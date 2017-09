Makalös vändning av AEK i ett fantastiskt derby som hade allt

Trots underläge 0-2 i inledningen av den andra halvleken vände AEK och vann med 3-2 i toppmötet mot Olympiakos och befäster därmed platsen som serieledare. Det var ett fantastiskt derby som hade det mesta och spelaren som låg bakom AEK:s enorma vändning var Lazaros Christodoulopoulos som är i sitt livs form. I Olympiakos är det dock allt annat än harmoniskt för stunden och tränare Besnik Hasi har fått sparken efter en rad svaga insatser och ersätts av Olympiakos-soldaten Takis Lemonis.

Det var ett makalöst derby som utspelade sig på OAKA [] under söndagskvällen (24/9) och som slutligen såg AEK ta hem segern mot Olympiakos med 3-2 [] efter en sanslös vändning. AEK inledde derbyt vasst med ett hett OAKA bakom sig och nosade på ett ledningsmål men det var Olympiakos som skulle ta ledningen efter drygt 20 minuter spelade när Marko Marin direkt från ett inkast mycket skickligt lobbade bollen i mål till 0-1. Kort därefter tvingades AEK till ett byte eftersom deras viktige innermittfältare André Simões inte kunde fortsätta och in kom istället den lovande egna produkten Kostas Galanopoulos för att kampera ihop med Jakob Johansson. Olympiakos tog över matchen lite mer och var nära 0-2 via Mehdi Carcela-González men Giannis Anestis mellan AEK:s stolpar klarade.Omgående i den andra halvleken fick AEK och hela OAKA en riktig kalldusch när duktige mittfältsmotorn i Olympiakos Vadis Odjidja-Ofoe snyggt prickade in 0-2 med sin vänsterfot. AEK samlade dock kraft och gav inte upp utan låg på för en reducering samtidigt som Olympiakos sakta men säkert blev allt tröttare och svagare ju längre matchen led. 1-2 reduceringen kom i den 64:e minuten genom en halvvolley från Lazaros Christodoulopoulos där Stefanos Kapino i Olympiakos mål kunde gjort ett bättre ingripande. Mitt när AEK fått rejält med luft under vingarna tvingas domare Tasos Sidiropoulos att avbryta derbyt i minut 70 på grund av tårgas som kommit in på arenan efter incidenter som skett mellan supportrar och kravallpolis utanför OAKA.Efter en kvarts uppehåll upptogs matchen igen och matchbilden blev den samma. AEK fortsatte ligga på mot ett Olympiakos som hade svårt att stå emot. 2-2 kom i minut 80 när fullständigt glödhete Lazaros Christodoulopoulos drar in en frispark av absoluta världsklass. Han ska ha fått en del tips och träning av AEK:s grekiske fotbollslegendar Vasilis Tsiartas under sommaren gällande frisparkar och det verkar som dessa tips burit frukt med tanke på att detta är den andra frisparkskanonen han slår in tidigt in på säsongen. 3-2 skulle komma också och det precis vid 90 spelade minuter när inhoppande Marko Livaja gör ett fint förarbete och serverar kapten Petros Mantalos som forcerar in ledningsmålet och hela OAKA är i sjunde himlen. Derbyt avslutades med lite stök på planen där Björn Engels och Uros Cosic fick syna röda kort.***Det var ett fantastiskt derby som innehöll det mesta och AEK stod för en episk vändning. Marko Livajas intåg i matchen var en väldigt viktig faktor till vändningen och kroaten var tillsammans med Lazaros Christodoulopoulos AEK:s allra främsta spelare för kvällen. Den sistnämnde är i sitt livs form och gör extremt mycket rätt för stunden. Tränare Manolo Jimenez var av förklarliga skäl väldigt nöjd efter matchen och AEK är ett riktigt sammansvetsat lag som är svåra att besegra. De toppar nu tabellen på 13 inspelade poäng. Dem är med andra ord två före PAOK och Panionios samt fem före Olympiakos. AEK har lagt en fin grund för att på allvar kunna vara med i kampen om ligatiteln och det är upp till dem själva att hålla en jämn nivå i ligan och fortsätta på den inslagna vägen.I Olympiakos är det allt annat än harmoniskt just nu. Insatserna och resultaten har inte varit de önskvärde den senaste tiden och förlusten igår samt sättet den kom till på blev droppen som fick bägaren att rinna över gällande tränare Besnik Hasi som fick sparken under natten till idag (25/9). Hasi gjorde ett godkänt CL-kval med Olympiakos och tog dem till Champions League gruppspel men sedan just detta har det inte sett bra ut. Ersättaren blir Olympiakos-soldaten Takis Lemonis som kommer till undsättning och gör sin fjärde sejour på tränkarbänken i storklubben från Piraeus. Målvakt Stefanos Kapino har tillfälligt förpassats till U20-laget och anlednigen till detta är oklar även om det högst sannolikt är på grund av disciplinära skäl. Lemonis har mycket jobb framför sig. Han måste först och främst samla och ena laget sen försöka hitta någon form av hyfsad defensiv trygghet och bygga vidare därifrån.Nu ska både AEK och Olympiakos ställa om för till veckan väntar det Europacupspel. Det bästa vore om derbyt hade spelats i lördags kväll (23/9) och inte igår kväll med tanke på det som komma skall för klubbarna. AEK stannar hemma i Athen för möte med Austria Wien på hemmaplan i Europa League medan ett Olympiakos med ett skärrat självförtroende och så vidare ska åka till Turin för en mycket tuff bortamatch i Champions League mot Juventus.