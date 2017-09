Manchester City nobbas!

Buffon vilas mot "Viola". Ersättaren Szczesny blir kapten i Calles lag. Vem väljer du?

Serie A-onsdag med två stekheta möten! Dessa kryddas med engelsk cupmatch och givetvis ett Fsport-lag att jobba in live! Jag betalar gärna höga priser för en Juventus-duo i de bakre leden och detsamma gäller två Napolispelare i toppklass. Ett fynd hittas på vänsterkanten och två målfarliga till REA-pris i ett nederlagstippat lag. Lill-lördag med Fsport...mums!

Svårforcerat Juventus



I Serie A är det prestigefyllt värre på onsdagskvällen när Juventus tar emot rivalen Fiorentina. Inget av lagen imponerade i helgen men de förstnämndas trepoängare var viktig. Laget hade haft en tuff match i Barcelona i veckan och visade - än en gång - att man behärskar det täta spelschemat. Fiorentina har inte samma truppbredd men har samtidigt inget Europaspel att ta hänsyn till. Det är ingen lek att hålla nollan mot Fiorentina men är det någon som ska göra det så är det Juventus hemma i Turin. I ligasammanhang har Juve sex raka vinster mot Fiorentina här hemma och jag vågar påstå att det skiljer minst lika mycket som vanligt den här säsongen. Juve levererar pålitligt och ska man slåss om topplaceringar i Fsport-turneringarna är det oftast en bra taktik att luta sig lite extra mot ett lag. Jag betalar gärna de höga priserna och jobbar in en stabil 2-0-vinst för hemmalaget. Viktigt då jag dessutom utser Szczesny till kapten medan Lichtsteiner blir vicekapten. Noterbart är att den sistnämnde eventuellt kommer att vilas men i så fall får jag in en likvärdig ersättare tack vare "PSG" (Player Start Guarantee) så det behöver inte alls vara något minus.





Het drabbning i Rom



Allra mest ser jag fram emot onsdagskvällen tack vare Lazio-Napoli där jag aktar mig för de defensiva spelarna. Allt talar för en välspelad match med mål för båda lagen och Lazio är inte lätt att tas med hemma i Rom. Hittills är det dock Napoli som dragit ögonen till sig. Klubben har kvar Sarri som tränare och har byggt vidare på samma trupp som förra säsongen. Visst har spelet suttit som en smäck direkt och framförallt är det offensivt som Napoli glänser. Tung förlust i det svåra bortamötet med Shakhtar i Champions League men maximala 12 poäng i ligan och målskillnaden 15-2... Ingen startelva har släppts men Hamsik och Insigne bör starta och som vanligt vara viktiga kuggar i anfallsspelet.





Reservbetonat City



I Ligacupen roterade Pep Guardiola i truppen förra säsongen. Det lär bli samma visa nu och visst kan man ändå mönstra en elva med många fina spelare. Det är dock oerfarna talanger tillsammans med etablerade namn som behöver speltid. Hur är formen på spelarna och hur samspelta är de? Vissa frågetecken där och det känns betydligt lättare att byta spelare för motståndarna. Guardiolas spel kräver mycket av spelarna såväl taktiskt som teknkiskt och nu gästar man ett West Bromwich som bara har släppt in ett mål på tre hemmamatcher. Det brukar vara desto enklare att komma in i ett Tony Pulis-lag. Organisationen sitter där och alla spelare har sin roll i en fungerande defensiv. Framåt lär WBA få sina chanser och anfallsuppsättningen är inte alls tokig. Citys elva raka segrar mot West Bromwich inger respekt och visst bör man gå vidare men att bygga laget kring de dyra bortaspelarna är inte aktuellt i kvällens spelpaket. En chansning med två WBA-namn i min startsjua men de är så prisvärda. Rondón och McAuley satt på bänken i helgen och bör nu få chansen i Pulis startuppställning. De är truppens målfarligaste spelare det senaste året - och då är McAuley alltså back. Många Cityspelare kostar mer än vad min WBA-duo gör - tillsammans. Skevt i mina ögon!





Mitt lag:





Juv GK Szczesny (C) 14.4 Miljoner



Juv DF Lichsteiner (Vice C) 18.3M

WBA DF McAuley 7.9M



Nap MF Hamsik 14.5M

Laz MF Lulic 11.8M



Nap FW Insigne 16.3M

WBA FW Rondón 8.4M





(Totalt 8.4 miljoner under budgetgränsen = 92 extrapoäng att starta med.)





2017-09-19 16:30:00

