Regga dig via oss och besegra Calle T ikväll så får du den här fräcka Pumabollen!

Utmana SvenskaFans - vinn en Pumaboll!

Kvalitetsfotboll ikväll när ytterligare några storlag inleder Champions League-gruppspelet. Alla nyregistrerade som besegrar SvenskaFans-laget i kvällens FSPORT-turnering vinner just en kvalitetsfotboll ifrån Puma. Klicka bara på länken nedan och anmäl dig till MoneyMaker-turneringen.







1. Klicka på bilden och registrera dig (om du inte redan har gjort det momentet tidigare).







2. Verifieringsmail kommer på studs - klicka så har du 7 fribiljetter till FSports turneringar i din ägo.

3. Välj Spelpaketet med Liverpool-Sevilla & Tottenham-B Dortmund i lobbyn.

4. Välj dina 7 spelare, men max 3 från samma lag. (Du får försprång genom att få se mitt lag längst ner här på sidan.)

5. Gå med gratis i turneringen ”MoneyMaker” med en av dina 7 fribiljetter.

6. Följ ditt lag LIVE under matchen och besegra "CalleT" i Leaderboarden!

7. Inkassera din PUMA-boll, som FSport skickar hem till dig.



Ni som redan har tagit del av våra fribiljetter är givetvis också med och tävlar!





Inga krisrubriker men...



Det blev plus på Fsport-kontot i måndags då jag var resultat- och matchbildsmässigt rätt ute i IFK Göteborg-Djurgården. Spelarvalen kunde dock onekligen ha varit vassare. Mrabti var, med rätt komplement, en klockren spelare för flera av turneringarnas topplag. Mycket är vunnet om man snappar upp en kapten som har en sådan kanonkväll.



Liverpool åkte på en blytung förlust i helgen då Manchester City vann med hela 5-0. Innan Manés utvisning såg man dock ut att få matchen dit man ville. Det är möjligt att det hade slutat med förlust i vilket fall som helst men det känns inte aktuellt med några krisrubriker. Liverpool blev mållöst då och även om anfallsspelet har sett lovande ut innan dess så är det svårt att lita på laget i kvällens tydliga favoritroll.



Sevilla har inte riktig samma kaliber som det lag man hade för ett par år sedan men visst är truppen spännande även denna säsong. I CL-kvalet blev det totalt tre insläppta mot offensivt lagda Istanbul Basiksehirspor men i ligan har Sevilla nu hållit nollan i fem raka halvlekar. Många som placerade sig i toppen i gårdagens turneringar hade Atlético de Madrid-spelare på några eller alla defensiva positioner. Det är ofta en bra taktik; att lägga mycket vikt vid att ett av lagen ska hålla tätt - och givetvis även försöka hitta de enskilt mest prisvärda i det laget. Är det ett lag som få andra tror på så har du redan där kopplat greppet.



I kvällens spelpaket har jag faktiskt svårt att tro särskilt hårt på att någon håller nollan men som priserna sitter tar jag "en rå" och plockar in tre Sevillaspelare, varav två på defensiva positioner. Jag bygger stommen tillsammans med en Tottenham-trio - det såg klart bra ut mot Everton och jag ser betydligt fler och större brister hos gästerna. Håller du med mig eller finns det en vassare strategi inför den rafflande kvällen? Den här gången bjuder jag inte på mina kaptener. Det är ju trots allt prestigefylld kamp emellan oss idag...



Klicka här för att utmana mig samt tävla om fina prispengar. Du får 7 gratisbiljetter till Fsport-turneringar (värde 10 €)!



Mitt lag:



Sev MV Rico 11.7 Miljoner



Sev DF Lenglet 14.2M

Tot DF Davies 16.3M



Sev MF Navas 10.9M

Tot MF Eriksen 18.3M



Dor FW Aubameyang 12.9M

Tot FW Kane 16.3M



(0,6 miljoner över budget innebär att jag startar med sju minuspoäng.)





