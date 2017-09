En tabell ska börja ta form

Vi är framme vid omgång fyra av säsongens Super League och sakta men säkert ska en tabell börja ta form. Omgången består inte av några större derbyn men saknar inte intressanta matcher för det. Panathinaikos och PAOK måste hitta vinstspåren och nykomlingarna Lamia har fått en positiv start på sitt första äventyr i den högsta divisionen.

Ligaspelet är tillbaka efter det första av tre landslagsuppehåll under hösten. Det handlar om omgång nummer fyra i ordningen och en tabell ska nu sakta men säkert börja att sätta sig. AEK, Olympiakos och Panionios toppar med sju inspelade poäng vardera. Helgens omgång innehåller inte några större derbyn utan består mestadels av s.k. "favoritmatcher".Levadiakos mot Xanthi är första matchen för omgången och helgen under lördagseftermiddagen och bortalaget har fått en ganska bra start på säsongen och kan bli att räkna med i kampen kring femteplatsen. Den andra matchen för dagen är den mellan PAOK och Panetolikos. PAOK har sedan fiaskot i EL-kvalet haft svårt att riktigt återhämta sig men kommer säkerligen att växa under säsongens gång. Panetolikos är dock en lurig motståndare och det gäller för PAOK:s del om de vill ha tre poäng att det är fullt fokus från avspark till slutsignal.Olympiakos åkte på en smäll i Champions League-premiären tidigare i veckan. Det blev förlust med 2-3 hemma på Karaiskakis mot Sporting i en match som fått tränare Besnik Hasi och Olympiakos en hel del att fundera på inför framtiden. 0-1 kom omgående i matchen efter osannolikt slarv på en defensiv fast situation från Olympiakos och sedan var det endast Sporting för hela slanten under den första halvleken. Det var som att Olympiakos inte ens var på banan. Hela 0-3 var det i paus och i andra halvlek täppte Olympiakos till bättre samtidigt som såklart Sporting slog av lite på takten. Inhoppande Felipe Pardo stod för ett kanoninhopp och reducerade två gånger om men 2-3 reduceringen kom precis vid slutsignalen så någon riktig kvitteringsjakt blev inte av.Det var en rejäl knock för Olympiakos och första halvleken var en ren och skär mardröm. Hasi har fått och ska ha kritik för uppsättningen av laget och att Panagiotis Retsos är saknad i mittlåset råder det inga tvivel om. Istället fick det dyra nyförvärvet Björn Engels kampera ihop med vikarierande Romao (som annars är defensiv innermitt) och att stå ganska högt upp i banan vilket Olympiakos allt som oftast har för avsikt att göra är farligt med tanke på att bägge inte är de snabbaste spelarna som finns. Mot snabba kvalitativa motståndare kommer sådant taktiskt upplägg att straffa sig och det skulle vara intressant att veta hur diskussionen gick kring när ersättare till Retsos skulle köpas in. Engels för hela 7 miljoner euro är en rejäl investering och han har fina kvaliteter men inte den egenskapen som mittförsvaret kanske var i allra störst behov av, nämligen snabbhet. Olympiakos har tre riktiga fyrtorn till mittbackar i Engels, Vukovic och Cissé. Därutöver finns Botía som varken kan räknas som snabb eller långssam samt unge Nikolaou och med tanke på skador har nu Romao alltså under en längre tid fått rycka in på mittbackspositionen. Det gäller att försöka hitta en form av trygghet i den bakre centrallinjen (Målvakt, mittbackar och defensivt innermittfält) och det ska sägas att det inte är lätt heller med tanke på att det blivit väldigt många förändringar i spelartruppen.Att det är en tuffaste CL-gruppen Olympiakos någonsin varit i är en sak och att det i stort sett ska till ett mirakel att gå vidare är också en sak men det gäller