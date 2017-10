Calle hoppas att målfesten uteblir i Maribor-Liverpool men välkomnar nätrassel på de andra CL-arenorna. Sänker Ronaldo Spurs och dominerar De Bruyne på nytt?

CL tisdag: "Harry Kane utanför laget"

Fotbollsgodis i tisdagens trippelpaket med flera Champions League-pärlor, eller vad sägs om Manchester City-Napoli, Maribor-Liverpool och Real Madrid? Följ de roliga matcherna och jobba in poäng till dina Fsport-spelare!

Manchester City-Napoli är bland de roligaste mötena jag kan tänka mig just nu. Det här är alltså två lag som gått som tåget i ligan och öst in mål. Det är Napoli som är fullpoängaren med hela 24 av 24 möjliga poäng. Laget har skärpt upp defensiven ytterligare och framåt är det oerhört svårt att stoppa Insigne, Mertens & Co när de trampar igång. Det är dock ingen tvekan om att Manchester City har imponerat än mer och i helgen kom den största målfesten hittills. Hela sju mål gjorde man mot ett totalt chanslöst Stoke och det är anmärkningsvärt. Vi brukar se lag spara på krafterna och nöja sig med en trygg vinst inför viktiga Champions League-uppgifter. City trummade dock på rejält i en timme och unnade sig sedan att byta ut tre nyckelspelare i 6-2-ledning i andra halvlek.





Ny på Fsport? I SPELSKOLAN lär du dig de enkla grunderna!





Det var ingen sprakande tillställning på Old Trafford i lördags men det är svårt att ge Liverpool för stor del i det. Man var laget som försökte åstadkomma något framåt och totalt sett hade en trepoängare känts välförtjänt. Det var dock uddlöst på sista tredjedelen och där måste man steppa upp framöver. Lite lurigt nu då Klopp lär ändra på några positioner men Dejan lovren såg stabil ut tillsammans med Matip och lär inte bänkas. Han får en av mina backplatser; bra chans att hans Liverpool håller nollan igen när det nu blir enklare motstånd.



Bortamötet med Maribor ska ändå tas på största allvar. Slovenerna har spelat 19 hemmamatcher i Champions League-sammanhang och aldrig släppt in mer än ett mål. Observera att alla utom fyra (Sporting 1-1, Chelsea 1-1, Schalke 0-1 och nyligen Spartak Moskva 1-1) har varit kvalmatcher men Maribors tradition, rutin, ödmjukhet och stabilitet ska inte nonchaleras. Man kommer nog att sätta Liverpools tålamod på prov även om risken finns att det rinner iväg på slutet. När Maribor gästade Sevilla släppte man till 12 skott på mål (förlust med 3-0) och även om nollan känns långsökt så lär målvakten Jasmin Handanovic få många tillfällen att glänsa. Han är kusin till Inters stormålvakt Samir Handanovic och i vilket annat land som helst hade Jasmin varit en het kandidat till den slovenska målvaktsposten. Han har dock fått stå i skuggan av kusinen och på senare år framförallt världsmålvakten Jan Oblak. En bra målvakt är det onekligen och framförallt så är han billig.





Svenskafans bjuder alla nya spelare på gratisbiljetter till ett värde av 10 euro, helt utan insättningskrav!





I spelpaketets tredje match blir det spännande att se om Tottenham kan ta nästa kliv och utmana de riktiga "jättarna". Jag lämnar Harry Kane utanför laget den här gången men jag har nosat upp tre andra tänkbara målskyttar på Santiago Bernabeu. Real vilade flera nyckelspelare i helgen och det var ingen vidare insats. Nu blir det bästa laget och som så många gånger förr kan legendarerna Ramos och Ronaldo göra skillnad. Tottenham kan absolut sticka upp och en formstark Kane jagar nya mål. Jag har dock andra vassa - och mer prisvärda alternativ i anfallet. Christian Eriksen har också formen på topp och han kan bidra med gott om Fsport-poäng - rentav med mål eller assist?







