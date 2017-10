Det blir playoff för tredje VM-kvalet i följd för landslaget.

Nytt VM-kvalplayoff hägrar för landslaget

Landslaget gjorde sin plikt i VM-kvalets sista gruppspelsomgång och slog tillbaka Gibraltar med 4-0 på Karaiskakis. Samtidigt hade ett av flera tänkbara resultat från övriga matcher redan gått vägen vilket innebär att landslaget via andraplatsen i gruppen kommer spela playoff till VM precis som vi gjort dem två senaste VM-kvalen när vi lyckades kvalificera oss till VM 2010 i Sydafrika och VM 2014 i Brasilien.





Förbundskapten Michael Skibbe tog ut en logisk startelva inför mötet med gruppens stora slagpåse Gibraltar men under den första halvleken var det uppenbart att det ändå fanns lite nerver hos spelarna. Det var vissa enkla misstag i passningsspelet och dylikt. Men när sedan 1-0 kom efter drygt halvtimmen via en fin nick från kapten Vasilis Torosidis på ett perfekt inlägg från Zeca släpptes det lilla tryck som fanns på spelarnas axlar. Det var den 32-årige högerbackens 10:e landslagsmål i hans 93:e landskamp, imponerande. Gibraltar hade i stort sett en halvchans till mål i hela matchen och den kom strax innan paus men Kyriakos Papadopoulos löste situtationen innan det hann bli riktigt farligt.



Om det var en någorlunda slätstruken och nervös insats i första halvlek blev det betydligt bättre på alla sätt och vis i den andra halvleken. Gibraltar tröttande och både 2-0 samt 3-0 kom från Kostas Mitroglou. Vidare föll också 4-0 i den 78:e minuten efter att Kostas Stafylidis inlägg funnit Giannis Gianniotas som distinkt nickade bollen i nät. Highlights från matchen finner ni genom ett tryck här.



***



Allt gick vägen och nu står vi där efter några om och men i ett mycket spännande VM-kvalplayoff. Hatten av till Skibbe och spelarna samt alla inblandade. Efter c.a. 10 fantastiska landslagsår demolerades detta i förra stora kvalet (kvalet till EM 2016) där e.x. förbundsstyrelsen, Claudio Ranieri och även til viss del spelarna gjorde nästintill allt fel. Men nu är vi tillbaka och under detta kval har saker och ting börjat falla på plats igen och en av nycklarna som många spelare har varit inne på är Australien-resan i juni förra året. Där talades det ut mellan ledare och spelare och det blev ett enat landslag där Skibbe vetat om vad han ska priortera och gjort ett bra jobb.



Efter segern och avancemanget fanns det dock tyvärr också negativa rubriker i samband med en trist indicent som ägde rum i mitten av andra halvlek på Karaiskakis och närmare bestämt på samma kortsida som till vardags består av Olympiakos Gate 7. En supporter som bar en Panathinaikos-tröja blev jagad och slagen av flera personer innan han kunde ta sig till säkerhet, [Länk]. Detta är en av anledningarna till att förbundet letar ny arena för landslaget och det har varit olika scenarion på tapeten i media men än så länge är inget klart vart landslaget kommer ta vägen inför kvalet till EM 2020. Idrottsminister Giorgos Vasileiadis har meddelat att de skyldiga ska identifieras och ställas inför rätta. En första arrestering sägs redan vara gjord och fler väntas.



Tillbaka till det sportsliga och vad som nu väntar. Vi kommer vara oseedade i lottningen till playoffen tillsammans med Sverige, Nordirland och Irland. Det innebär att vi kommer ställas mot Schweiz, Italien, Kroatien eller Danmark. Både till VM 2010 och till VM 2014 tog vi oss till genom playoff. De gångerna var vi seedade vilket vi inte är nu. Motståndet lottas fram på tisdag (17/10) och det kommer att bli tufft vilka det än blir. Oavsett vilken nation som kommer stå på lotten kommer vi att slå underläge och det passar oss bra. Dessutom har vi gjort fina matcher mot t.ex. Belgien i kvalet och vi kommer ha allt att vinna och bara hoppas på det bästa.



