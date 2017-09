AIK vann med 6-1 senast medan Elfsborg 6-0-föll! Nya tennissiffror för Blomberg & Co?

Nya tennissiffror på Friends?

Den allsvenska söndagen kryddas med intressanta Premier League-möten och jag har fokuserat på Fsports sena trippelpaket med AIK-Elfsborg, Hammarby-IFK Norrköping och Newcastle-Liverpool. Idag tror jag på extra bra chans i "double up"-turneringen där man bara behöver komma på övre halvan för att vinna.

AIK är en het kandidat till andraplatsen i Allsvenskan och formen är svår att klaga på. Senast slog laget till med 6-1-seger och det var inte i någon enkel match utan borta mot toppkonkurrenten Häcken. Övertygande insats på alla sätt och man kunde haft svårare uppgifter än denna. Ja, Elfsborg mår inte bra alls efter en trög säsong med 6-0-förlusten mot Malmö FF som salt i såren. Förutom det förödmjukande resultatet så blottade den genomklappningen lagets svaga karaktär. Jag har varit frågande till den - och inte minst defensiven - många gånger och man har helt enkelt misslyckats med lagbygget. Nu har Magnus Haglund klivit av som tränare och efter det senaste fiaskot bör det vara revanschsugna bortaspelare som kliver in på Friends gräsmatta. Jag tror ändå inte på någon större skrällchans och det är i hemmalaget det är aktuellt att köpa spelare till Fsport-laget. AIK har Stefan Ishizaki avstängd och det kan ge Johan Blomberg en mer framträdande roll i AIK:s anfallsspel; min vicekapten. Apropå avstängningar så kommer Elfsborg med två sådana på Jörgen Horn och Joakim Nilsson. Inte optimalt när man nu ska försöka täppa till efter sex insläppta mål...





Hammarby har gjort det ganska bra men det lyfter inte riktigt poängmässigt. En fin derbyinsats mot Djurgården stärkte laget och hemma på Tele 2 ska man normalt ha hyfsad poängchans. Nu är dock offensivt viktiga Jiloan Hamad avstängd och gästande IFK Norrköping har fått ett uppsving sedan man ändrade spelsystem. Senaste matchen var dock ett stort steg tillbaka då man bortaföll mot smått uträknade bottenlaget Halmstad. Konstgräs nu och visst kan man störa "Bajen" men det blir tufft och jag viktar med två spelare i hemmalaget mot bara en hos gästerna.





Salah-succé i norr? I norra England ställs Rafa Benitez mot sin gamla klubb Liverpool där han för evigt är ihågkommen för Champions League-vinsten 2005. Nu får han slå ur underläge med sitt Newcastle men man ska nog kunna stå emot okej och hota ett ofta svajigt Liverpool-försvar. Newcastle hänger med bra som nykomling och hade inför senaste omgången tre raka segrar - med totalt 6-1 i målskillnad. Senast var man trots bortaplan det bättre laget i första halvlek. I andra halvlek höjde sig Brighton medan Newcastle mattades och det blev till slut förlust. Liverpool hade Champions League-match i Moskva i veckan men fyra matchlediga dagar bör trots allt göra att laget är preparerat för att leverera. Det är som sagt defensiven som måste bli tryggare för framåt finns många vapen och jag tror att Salah blir en nagel i ögat på Benitez och hans lag. Kapten och nyckelspelare i mitt lag!





Mitt lag:





Nor GK Mitov Nilsson 12.9 Miljoner



AIK DF Johansson 19.3M

Ham DF Saevarsson 10.9M



AIK MF Blomberg (Vice C) 22.8M

New MF Ritchie 12.6M



Liv FW Salah (C) 20.3M

Ham FW Dibba 11M





Kostnaden är 9.8 miljoner över budgetgränsen vilket innebär att mitt lag börjar med 108 minuspoäng. Rätt eller fel? Med spelare från fem av de sex lagen och många stabila kort känns det extra bra inför "double up"-turneringen, där det räcker att komma på övre halvan för att vinna. Lycka till!

2017-09-30 17:24:00

