Formstarka Kalmar tar emot IFK Norrköping men mina kaptener hittas på västkusten!

Roligt spelpaket med Allsvenskan!

Ikväll bjuds vi på två mycket spännande matcher i Allsvenskan. Kalmar har visserligen bara fem poäng ner till kval men har höjt sig markant. Jag väljer två spelare därifrån men bygger framförallt på en trio i ett av lagen i Häcken-Elfsborg. Är jag snett ute? Då så. Ta ut ditt eget lag och hämta hem fina prispengar redan ikväll!

Med 90% återbetalning till spelarna och allt man kan önska sig i övrigt är Fsport det bästa fantasyspelet någonsin. Det är enkelt att vara med och det går snabbt - både att sätta ihop sitt lag och att vinna. Spelen avgörs alltid under samma dag och vi kommer flera gånger i veckan med tips och tankar inför de hetaste spelpaketen. Nej, det krävs ingen enorm tid för att på ett konkurrenskraftigt sätt kunna fightas om turneringsvinster. Den som har koll på lagen lär dock hitta lägen att utnyttja det, precis som när man lägger vanliga spel.



Haka på och få 7 gratisbiljetter till Fsport-turneringar (värde 10 €)!



Ikväll bjuds vi på två mycket spännande matcher i Allsvenskan. Kalmar är ännu inte på trygg mark men har höjt sig på slutet. Gästande IFK Norrköping ligger en bra bit före i tabellen men har till skillnad ifrån hemmalaget tveksam dagsform. Senaste insatsen var dock ett steg i rätt riktning och det var första gången på åtta matcher som man gjorde fler än ett mål. 3-4-3 föll ganska väl ut nere i Jönköping och i det systemet är Linus Wahlqvist en viktig spelare till höger. Nu är han avstängd och det är ett stort avbräck. Den bästa lösningen är i mina ögon att Tkalcic tar klivet över till höger medan Johannes Vall får chansen till vänster. Den vänsterfotade Falkenberg-värvningen Vall bör fungera utmärkt i den rollen och är väldigt billig. Dessutom står han som försvarare, vilket på flera områden är ett plus. På hemmagräs ska dock Kalmar vara favorit och jag rekommenderar överlag inte IFK-spelarna medan jag lutar mig emot Kalmarmålvakten Hägg-Johansson samt klassanfallaren Erton Fejzullahu. Tungan på vågen Häcken är en av de hetaste kandidaterna till andraplatsen bakom Malmö FF. Laget har åtta raka utan förlust sedan offensiva mittfältaren Ahmed Yasin anslöt. AIK-lånet har kommit igång med besked och hittat en perfekt roll i Micke Stahres elva. Han kan bli tungan på vågen i toppstriden under hösten. Ett givet namn i mitt lag, trots en hög prislapp, men han får nöja sig med att bli vicekapten. Kapten blir lagkamraten Binaku, vars kaptenfaktor är fantastiska 131% - tack vare hans låga pris. Med Arkivou borta är Binaku den naturliga ersättaren till vänster och mot ett offensivt laget Elfsborg hoppas och tror jag på en fin insats av 22-åringen.

Motigt för Elfsborg För Elfsborg går det inte lika lätt. De ojämna insatserna fortsätter och toppen känns avlägsen för dagen. Nu är försvarsledaren Jon Jönsson avstängd och jag har överhuvudtaget varit frågande till defensiven länge. Bara fyra lag har släppt in fler mål än Boråslaget och man lär knappast stänga till nu heller. Elfsborg representeras i mitt Fsport-lag av mittfältaren Lundevall, som har varit en av de bästa spelarna i år och nu är prisvärd till 9.5 miljoner. Per Frick är tillgänglig igen och han såg spelsugen och tämligen formstark ut vid inhoppet senast. Jag vet inte om det blir en startplats men för er som inte gillar mina forwardsval bör han övervägas. När man är osäker på startelvan är Player Start Guarantee perfekt. Det innebär att man kan göra klart sitt lag i förväg och veta att man får in en likvärdig ersättare om ens spelare inte startar matchen (jag chansar exempelvis med Vall i Norrköping men riskerar inte att "nollas" bara för att tränare Gustafsson väljer en annan elva). Då ersättaren i regel har ett annat pris kompenseras man dessutomrättvist genom budgetpoäng**.







* Kaptensfaktorn är högre ju billigare en spelare är. Kaptenen får hela sin kaptensbonus medan vicekaptenen får hälften. Det kan vara ett avgörande drag att utse en billig spelare till kapten och just den taktiken väljer jag minst sagt idag! Mitt kaptensval Binaku får hela sin kaptensfaktor 131% medan vicekaptenen Yasin får 42% - dvs hälften av sin faktor 84. I liknande tävlingar brukar alla välja de dyraste spelarna och därmed har nästan alla samma kaptener. Urtrist! Fsport har hittat ett utmärkt sätt att kunna ta betalt för fynd och välja sin egen väg till framgång.



