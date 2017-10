West Hams Bilic hänger löst och motivation saknas ej i onsdagsderbyt. Spurs får dock gälla som klar hemmafavorit trots att bänken "luftas". Tar Llorente plats i ditt lag?

Immobile + Llorente = €

Lurigt spelpaket med stor potential när Fsport dukar upp bordet denna lill-lördag! Italienska Serie A spelar full veckoomgång och jag bygger mitt lag kring två formstarka Laziospelare. I engelska Ligacupen lär vi få se en hel del ändringar i lagen och visst finns det flera onsdagsfynd!



Tottenhams stormatcher avlöser varandra och det går inte att komma ifrån att onsdagens Ligacupmatch kommer lite i kläm. Det är dock ett utmärkt läge att ge speltid till de som hamnat på bänken. För West Ham är det dock en viktig match. Dels är det prestigefyllt mot Tottenham som blivit lite av storebror. Framförallt så behöver dock managern Slaven Bilic en framgång efter en svag höst. Han var ju ifrågasatt redan inför säsongen och kritikerna har fått vatten på sin kvarn. Derbyt mot Spurs kan vara räddningen men jag tror att det blir tufft. Harry Kane fick lårkänning mot Liverpool och bör vilas. Det är läge för Llorente att visa framfötterna och han tar plats i mitt starka anfall.



Chelseamanagern Antonio Conte kommer att rotera en del i truppen och ge speltid till några unga förmågor. Kenedy och Charly Musonda lär starta då de ses som potentiellt konkurrenskraftiga pjäser inför våren eller nästa säsong. Vi kan få se fler oerfarna namn göra inhopp men det är inget dåligt lag man ställer på benen och jag tror på avancemang.. För Everton väntar en intressant tid då managern Ronald Koeman fick sparken häromdagen; droppen blev 2-5-förlusten hemma mot Arsenal i helgen. Hans lag har bara lyckats vinna två ligamatcher av nio möjliga under hösten. Visst sålde man stjärnanfallaren Lukaku men totalt sett har det även spenderats och truppen är för bra för att slåss i botten. Man kan ifrågasätta rekryteringarna av Klaassen, Rooney och Sigurdsson - inte identiska spelartyper men tillräckligt lika för att man måste offra bredd och speed samt täcka upp med defensiv balans. Nu ska flera ersättare tillsättas då hela Koemans team försvinner och nu blir det tillfälliga lösningar. F.d. vänsterbacken David Unsworth är klubbens U23-coach och tar nu hand om laget i onsdagens cupmatch. Vi lär inte få se några markanta förändringar men kom ihåg att du aldrig riskerar att ha med spelare i Fsport-laget som inte startar matchen. Detta tack vare Player Start Guarantee* där du får in en likvärdig ersättare på positionen i fråga.



Lazio går från klarhet till klarhet och har behärskat att dubblera med ligan och Europa League. Ingen nyhet med veckomatch alltså och jag är helt inne på att framångarna fortsätter. Bortaplan skrämmer verkligen inte då Lazio har vunnit samtliga sex matcher på resande fot. De senaste bortasegrarna har tagits mot Nice samt självaste Juventus och målsnittet 2,67 per bortamatch imponerar. För svensklaget Bologna har det poängmässigt varit en positiv höst men jag måste slå fast att spelschemat har varit överkomligt. Lagets fyra vinster har kommit mot fyra av tabellens åtta sämsta lag (däribland bottenduon med beskedliga SPAL och bedrövliga Benevento). Medan Lazio i stort har en frisk trupp så saknar Bologna alltjämt en handfull skadade spelare; däribland namn som Torosidis, Taider och Palacio. Nu finns dessutom ett försvarsvbräck i avstängde Gonzalez som har startar de sex senaste matcherna. Med en billig prislapp hoppas jag - och tror - på Emil Krafth i Bolognas startelva. Trots honom och det billiga målvaktsvalet Adrian så får jag över budgetgränsen. Min förhoppning är att Immobile ska fortsätta imponera med nya mål samt att spelare som vicekaptenen Bastos och Spursanfallaren Llorente visar klassen.



*Player Start Guarantee innebär att du kan göra klart sitt lag långt i förväg och ändå veta att du får in en likvärdig ersättare om en av spelarna inte startar matchen. Då ersättaren i regel har ett annat pris justeras ens budgetpoäng på ett rättvist sätt. Med andra ord är det inga problem att konkurrera på allvar även om laget görs långt innan de officiella laguppställningarna släpps.





Mitt lag:



WH GK Adrian 12.4 Miljoner



Laz DF Bastos (Vice C) 18.1M

Bol DF Krafth 9.9M



Che MF Kenedy 17.3M

Tot Nkoudou MF 15.3M



Tot FW Llorente 22.7M

Laz FW Immobile (C) 19.2M



(Då kostnaden hamnar 14.9 miljoner över budgetgränsen inleder jag med 164 minuspoäng.)













0 KOMMENTARER 203 VISNINGAR 0 KOMMENTARER203 VISNINGAR CALLE TÖRNQVIST

2017-10-24 17:00:00

