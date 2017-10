Ett knä från Björn Engels gav Olympiakos segern mot PAOK.

Engels knä avgjorde för Olympiakos mot PAOK

Olympiakos gick segrande ur striden med PAOK på Karaiskakis efter att hemmalagets Björn Engels gjort matchens enda mål i inledningen av den andra halvleken. Resultatet medför att Olympiakos hänger med i toppen av tabellen som är riktigt tight.





PAOK inledde dock mötet lite starkare. De försökte och tog sig fram en del på sin vänsterkant medan duktige Mauricio inledde fint på PAOK:s centrala mittfält. Efter lite drygt 20 minuter höjde Olympiakos sin press och tog sig på det viset in mer i matchen. I övrigt var det som ett grekiskt derby många gånger brukar se ut. Mycket passion, ställningskrig, spelavbrott och så vidare. Några riktigt klara chanser till mål sågs inte till men mål skulle det istället bli nästan omgående i den andra halvleken.



Några minuter in på den andra halvleken efter en Kostas Fortounis frispark blir det lite flipperspel i PAOK:s straffområde och när Carlos Zambrano försökte rensa gjorde han det på Björn Engels knä och bollen letade sig i nät, [Målet]. Karaiakskis fick fira och detta var den 23-årige belgiske mittbackens andra ligamål i sin fjärde ligamatch för Olympiakos. Målet gav Olympiakos ett lugn och PAOK förmådde i sin tur inte att skapa några riktigt heta kvitteringschanser. 1-0 slutade mötet och det var ett möte där små tillfälligheter avgjorde. Inget lag imponerande nämnvärt men Olympiakos visade mer vilja samt beslutamet gentemot PAOK. Bäst i det vinnande lag var mittbacksparet Engels/Cissé som imponerade samt Fortounis som var livlig, slog bra fasta situationer och även var duktig i presspelet.



2017-10-23 12:30:00