Framöver kommer ni läsare få chansen att utmana undertecknad - och andra sportprofiler - i FSPORT och vinna olika saker. September månads tävling riktar sig till alla Fsport-spelare som reggar sig via SvenskaFans och vinsten är en snygg PUMA-fotboll. Men då måste du alltså klå mig i kvällens turnering med två av de hetaste Champions League-matcherna. Så här gör du:1. Klicka på bilden och registrera dig (om du inte redan har gjort det momentet tidigare).2. Verifieringsmail kommer på studs - klicka så har du 7 fribiljetter till FSports turneringar i din ägo.3. Välj Spelpaketet med Liverpool-Sevilla & Tottenham-B Dortmund i lobbyn.4. Välj dina 7 spelare, men max 3 från samma lag. (Du får försprång genom att få se mitt lag längst ner här på sidan.)5. Gå med gratis i turneringen ”MoneyMaker” med en av dina 7 fribiljetter.6. Följ ditt lag LIVE under matchen och besegra "CalleT" i Leaderboarden!7. Inkassera din PUMA-boll, som FSport skickar hem till dig.har tagit del av våra fribiljetter är givetvis också med och tävlar!Det blev plus på Fsport-kontot i måndags då jag var resultat- och matchbildsmässigt rätt ute i IFK Göteborg-Djurgården. Spelarvalen kunde dock onekligen ha varit vassare. Mrabti var, med rätt komplement, en klockren spelare för flera av turneringarnas topplag.om man snappar upp en kapten som har en sådan kanonkväll.Liverpool åkte på en blytung förlust i helgen då Manchester City vann med hela 5-0. Innan Manés utvisning såg man dock ut att få matchen dit man ville. Det är möjligt att det hade slutat med förlust i vilket fall som helst men det känns inte aktuellt med några krisrubriker. Liverpool blev mållöst då och även om anfallsspelet har sett lovande ut innan dess så är det svårt att lita på laget i kvällens tydliga favoritroll.Sevilla har inte riktig samma kaliber som det lag man hade för ett par år sedan men visst är truppen spännande även denna säsong. I CL-kvalet blev det totalt tre insläppta mot offensivt lagda Istanbul Basiksehirspor men i ligan har Sevilla nu hållit nollan i fem raka halvlekar. Många som placerade sig i toppen i gårdagens turneringar hade Atlético de Madrid-spelare på några eller alla defensiva positioner. Det är ofta en- och givetvis även försöka hitta de enskilt mest prisvärda i det laget. Är det ett lag som få andra tror på så har du redan där kopplat greppet.I kvällens spelpaket har jag faktiskt svårt att tro särskilt hårt på att någon håller nollan menoch plockar in tre Sevillaspelare, varav två på defensiva positioner. Jag bygger stommen tillsammans med en Tottenham-trio - det såg klart bra ut mot Everton och jag ser betydligt fler och. Håller du med mig eller finns det en vassare strategi inför den rafflande kvällen? Den här gången bjuder jag inte på mina kaptener. Det är ju trots allt prestigefylld kamp emellan oss idag...SevSevTotSevTotDorTot(0,6 miljoner över budget innebär att jag startar med sju minuspoäng.)

0 KOMMENTARER 64 VISNINGAR 0 KOMMENTARER64 VISNINGAR CALLE TÖRNQVIST

2017-09-13 10:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om FSport

FSport

2017-09-13 10:00:00

FSport

2017-09-11 11:00:00

FSport

2017-09-08 17:00:00

FSport

2017-09-02 18:00:00

FSport

2017-08-31 17:00:00

FSport

2017-08-30 18:24:00

FSport

2017-08-30 17:27:00

FSport

2017-08-30 17:20:00

FSport

2017-08-30 17:20:00

FSport

2017-08-30 17:19:00

ANNONS:

Kvalitetsfotboll ikväll när ytterligare några storlag inleder Champions League-gruppspelet. Alla nyregistrerade som besegrar SvenskaFans-laget i kvällens FSPORT-turnering vinner just en kvalitetsfotboll ifrån Puma. Klicka bara på länken nedan och anmäl dig till MoneyMaker-turneringen.Spännande möte i Göteborg ikväll när hemmalaget IFK tar emot Djurgården, som är min favorit till den allsvenska andraplatsen. Båda lagen bör göra mål och även om det är svårt att se någon springa ifrån så är det i regel en bra Fsport-taktik att vikta mot det ena laget. Hysén och Engvall har representerat motståndarna och lär spela viktiga roller ikväll. Så sent som i maj ifjol gjorde duon varsitt mål - för IFK - i motsvarande möte. En av dem får chansen i mitt lag... Hur gör du?Wow! Vilken härlig match vi har att se fram emot på lördag eftermiddag. Redan 13.30 svensk tid är det avspark i Manchester City-Liverpool och jag är helt inne på en målrik match mellan två offensivt högklassiga lag. Efter en kanonstart på Fsport kom jag ner på jorden senast när alla mina lag placerade sig i mitten av respektive turnering. Nåväl, inga bottenplaceringar åtminstone och man lär sig något varje gång. Nu laddar vi på igen!FSPORT Marcus Berg är given i det svenska anfallet men även kapten i Calle Törnqvists lag till söndagens spelpaket. Det är återigen VM-kvalgrupp A som gäller och Törnqvist nosade på tre turneringsvinster i torsdags! Det satsas än en gång svenskt trots den tunga förlusten i Sofia senast. Kan veteranerna Sneijder och Robben visa vägen för ett revanschsuget Holland eller har du andra idéer? Lycka till!Äntligen finns ett fantasyspel som har ALLT, utan att det är krångligt. Med 90% tillbaka i vinster till oss spelare samt poäng för i stort sett alla aktioner ute på planen är det ett av marknadens bästa och mest rättvisa spel, alla kategorier. Du som är kunnig kan ta betalt för din "koll" flera gånger varje vecka men det krävs ingen enorm tid för att på ett enkelt sätt fightas om fina vinster. Ta hjälp av Calle Törnqvist, som varje vecka går igenom de hetaste spelpaketen här på Svenskafans!Var med och spela världens bästa fantasyspel. Just nu bjuder vi på 7 fribiljetter till Fsport-turneringar (värde 10 €)!Välj spelpaket, ta ut ditt lag, kliv in i valfri turnering och följ resultaten live - innan vinsterna förhoppningsvis inkasseras. Välkommen in i Lobbyn!Många svenskar känner till säsongsvarianter av fantasyspel. Där finns ett maxtak så att alla har lika dyra/billiga lag. Fsport vill dock låta dig bestämma själv om laget ska vara billigt eller dyrt. Är det värt att acceptera minuspoäng för att ha gått över budgeten eller inkasserar du gladligen extrapoäng för att ha fyndat bland spelarna? Det är ditt val!Inte haft tid att "grotta ner dig" eller bara vill ha spänning trots okunskap om matcherna i fråga? AUTOFYLL är lösningen - ett slumpvis uttaget lag som är betydligt mer konkurrenskraftigt än Harry Boy.