Det blir möten med Kroatien för landslaget i VM-kvalplayoffen.

Kroatien står för motståndet i VM-kvalplayoffen

Under tisdagseftermiddagen lottades VM-kvalplayoffen och vårt motstånd kommer att bli Kroatien. Det blir såklart en tuff uppgift och vi kommer att börja på bortaplan i Zagreb för att sedan avsluta på hemmaplan.





Om vi lite kort tittar närmare på motståndet kommer Kroatien från en liten stökig period med byte av förbundskapten från Ante Cacic till Zlatko Dalic. De slutade tvåa bakom Island i sin VM-kvalgrupp och som bekant finns flertalet indviduellt sett extremt skickliga spelare eller vad sägs om mittfältare som Luka Modric, Ivan Rakitic och Ivan Perisic. Som enhet har de dock haft lite svårt att prestera men kroaterna hoppas att Dalic kan rätta till just detta. Tittar vi till inbördes möten har vi en vinst, tre oavgjorda och två förluster mot Kroatien. Senast vi drabbade samman var i kvalet till EM 2012 och då blev det 0-0 på Maksimir och 2-0 seger hemma på Karaiskakis. Notbart är att Kroatien spelat playoff till VM alternativt EM fyra gånger i sin historia och vid samtliga tillfällen har dem knipit avancemanget. Kroatien kommer vara favorit i dubbelmötet och det kommer att bli två tuffa och heta drabbningar. Låt oss också hoppas att det inte ska medföra tråkigheter runt omkring matcherna.



Vi kommer slå underläge och det passar oss väl. Landslaget som är tillbaka på rätt vägvinnande spår igen vilket är det viktigaste av allt har en förmåga att kunna prestera i "stora" matcher. Det är bara att hoppas spelarna kan ta fram det där lilla extra som kommer behövas i alla bemärkelser i dessa matcher om ett avancemang ska bärgas. Samtliga från landslaget i VM-kvalgruppspelet finner ni här.



2017-10-17 17:00:00

