Topptrion som slår Calle får en Pumaboll - förutom chansen till fina prispengar!

Vad är väl ett VM? Alldeles underbart!

På tisdagskvällen smäller det igen för Janne Anderssons framgångsrika landslag. Givetvis har Fsport ett spelpaket med Holland-Sverige och de tre bästa som kommer före mig i turneringen "Double Up 2€" får en sprillans ny Pumaboll hemskickad! Förutom äran och eventuella prispengar alltså. Nu kör vi!



Ni kanske har sett TV-reklamen för Fsport som rullar för fullt just nu i samband med VM-kvalet? Fsport växer för varje dag och förutom prispengarna så kan du nu vinna en högkvalitativ Pumaboll. De tre bästa som kommer före mig i turneringen "Double Up 2€" får en boll hemskickad! Just double up är en turneringsform som jag gillar. Alla som slutar strax över mitten dubblar upp sin insats medan de på undre halvan förlorar sin. Den som känner sig het kan även testa turneringsformen fast med högre insats, i Double Up 20€.





Ny på Fsport? I SPELSKOLAN lär du dig de enkla grunderna!



Vad är väl ett VM? 32 lag känns inte så exklusivt längre och VM spelas i föga gästvänliga Ryssland. Sverige lär väl inte heller ta något guld men ändå - det vore alldeles UNDERBART med blågult som ett av de 32 lagen (för första gången på tolv år).



Spekulationer, halmstrån, och bragdscener. Minnen, adrenallin och förhoppningar. VM-dörren står på vid gavel!



Holland behöver vinna med sju mål imorgon för att gå förbi Sverige - det lär inte hända. Lagen känns som natt och dag när det kommer till självförtroende och välbefinnande. Hemmapubliken skäms för sitt landslag medan Sverige har en härlig period bakom sig, efter att Janne Anderssons team tog över. Det finns mycket spekulationer om vilka som ska bli seedade i Playoff osv men oavsett detta lär alla lag vilja avsluta kvalet på bästa sätt. Det blir en härlig krydda att heja fram sitt Fsport-lag framför TV:n.

Eller som lagkaptenen Andreas Granqvist, tvåmålsskytt senast(!), säger: ”Fsport slår Stryktipset med hästlängder!”

Svenskafans bjuder alla nya spelare på gratisbiljetter till ett värde av 10 euro, helt utan insättningskrav!





Så här presterade de svenska spelarna i storsegern mot Luxemburg:



Toivonen 596 poäng

Berg 591 p

Augustinsson 558 p

Larsson 482 p

Granqvist 465 p

Forsberg 465 p

Lindelöf 427 p

Johansson 425 p

Claesson 400 p

Olsen 399 p

Lustig 383 p





Vilka tror du på den här gången? Utmana mig - alla nya spelare får gratisbiljetter till Fsport-turneringar till ett värde av 10 euro!





I normala fall brukar jag tipsa om spelare och dela med mig av mitt lag. Den här gången vill jag dock avvakta måndagskvällens resultat innan jag gör mina val. Dessutom vill man ju inte ge er "bolljägare" för mycket fördel i tävlingen... Lycka till - må bäste man vinna!



CALLE TÖRNQVIST

2017-10-09 16:45:00