att producera insatser som de kan vara nöjda över och sen ta det därifrån helt enkelt. De gjorde ett fint CL-kval och tog sig till turneringen vilket var huvudmålet och det viktiga är att lära sig av misstagen och sedan blicka framåt. Nu ska de ställa om till ligamatch mot Asteras Tripolis som haft ett tung sista tid och där bland annat Staikos Vergetis lämnat tränarrolle och in har istället Savvas Pantelidis kommit. För Olympiakos del vore det väldigt skönt att få göra en stark insats och ta med en skön trepoängare. Dock får dem se upp eftersom Asteras kommer med ny tränare och allt att vinna i matchen.Panathinaikos är först ut under söndagen (17/9) och ställs mot Apollon Smyrni som får göra en kort resa inom huvudstaden. Panathinaikos starade säsongen på två minuspoäng men väntar faktiskt än så länge på sin första seger (!) i denna säsongs ligaspel. Två inledande oavgjorda matcher följdes upp en en stor besvikelse förra helgen när det blev förlust med 1-0 borta mot Kerkyra. Det är av högsta vikt att tränare Marinos Ouzounidis och spelarna nu tar säsongens första ligaseger men Apollon kommer med lite vind i segeln efter en tung poäng hemma mot PAOK förra helgen. När det gäller Panathinaikos och det som sker utanför planen handlar mycket i dagsläget om Dimitris Giannakopoulos intensifierande av intresset för fotbollssektionen. Panathinaikos basketklubbägare har presenterat sitt förslag om ett "PAO Foundation" där alla kan bidra med pengar till de gröna och Giannis Alafouzos ska vara positiv till initiativet. Ikväll (15/9) ska de bägge herrarna ha ett möte om saken och det råder positiva tongångar runt det hela.Vidare tar Larissa med ny tränare i belgaren Jacky Mathijssen emot Atromitos på AEL FC Arena. Frågan är om han kan hjälpa Larissa lyfta i tabellen eftersom dem just nu befinner sig på nästjumboplatsen. Larissa och ägare Alexis Kougias har varit i rampljuset för bråk med AEK:s ägare Dimitris Melissanidis när de bägge stötte på varann i Vouliagmeni för en vecka sedan inför de bägge lagens match. Men Kougias har också uppmärksammats för att han och sitt Larissa anställt en 22-årig (!) teknisk direktör vid namn Vasilis Vanis. Läs mer om det(OBS! Länk på grekiska).Samma tid som Larissa mot Atromitos spelas också Platanias mot Kerkyra för att sedan söndagens matcher ska knytas samman med det intressanta mötet Lamia mot AEK. Nykomlingarna Lamia har överraskat positivt under de inledande omgångarna och i väntan på att hemmaplanen ska bli helt klar och redo för Super League-spel får de spela ytterligare en match i Peristeri. AEK kommer från en fin insats och ett fint resultat i Europa League där det blev seger i gruppspelspremiären borta mot Rijeka i med 1-2 []. Petros Mantalos och formstarke Lazaros Christodoulopoulos gjorde AEK:s mål för kvällen. AEK och tränare Manolo Jimenez är ett svårslaget lag som har luft under vingarna och skulle både "Enosis" och Olympiakos ta tre poäng denna helg kommer dem att stå på forstatt lika många inspelade poäng när det är dags för de bägge att drabba samman nästa helg.Omgången avslutas med ett möte mellan PAS Giannena och Panionios. PAS har haft ett ganska tufft spelschema inledningensvis men har ändå med sig fem fina poäng från de matcherna. Det är ett kvitto på vilket stabilt lagbygge som Giannis Petrakis förfogar över och under hösten kan de vara värt att hålla ett litet extra öga på 19-årige Kostas Mavropanos. En lång mittback som hittills greppat tag om en fast plats i PAS kompenteta defensiv och som ska bli spännande att följa. Panionios i sin tur ångar på precis som de har gjort under dem senaste säsongerna men har viktige anfallaren Samed Yesil tveksam till spel.