Mitt lag:



Mar GK Handanovic 6.8 Miljoner



Liv DF Lovren 20.2M

RM DF Ramos 15.3M



ManC MF De Bruyne (C) 21.9M

Tot MF Eriksen 10.8M



RM FW Ronaldo (Vice C) 18M

Nap FW Insigne 10.7M





Kostnaden landar 3.7 miljoner över budgetgränsen vilket gör att jag startar med 41 minuspoäng.





är bland de roligaste mötena jag kan tänka mig just nu. Det här är alltså två lag som gått som tåget i ligan och öst in mål. Det är Napoli som är fullpoängaren med hela 24 av 24 möjliga poäng. Laget har skärpt upp defensiven ytterligare och framåt är det oerhört svårt att stoppa Insigne, Mertens & Co när de trampar igång. Det är dock ingen tvekan om att Manchester City har imponerat än mer och i helgen kom den största målfesten hittills. Hela sju mål gjorde man mot ett totalt chanslöst Stoke och det är anmärkningsvärt. Vi brukar se lag spara på krafterna och nöja sig med en trygg vinst inför viktiga Champions League-uppgifter. City trummade dock på rejält i en timme och unnade sig sedan att byta ut tre nyckelspelare i 6-2-ledning i andra halvlek.på Old Trafford i lördags men det är svårt att ge Liverpool för stor del i det. Man var laget som försökte åstadkomma något framåt och totalt sett hade en trepoängare känts välförtjänt. Det var dock uddlöst på sista tredjedelen och där måste man steppa upp framöver. Lite lurigt nu då Klopp lär ändra på några positioner men Dejan lovren såg stabil ut tillsammans med Matip och lär inte bänkas. Han får en av mina backplatser; bra chans att hans Liverpool håller nollan igen när det nu blir enklare motstånd.Bortamötet med Maribor ska ändå tas på största allvar. Slovenerna har spelat 19 hemmamatcher i Champions League-sammanhang och aldrig släppt in mer än ett mål. Observera att alla utom fyra (Sporting 1-1, Chelsea 1-1, Schalke 0-1 och nyligen Spartak Moskva 1-1) har varit kvalmatcher men Maribors tradition, rutin, ödmjukhet och stabilitet ska inte nonchaleras. Man kommer nog att sätta Liverpools tålamod på prov även om risken finns att det rinner iväg på slutet. När Maribor gästade Sevilla släppte man till 12 skott på mål (förlust med 3-0) och även om nollan känns långsökt så lär målvakten Jasmin Handanovic få många tillfällen att glänsa. Han är kusin till Inters stormålvakt Samir Handanovic och i vilket annat land som helst hade Jasmin varit en het kandidat till den slovenska målvaktsposten. Han har dock fått stå i skuggan av kusinen och på senare år framförallt världsmålvakten Jan Oblak. En bra målvakt är det onekligen och framförallt så är han billig.blir det spännande att se om Tottenham kan ta nästa kliv och utmana de riktiga "jättarna". Jag lämnar Harry Kane utanför laget den här gången men jag har nosat upp tre andra tänkbara målskyttar på Santiago Bernabeu. Real vilade flera nyckelspelare i helgen och det var ingen vidare insats. Nu blir det bästa laget och som så många gånger förr kan legendarerna Ramos och Ronaldo göra skillnad. Tottenham kan absolut sticka upp och en formstark Kane jagar nya mål. Jag har dock andra vassa - och mer prisvärda alternativ i anfallet. Christian Eriksen har också formen på topp och han kan bidra med gott om Fsport-poäng - rentav med mål eller assist?Mar GKLiv DFRM DFManC MFTot MFRM FWNap FWKostnaden landar 3.7 miljoner över budgetgränsen vilket gör att jag startar med 41 minuspoäng.

