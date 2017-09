De allsvenska turneringarna har fina potter - bjud in vänner och tjäna på det själv!

Kan DIF jaga bort derbyspöket?

Högintressanta matcher i Allsvenskan på söndagen. Östersund genrepar inför Hertha Berlin-matchen med att åka ner till Kalmar. I Stockholm är det dags för Djurgården att derbybesegra Hammarby efter tio(!) misslyckade försök i rad. Fsport är den oslagbara underhållningen framför TV-matcherna och nu kan du tjäna pengar på det, oavsett hur det går i turneringarna. Har du vänner som gillar sport och spel? Hjälp mig då att lära svenskarna fsporta - värva friskt innan 1/10 och få in pengar på kontot!

Förutom en rad generösa priser till de som bjuder in flest vänner så får vinnaren en fotboll, signerad av självaste Henke Larsson! Bjud in redan idag och delta i någon av söndagens roliga spelpaket. Mina allsvenska spelarval hittar du längst ner - kan du slå mig (CalleT i leaderboarden) och hur står du dig mot polarna? I skrivande stund finns potter på sammanlagt 8000 euro att spela om i Fsport-lobbyn!

Du blir nästa veckas toppambassadör om du bjuder in flest nya medlemmar innan månadsskiftet. Här är priserna:



1:an får en fotboll signerad av Henke + 15 fribiljetter till THE GAME, värde 150 €

2:an får 10 fribiljetter till THE GAME, värde 100 €

3:an får 5 fribiljetter till THE GAME, värde 50 €



Dessutom får alla ambassadörer fribiljetter värda 15 € för varje inbjuden vän!





Så här enkelt är det:



1) Gå in på FSport och välj ”Bjud in en vän”.

2) Din kompis registrerar ett konto och får fribiljetter för 15 €.

3) Din kompis gör ett lag och använder en av sina fribiljetter.

4) Du får automatiskt fribiljetter för 15 € och avancerar i ambassadörstävlingen.



Värva för glatta livet!





Inför söndagens begivenheter har jag fokuserat lite extra på det allsvenska spelpaketet med Djurgården-Hammarby och Kalmar-Östersund. I Stockholmsderbyt är jag inne på att Djurgården jagar bort derbyspöket en gång för alla (efter tio(!) raka utan seger mot "Bajen). Özcan Melkemichel har fått bättre fart på sitt lag efter 3-1-förlusten i somras - även om Hammarby också har utvecklat sitt spel. Senast kan det ha varit bra med en liten väckarklocka inför drabbningen. Ja, insatsen mot Elfsborg var inget vidare men flera spelare såg ändå pigga ut och nu kommer man inse vikten av att verkligen "ta jobbet". Nu bör inte defensiven prövas lika hårt som mot frejdiga Elfsborg och även om El Kabir inte riktigt kom loss så tror jag mycket på hans och Karlströms initiativförmåga. Isakssons skada var inte allvarlig och han räknar med spel - en trygg sista utpost. Kalmars formtopp har kommit av sig något men nu gynnas laget av att Östersund "roterar" i truppen med torsdgens Europa League-match i bakhuvudet. Det kommer dock in en rad skickliga ersättare och Widgren/Gero är en duo jag gillar skarpt. Den sistnämnde blir vicekapten (får halv kaptensbonus) medan El Kabir får förtroende som kapten.







Mitt lag:





Dju GK Isaksson 14.8 Miljoner



Kal DF V.Elm 14.1M

Öst DF Widgren 12.5M



Dju MF El Kabir (C) 16.6M

Dju MF Karlström 15.8M



Öst FW Gero (Vice C) 12.7M

Sto FW Diouf 12.7M





(Den totala kostnaden ligger 0.8 miljoner under budgetgränsen, vilket gör att jag inleder med 9 pluspoäng.)

2017-09-23 18:00:00