** Budgeten ligger alltid på 100 miljoner men håller du dig under så får du 11 s.k. budgetpoäng per miljon. Vid "övertrassering" blir det däremot avdrag på -11 poäng per miljon. Det gör att Player Start Guarantee-funktionen alltid är relevant samtidigt som man från gång till gång kan variera sig med rena budgetlösningar eller riktiga stjärnlag.





Utmana mig ikväll och få 7 gratisbiljetter till Fsport-turneringar (värde 10 €)!





Mitt lag:



Kal GK Hägg-Johansson 17 Miljoner



Nor DF Vall 11.7M

Häc DF Binaku 9.7M



Elf MF Lundevall 9.5M

Häc MF Yasin 18.5M



Häc FW Mohammed 14.6M

Kal FW Fejzullahu 18.2M



(Jag ligger 0.8M under budget och startar således med 9 extrapoäng.)

0 KOMMENTARER 273 VISNINGAR 0 KOMMENTARER273 VISNINGAR CALLE TÖRNQVIST

2017-09-15 10:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om FSport

FSport

2017-09-15 10:30:00

FSport

2017-09-13 10:00:00

FSport

2017-09-11 11:00:00

FSport

2017-09-08 17:00:00

FSport

2017-09-02 18:00:00

FSport

2017-08-31 17:00:00

FSport

2017-08-30 18:24:00

FSport

2017-08-30 17:27:00

FSport

2017-08-30 17:20:00

FSport

2017-08-30 17:20:00

ANNONS:

Ikväll bjuds vi på två mycket spännande matcher i Allsvenskan. Kalmar har visserligen bara fem poäng ner till kval men har höjt sig markant. Jag väljer två spelare därifrån men bygger framförallt på en trio i ett av lagen i Häcken-Elfsborg. Är jag snett ute? Då så. Ta ut ditt eget lag och hämta hem fina prispengar redan ikväll!Kvalitetsfotboll ikväll när ytterligare några storlag inleder Champions League-gruppspelet. Alla nyregistrerade som besegrar SvenskaFans-laget i kvällens FSPORT-turnering vinner just en kvalitetsfotboll ifrån Puma. Klicka bara på länken nedan och anmäl dig till MoneyMaker-turneringen.Spännande möte i Göteborg ikväll när hemmalaget IFK tar emot Djurgården, som är min favorit till den allsvenska andraplatsen. Båda lagen bör göra mål och även om det är svårt att se någon springa ifrån så är det i regel en bra Fsport-taktik att vikta mot det ena laget. Hysén och Engvall har representerat motståndarna och lär spela viktiga roller ikväll. Så sent som i maj ifjol gjorde duon varsitt mål - för IFK - i motsvarande möte. En av dem får chansen i mitt lag... Hur gör du?Wow! Vilken härlig match vi har att se fram emot på lördag eftermiddag. Redan 13.30 svensk tid är det avspark i Manchester City-Liverpool och jag är helt inne på en målrik match mellan två offensivt högklassiga lag. Efter en kanonstart på Fsport kom jag ner på jorden senast när alla mina lag placerade sig i mitten av respektive turnering. Nåväl, inga bottenplaceringar åtminstone och man lär sig något varje gång. Nu laddar vi på igen!FSPORT Marcus Berg är given i det svenska anfallet men även kapten i Calle Törnqvists lag till söndagens spelpaket. Det är återigen VM-kvalgrupp A som gäller och Törnqvist nosade på tre turneringsvinster i torsdags! Det satsas än en gång svenskt trots den tunga förlusten i Sofia senast. Kan veteranerna Sneijder och Robben visa vägen för ett revanschsuget Holland eller har du andra idéer? Lycka till!Äntligen finns ett fantasyspel som har ALLT, utan att det är krångligt. Med 90% tillbaka i vinster till oss spelare samt poäng för i stort sett alla aktioner ute på planen är det ett av marknadens bästa och mest rättvisa spel, alla kategorier. Du som är kunnig kan ta betalt för din "koll" flera gånger varje vecka men det krävs ingen enorm tid för att på ett enkelt sätt fightas om fina vinster. Ta hjälp av Calle Törnqvist, som varje vecka går igenom de hetaste spelpaketen här på Svenskafans!Var med och spela världens bästa fantasyspel. Just nu bjuder vi på 7 fribiljetter till Fsport-turneringar (värde 10 €)!Välj spelpaket, ta ut ditt lag, kliv in i valfri turnering och följ resultaten live - innan vinsterna förhoppningsvis inkasseras. Välkommen in i Lobbyn!Många svenskar känner till säsongsvarianter av fantasyspel. Där finns ett maxtak så att alla har lika dyra/billiga lag. Fsport vill dock låta dig bestämma själv om laget ska vara billigt eller dyrt. Är det värt att acceptera minuspoäng för att ha gått över budgeten eller inkasserar du gladligen extrapoäng för att ha fyndat bland spelarna? Det är ditt val!