0 KOMMENTARER 150 VISNINGAR 0 KOMMENTARER150 VISNINGAR CALLE TÖRNQVIST

2017-10-16 17:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om FSport

FSport

2017-10-16 17:00:00

FSport

2017-10-13 17:00:00

FSport

2017-10-09 16:45:00

FSport

2017-10-06 15:00:00

FSport

2017-10-04 16:50:00

FSport

2017-09-30 17:24:00

FSport

2017-09-25 17:30:00

FSport

2017-09-23 18:00:00

FSport

2017-09-22 17:00:00

FSport

2017-09-19 16:30:00

ANNONS:

Fotbollsgodis i tisdagens trippelpaket med flera Champions League-pärlor, eller vad sägs om Manchester City-Napoli, Maribor-Liverpool och Real Madrid? Följ de roliga matcherna och jobba in poäng till dina Fsport-spelare!Lördagkvällens spelpaket bjuder på sydeuropeiska möten av rang med Roma-Napoli och Atlético de Madrid-Barcelona. Bortaspelarna dominerar mitt Fsport-lag - hur tänker du?På tisdagskvällen smäller det igen för Janne Anderssons framgångsrika landslag. Givetvis har Fsport ett spelpaket med Holland-Sverige och de tre bästa som kommer före mig i turneringen "Double Up 2€" får en sprillans ny Pumaboll hemskickad! Förutom äran och eventuella prispengar alltså. Nu kör vi!Med 90% återbetalning till spelarna är Fsport en given ingrediens i TV-soffan. Alla prestationer bedöms så matcherna känns aldrig avgjorda. Lördagens hetaste match för oss svenskar är givetvis hemmamötet med Luxemburg och Janne Andersson har planen klar inför avspark. Det har även jag - haka på och få gratisbiljetter värda 10 euro!Torsdagens spelpaket går inte av för hackor med två avgörande VM-kvalmatcher! Agnarna kan sållas ifrån vetet i både grupp E och grupp F. Danmark och Montenegro har en identisk resultatrad medan Slovakien har en poängs lucka ner till Skottland. Jag satsar på sju individuellt skickliga spelare och bygger kring en dansk trio. Hur gör du?Den allsvenska söndagen kryddas med intressanta Premier League-möten och jag har fokuserat på Fsports sena trippelpaket med AIK-Elfsborg, Hammarby-IFK Norrköping och Newcastle-Liverpool. Idag tror jag på extra bra chans i "double up"-turneringen där man bara behöver komma på övre halvan för att vinna.Förutom en rad generösa priser till de som bjuder in flest vänner så får vinnaren en fotboll, signerad av självaste Henke Larsson! Bjud in dina sportintresserade polare redan idag och utmana dem i de Fsports roliga turneringar med fina vinstpotter!Högintressanta matcher i Allsvenskan på söndagen. Östersund genrepar inför Hertha Berlin-matchen med att åka ner till Kalmar. I Stockholm är det dags för Djurgården att derbybesegra Hammarby efter tio(!) misslyckade försök i rad. Fsport är den oslagbara underhållningen framför TV-matcherna och nu kan du tjäna pengar på det, oavsett hur det går i turneringarna. Har du vänner som gillar sport och spel? Hjälp mig då att lära svenskarna fsporta - värva friskt innan 1/10 och få in pengar på kontot!En ny het Premier League-omgång står för dörren med kittlande spekulationer och höga förväntningar. Fsport är den oslagbara Live-upplevelsen och nu kan du tjäna pengar på det - oavsett hur det går i turneringarna. Har du vänner som gillar sport och spel? Hjälp mig då att lära svenskarna fsporta - värva friskt innan 1 oktober och få in pengar på kontot!Serie A-onsdag med två stekheta möten! Dessa kryddas med engelsk cupmatch och givetvis ett Fsport-lag att jobba in live! Jag betalar gärna höga priser för en Juventus-duo i de bakre leden och detsamma gäller två Napolispelare i toppklass. Ett fynd hittas på vänsterkanten och två målfarliga till REA-pris i ett nederlagstippat lag. Lill-lördag med Fsport...mums!