Men det kanske viktigaste av allt? Landslaget är tillbaka i det gamla fina spåret som vi hade under Rehhagel och Santos ledning och i ärlighetens namn är det viktigare än ett avancemang till VM. Playoffplatsen är spikad. Efter att Slovakien besegrat Skottland med 2-1 och vi gjort våran plikt i den sista VM-kvalomgången genom att besegra Gibraltar med 4-0 blev vi grupptvåa bakom Belgien. Samtidigt undvek vi att bli sämsta grupptvåa vilket gav oss en biljett till playoffen som spelas nästa månad.Förbundskapten Michael Skibbe tog ut en logisk startelva inför mötet med gruppens stora slagpåse Gibraltar men under den första halvleken var det uppenbart att det ändå fanns lite nerver hos spelarna. Det var vissa enkla misstag i passningsspelet och dylikt. Men när sedan 1-0 kom efter drygt halvtimmen via en fin nick från kapten Vasilis Torosidis på ett perfekt inlägg från Zeca släpptes det lilla tryck som fanns på spelarnas axlar. Det var den 32-årige högerbackens 10:e landslagsmål i hans 93:e landskamp, imponerande. Gibraltar hade i stort sett en halvchans till mål i hela matchen och den kom strax innan paus men Kyriakos Papadopoulos löste situtationen innan det hann bli riktigt farligt.Om det var en någorlunda slätstruken och nervös insats i första halvlek blev det betydligt bättre på alla sätt och vis i den andra halvleken. Gibraltar tröttande och både 2-0 samt 3-0 kom från Kostas Mitroglou. Vidare föll också 4-0 i den 78:e minuten efter att Kostas Stafylidis inlägg funnit Giannis Gianniotas som distinkt nickade bollen i nät. Highlights från matchen finner ni genom ett tryck***Allt gick vägen och nu står vi där efter några om och men i ett mycket spännande VM-kvalplayoff. Hatten av till Skibbe och spelarna samt alla inblandade. Efter c.a. 10 fantastiska landslagsår demolerades detta i förra stora kvalet (kvalet till EM 2016) där e.x. förbundsstyrelsen, Claudio Ranieri och även til viss del spelarna gjorde nästintill allt fel. Men nu är vi tillbaka och under detta kval har saker och ting börjat falla på plats igen och en av nycklarna som många spelare har varit inne på är Australien-resan i juni förra året. Där talades det ut mellan ledare och spelare och det blev ett enat landslag där Skibbe vetat om vad han ska priortera och gjort ett bra jobb.Efter segern och avancemanget fanns det dock tyvärr också negativa rubriker i samband med en trist indicent som ägde rum i mitten av andra halvlek på Karaiskakis och närmare bestämt på samma kortsida som till vardags består av Olympiakos Gate 7. En supporter som bar en Panathinaikos-tröja blev jagad och slagen av flera personer innan han kunde ta sig till säkerhet, []. Detta är en av anledningarna till att förbundet letar ny arena för landslaget och det har varit olika scenarion på tapeten i media men än så länge är inget klart vart landslaget kommer ta vägen inför kvalet till EM 2020. Idrottsminister Giorgos Vasileiadis har meddelat att de skyldiga ska identifieras och ställas inför rätta. En första arrestering sägs redan vara gjord och fler väntas.Tillbaka till det sportsliga och vad som nu väntar. Vi kommer vara oseedade i lottningen till playoffen tillsammans med Sverige, Nordirland och Irland. Det innebär att vi kommer ställas mot Schweiz, Italien, Kroatien eller Danmark. Både till VM 2010 och till VM 2014 tog vi oss till genom playoff. De gångerna var vi seedade vilket vi inte är nu. Motståndet lottas fram på tisdag (17/10) och det kommer att bli tufft vilka det än blir. Oavsett vilken nation som kommer stå på lotten kommer vi att slå underläge och det passar oss bra. Dessutom har vi gjort fina matcher mot t.ex. Belgien i kvalet och vi kommer ha allt att vinna och bara hoppas på det bästa.Men det kanske viktigaste av allt? Landslaget är tillbaka i det gamla fina spåret som vi hade under Rehhagel och Santos ledning och i ärlighetens namn är det viktigare än ett avancemang till VM.

