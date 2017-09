Panathinaikos står inför en utmanade och oviss framtid.

Oroliga tider för Panathinaikos

Panathinaikos ägare och ordförande Giannis Alafouzos har beslutat sig för att lämna de gröna från huvudstaden och beslutet sätter hela klubben i gungning som bland annat är hårt ekonomiskt ansatt.

Under gårdagen (21/9) offentliggjorde Panathinaikos ordförande och ägare Giannis Alafouzos att han kommer lämna de gröna som står inför en väldigt prövande period och oviss framtid. Panathnaikos är i en väldigt utsatt ekonomisk situation och efter drygt fem års ägande av klubben genom Panathinaikos Alliance lämnar affärsmannen Alafouzos. Han har skjutit in 42 miljoner euro genom åren från egen fick och tar nu på sig 20 miljoner euro i skulder som klubben dragit på sig under hans ägande. Summan är en del av Panathinaikos totala ekonomiska skuldberg.



Alafouzos har varit i samtal med ägaren för Panathinaikos basketsektion Dimitris Giannakopoulos den senaste tiden om ett eventuellt övertagande men samtalen har inte burit frukt. Han ställer nu hoppet till att vice president Vasilis Konstantinou ska leda en grupp av personer som ska styra skutan vidare och kallar alla tänkbara Panathinaikos-supportrar att bidra och hjälpa i den mån de kan. I somras såldes bland annat Zeca och Marcus Berg och i vinter lär de spelare som klubben kan göra en hyfsad summa pengar på också säljas. Det ska i sammanhanget också nämnas att Alafouzos med i sitt intåg i klubben 2012 räddade Panathinaikos från tvångsdegradering något som dock tyvärr kan bli på tapeten igen i och med de senaste händelserna.



Det återstår att se om t.ex. Dimitris Giannakopoulos kliver fram vilket många hoppas på eller om klubben går mot en förödande degradering på grund av skulderna. Med andra ord kan allt hända med Panathinaikos härifrån och framåt.



***



Till det rent sportsliga ställs Panathiniakos inför en utmanande bortamatch mot Panetolikos i helgen men omgångens stora match är derbyt mellan AEK och Olympiakos på OAKA under söndagskvällen (24/9). AEK toppar tabellen på 10 poäng och har inte släppt in mål i ligaspelet än medan Olympiakos är på delad andra plats med 8 inspelade poäng. Under de första omgångarna har som sig brukar trots ny förbundsstyrelse o.s.v. mycket fokus legat på domarna som blandat och gett. Derbyt kommer hur som helst döma av landets bästa domare, Tasos Sidiropoulos.

ANDREAS MITSIS

2017-09-22 15:00:00

