i praktiken säkra andraplatsen. Med Englands 12 av 12 möjliga poäng hemma finns anledning att tro på stor vilja från engelsmännen att fullfölja sviten. Slovakiens främsta mål bör vara att hålla ställningarna och jag tror inte på någon målfest i Glasgow. I jämna matcher kommer de individuella prestationerna/misstagen spela en viktig roll och med Hamsik, Eriksen och Jovetic i laget finns spets i absolut toppklass.





Mitt lag:



Den GK Schmeichel (Vice C) 14.3 Miljoner



Sco DF Robertson (C) 16.5M

Sco DF Tierney 16M



Den MF Eriksen 17.3M

Slo MF Hamsik 12.9M



Den FW Cornelius 12.3M

Slo FW Jovetic 12.3M



Jag hamnar 1.6 miljoner över budgetgränsen och får således inleda med 18 minuspoäng. Peace of cake att ta ikapp för mina gubbar...

CALLE TÖRNQVIST

2017-10-04 16:50:00

2017-10-04 16:50:00

Torsdagens spelpaket går inte av för hackor med två avgörande VM-kvalmatcher! Agnarna kan sållas ifrån vetet i både grupp E och grupp F. Danmark och Montenegro har en identisk resultatrad medan Slovakien har en poängs lucka ner till Skottland. Jag satsar på sju individuellt skickliga spelare och bygger kring en dansk trio. Hur gör du?Den allsvenska söndagen kryddas med intressanta Premier League-möten och jag har fokuserat på Fsports sena trippelpaket med AIK-Elfsborg, Hammarby-IFK Norrköping och Newcastle-Liverpool. Idag tror jag på extra bra chans i "double up"-turneringen där man bara behöver komma på övre halvan för att vinna.Förutom en rad generösa priser till de som bjuder in flest vänner så får vinnaren en fotboll, signerad av självaste Henke Larsson! Bjud in dina sportintresserade polare redan idag och utmana dem i de Fsports roliga turneringar med fina vinstpotter!Högintressanta matcher i Allsvenskan på söndagen. Östersund genrepar inför Hertha Berlin-matchen med att åka ner till Kalmar. I Stockholm är det dags för Djurgården att derbybesegra Hammarby efter tio(!) misslyckade försök i rad. Fsport är den oslagbara underhållningen framför TV-matcherna och nu kan du tjäna pengar på det, oavsett hur det går i turneringarna. Har du vänner som gillar sport och spel? Hjälp mig då att lära svenskarna fsporta - värva friskt innan 1/10 och få in pengar på kontot!En ny het Premier League-omgång står för dörren med kittlande spekulationer och höga förväntningar. Fsport är den oslagbara Live-upplevelsen och nu kan du tjäna pengar på det - oavsett hur det går i turneringarna. Har du vänner som gillar sport och spel? Hjälp mig då att lära svenskarna fsporta - värva friskt innan 1 oktober och få in pengar på kontot!Serie A-onsdag med två stekheta möten! Dessa kryddas med engelsk cupmatch och givetvis ett Fsport-lag att jobba in live! Jag betalar gärna höga priser för en Juventus-duo i de bakre leden och detsamma gäller två Napolispelare i toppklass. Ett fynd hittas på vänsterkanten och två målfarliga till REA-pris i ett nederlagstippat lag. Lill-lördag med Fsport...mums!Ikväll bjuds vi på två mycket spännande matcher i Allsvenskan. Kalmar har visserligen bara fem poäng ner till kval men har höjt sig markant. Jag väljer två spelare därifrån men bygger framförallt på en trio i ett av lagen i Häcken-Elfsborg. Är jag snett ute? Då så. Ta ut ditt eget lag och hämta hem fina prispengar redan ikväll!Kvalitetsfotboll ikväll när ytterligare några storlag inleder Champions League-gruppspelet. Alla nyregistrerade som besegrar SvenskaFans-laget i kvällens FSPORT-turnering vinner just en kvalitetsfotboll ifrån Puma. Klicka bara på länken nedan och anmäl dig till MoneyMaker-turneringen.Spännande möte i Göteborg ikväll när hemmalaget IFK tar emot Djurgården, som är min favorit till den allsvenska andraplatsen. Båda lagen bör göra mål och även om det är svårt att se någon springa ifrån så är det i regel en bra Fsport-taktik att vikta mot det ena laget. Hysén och Engvall har representerat motståndarna och lär spela viktiga roller ikväll. Så sent som i maj ifjol gjorde duon varsitt mål - för IFK - i motsvarande möte. En av dem får chansen i mitt lag... Hur gör du?Wow! Vilken härlig match vi har att se fram emot på lördag eftermiddag. Redan 13.30 svensk tid är det avspark i Manchester City-Liverpool och jag är helt inne på en målrik match mellan två offensivt högklassiga lag. Efter en kanonstart på Fsport kom jag ner på jorden senast när alla mina lag placerade sig i mitten av respektive turnering. Nåväl, inga bottenplaceringar åtminstone och man lär sig något varje gång. Nu laddar vi på igen!