0 KOMMENTARER 242 VISNINGAR 0 KOMMENTARER242 VISNINGAR ANDREAS MITSIS

2017-10-11 14:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Grekland

Grekland

2017-10-11 14:45:00

Grekland

2017-10-08 10:45:00

Grekland

2017-10-06 20:30:00

Grekland

2017-09-30 11:30:00

Grekland

2017-09-25 16:15:00

Grekland

2017-09-22 15:00:00

Grekland

2017-09-15 17:45:00

Grekland

2017-09-05 07:10:00

Grekland

2017-09-02 12:25:00

Grekland

2017-09-01 07:15:00

ANNONS:

Landslaget gjorde sin plikt i VM-kvalets sista gruppspelsomgång och slog tillbaka Gibraltar med 4-0 på Karaiskakis. Samtidigt hade ett av flera tänkbara resultat från övriga matcher redan gått vägen vilket innebär att landslaget via andraplatsen i gruppen kommer spela playoff till VM precis som vi gjort dem två senaste VM-kvalen när vi lyckades kvalificera oss till VM 2010 i Sydafrika och VM 2014 i Brasilien.Det blev vinst med 1-2 i Nicosia mot Cypern efter att mål från Kostas Mitroglou och Alexandros Tziolis vänt ett underälge till seger. Detta i samband med Belgiens 3-4 vinst mot Bosnien gör att vi klev upp på andraplatsen. Gibraltar hemma väntar i sista omgången och vid vinst där samt att något resultat i flertalet andra matcher går vägen för oss gör att vi spelar playoff nästa månad.VM-kvalet lider mot sitt slut och det är äntligen dags att få svar på vilka som kommer ta andraplatsen i gruppen bakom Belgien och på så vis eventuellt få spela playoff. Vi har inte ödet i egna händer utan det har Bosnien men för att chansen ska finnas måste vi avsluta med två segrar och start ska i så fall vara i en speciell match mot Cypern på bortaplan som även de har en liten chans att nå andraplatsen.Förbundskapten Michael Skibbe har plockat ut en väntad trupp som ska ta sig an de avslutande matcherna i VM-kvalgruppen mot Cypern och Gibraltar. Målet är att nå andraplatsen i gruppen men avgörandet är inte egna händer.Trots underläge 0-2 i inledningen av den andra halvleken vände AEK och vann med 3-2 i toppmötet mot Olympiakos och befäster därmed platsen som serieledare. Det var ett fantastiskt derby som hade det mesta och spelaren som låg bakom AEK:s enorma vändning var Lazaros Christodoulopoulos som är i sitt livs form. I Olympiakos är det dock allt annat än harmoniskt för stunden och tränare Besnik Hasi har fått sparken efter en rad svaga insatser och ersätts av Olympiakos-soldaten Takis Lemonis.Panathinaikos ägare och ordförande Giannis Alafouzos har beslutat sig för att lämna de gröna från huvudstaden och beslutet sätter hela klubben i gungning som bland annat är hårt ekonomiskt ansatt.Vi är framme vid omgång fyra av säsongens Super League och sakta men säkert ska en tabell börja ta form. Omgången består inte av några större derbyn men saknar inte intressanta matcher för det. Panathinaikos och PAOK måste hitta vinstspåren och nykomlingarna Lamia har fått en positiv start på sitt första äventyr i den högsta divisionen.Det blev en tung förlust med 1-2 mot Belgien i VM-kvalet hemma på ett fullsatt och laddat Karaiskakis. Landslaget stod för en mycket fin insats men det räckte tyvärr inte till poäng men samtidigt är det fortfarande öppet om andraplatsen i gruppen inför de avslutande två omgångarna som spelas nästa månad.Landslaget missade en gyllene chans att befästa andraplatsen i gruppen och till och med utmana om förstaplaten när det endast blev 0-0 hemma mot Estland i torsdags. Första riktiga snedsteget under detta VM-kval men i och med Cyperns vinst mot Bosnien är fortsättningsvis allt öppet i kampen om andraplatsen bakom gruppettan Belgien som nu väntar på Karaiskakis.De sista dagarna av transferfönstret blev händelserika för våra storklubbar. Olympiakos sålde supertalangen Panagiotis Retsos till Leverkusen för 22 miljoner euro. Panathinaikos sålde Zeca men har hämtat in flera spelare medan AEK fått tillbaka sin stora publikfavorit Sergio Araujo. PAOK gjorde en stark avslutning på fönstret och verkar fast beslutna om att slå tillbaka starkt efter fiaskot i EL- kvalet. När det gäller landslagsspelare var Kostas Mitroglous flytt den mest anmärkningsvärda.