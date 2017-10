Atromitos toppar oväntat ligatabellen efter åtta spelade omgångar.

Orädd serieledare från Peristeri och de eviga ärkerivalerna ställs mot varandra

Inför den nionde omgången av Super League finner vi en sällan skådad tight tabelltopp som dessutom oväntat toppas av Atromitos. Helgens stora match är dock självfallet den som utspelar sig mellan de eviga ärkerivalerna Panathinaikos och Olympiakos.

Det går i stort sett inte att minnas hur längesedan vi hade en ligatabell där toppen av den ser ut som den gör just i detta nu inför omgång nio i ordningen. Massvis av lag finns med i kampen om att vara tabelletta, väntade och oväntade sådana. Etta just nu är dock mycket imponerande Atromitos som gick upp i ensam serieledning efter att de besegrat AEK med 0-1 på OAKA i den sista matchen av förra ligaomgången. Tvåa en poäng bakom är PAOK trots förlusten mot Olympiakos som sedan i sin tur parkerar in på en delad tredje plats med AEK, Panionios och Levadiakos. Samtliga är en poäng bakom PAOK och såldedes två bakom ledande Atromitos. Vi tar en titt på vad just dessa sex lag har att vänta sig i helgens ligaomgång.



Omgångens höjdpunkt är givetvis när Panathinaikos och Olympiakos drabbar samman på Leoforos under lördagskvällen (28/10) i ett av fotbollsvärldens hetaste derbyn där vi vet att allt kan hända i alla bemärkelser. Panathinaikos har det inte bara tungt vid sidan av planen (de ekonomiska problemen) utan också på planen med lite haltande insatser och resultat. Laget har dock karaktär och Marinos Ouzounidis är en erkänt skicklig tränare som trots klubbens svåra situation gör allt han kan för att laget ska påbörja en starkare poängskörd. Samtidigt försöker spelarna koncentrera sig på rätt saker och inte oroa sig för sin egna och klubbens framtid. Till derbyt tvingas Ouzonidis fortsatt att klara sig utan anfallaren Andrés Chavez vilket gör att Guillermo Molins får fortsätta som spjutspets vilket han gjort klart godkänt den sista tiden. En seger i derbyt skule ge laget lite luft under vingarna och åtminstone lite postiva tongångar inom klubben inför den extremt utmanande framtiden de står inför.



Olympiakos kommer från en skön seger mot PAOK förra helgen och vill fortsätta sin klättring uppåt i tabellen. Dessutom har dem efter derbyt ett möte till veckan med Barcelona hemma i Champions League. Tränare Takis Lemonis lär fortsätta med i stort sett samma startelva som han hade mot PAOK men längst fram i anfallet ser Emmanuel Emenike ut att vara redo för start och i så fall väljas före Karim Ansarifard samt Uros Djurdjevic. Den offensiva mittfältaren Mehdi Carcela-Gonzalez har haft svårt att övertyga sedan sin ankomst i somas men 28-åringen hade en positiv match i cupen i veckan mot Acharnaikos och har en liten chans till en startplats även om det mesta talar för att han kommer starta på bänken.



Tidigare under lördagen spelar höstens kanske största sensation Levadiakos bortamatch mot Larissa. Levadiakos har gått starkt och är faktiskt tillsammans med Atromitos det enda lag som än så länge är utan förluster i ligaspelet. Tränare José Anigo har lyckats utmärkt med att få ut väldigt mycket av sitt begränsade material genom ett 3-5-2 system och kan förutsatt det fortsätter såhär kanske redan en bra bit innan jul känna sig relativt säkra på ett nytt kontrakt vilket ytterst få hade trott innan säsongen drog igång.



Serieledarna Atromitos inleder söndagens matcher och har trots ett tufft spelschema imponerat enormt än så länge med segrar mot bland annat Olympiakos och AEK på bortaplan (!). Tränare Damir Canadi har hittat rätt med laget och noterbart är att i den senaste segermatchen mot AEK var 3/4 av backlinjen inlånade spelare från Olympiakos och PAOK (Chatziisaias, Risvanis, Giannoulis). Lägg därtill att målvakten Andreas Gianniotis hämtades på free transfer från Olympiakos och att skicklige Amr Warda i offensiven också är ett lån från PAOK. Namnet Atromitos betyder på grekiska den orädde och det gäller att dem fortsätter vara just orädda över att vara serieledare och bara försöker köra vidare på det inslagna spåret. Xanthi borta som väntar för deras del är aldrig en enkel uppgift.



Söndagens avslutande match spelas i Nea Smyrni mellan Panionios och AEK. "Istorikos" slog senast Asteras Tripolis med 0-1 i ligan och hänger på i toppen som vi vant oss vid de senaste säsongerna vilket är starkt. AEK i sin tur har efter den fina derbyvinsten mot Olympiakos haft det tungt i ligan och Europa League-spelet dem har vid sidan om kan vara en av faktorerna till detta eftersom truppen inte är tillräckligt bred för liga, cup och Europa League-spel. Efter helgens luriga uppgift väntar Milan hemma i EL och sen är det ny tuff uppgift i form av PAOK som avslutar ett intensivt matchande för deras del eftersom det sedan blir ett nytt landslagsuppehåll.



PAOK avslutar omgången på måndag (30/10) när dem ställs mot Asteras Tripolis. Det är en match där det blir viktigt för Thessaloniki-klubben att inte bara ta tre poäng utan att även göra en fin insats att ta med sig med tanke på bland annat förlusten mot Olympiakos förra omgången. Nästa helg väntar dessutom som tidigare nämnt AEK borta och PAOK har generellt sett dem senaste åren haft svårt att imponera och vinna när det vankas toppmatcher i huvudstaden.

