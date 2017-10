SL-Kollen: Ligan tillbaka efter landslagsuppehåll med intressant tabell

Efter säsongens andra landslagsuppehåll är nu ligaspelet tillbaka igen och vi finner en intressant tabell som har potential att bli ännu mer spännande framöver under säsongen. Olympiakos är i behov av vinst för att börja klättra uppåt i tabellen men har en tuff nöt att knäcka i Panionios på bortaplan och tabellettan AEK reser till Xanthi vilket också är en lurig uppgift. Omgången avslutas på måndag med ett tungt ekonomiskt skuldsatt Panathinaikos som ska ta emot Larissa.

Helgens matcher spelas enligt följande:

Säsongens andra landslagsuppehåll är över och ligaspelet återkommer. Under de inledande omgångarna har det skett en hel del intressant på resutlatfronten och ligan känns mer öppen än vad den gjort på länge. AEK toppar tabellen efter en fint start med PAOK endast en poäng bakom sig. Regerande mästarna Olympiakos har hamnat på efterkälken i inledningen efter ett par svaga insatser och är för stunden fem poäng bakom AEK. Panathinaikos i sin tur startade säsongen på minus två och är på en tionde plats men de gröna har som bekant väldigt mycket annat som oroar just nu.Först ut denna den sjunde omgången är under lördagseftermiddagen (14/10) PAS Giannena och Platanias. Två klubbar som haft lite halvsvaga inledningar. Till PAS försvar ska sägas att de i och för sig har haft ett ytterst utmanande spelschema. Vidare tar Atromitos emot Asteras Tripolis hemma i Peristeri och det är ett Atromitos som kommer från en meriterande och blytung seger på Karaiskakis mot Olympiakos med 0-1 innan uppehållet. Atromitos har fått en fin start på säsongen och tränare Damir Canadi har fått pusselbitarna på plats snabbt och bra. Den 24-årige egypiske landslagsmannen Amr Warda (skapade en del negativa rubriker om sig i somras) är inlånad från PAOK och är en av flera som visat framfötterna.Kvällsmatchen är den som utspelar sig i Nea Smyrni mellan Panionios och Olympiakos. Ett minst sagt intressant möte. Hemmalaget har precis som dem senaste säsongerna inlett säsongen starkt och visat sig bli att räkna med återigen. Den offensiva mittfältaren och U21-landslagsmannen Lazaros Lamprou (inlånad fån PAOK) är en av de mest intressanta spelarna att hålla ett litet extra öga på. När det gäller Olympiakos har dem sedan det framgångsrika Champions League-kvalet haft det lite tungt med resultat och insatser. Takis Lemonis har som bekant sedan en tid tillbaka ersatt Besnik Hasi på tränarbänken och han har under landslagsuppehållet haft tid att jobba extra med de spelarna som inte var iväg. Sakta men säkert kan Lemonis sätta sin prägel och troligen börja leda Olympiakos uppåt i tabellen. Det är dock ett extremt tufft spelschema som väntar storklubben från Piraeus den närmsta tiden. Eller vad sägs som bland annat dubbla möten med Barcelona i CL och derbyn mot PAOK och Panathinaikos i ligan inom loppet av drygt tre veckor. Först ut är dock Panionios borta vilket är en nog så svår nöt att knäcka.Söndagens matcher inleds med att PAOK ska ta emot nykomlingarna Lamia. PAOK har nu under Razvan Lucescu sakta börjat hitta en viss grundtrygghet men det är givetvis en hel del saker kvar att slipa på. Den rumänske tränaren har alla spelare tillgängliga förutom långtidsskadade Giannis Mystakidis och Panagiotis Glykos. För övrigt sköt PAOK:s stora anfallsess Aleksandar Prijovic Serbien till VM-slutspel tidigare i veckan och lär säkert kunna återfinnas i målprotokollet även mot Lamia som får försöka strida emot bäst dem kan. Tre poäng och en fin insats vore perfekt för PAOK inför det som komma skall nästa helg, nämligen Olympiakos borta. Annars har den sista tiden bortsett från det sportsliga mycket fokus riktat mot den plan som ägare Ivan Savvidis har gällande totalrenoveringen av Toumba. Planen är att PAOK ska spela nästa två säsonger (kanske mer än så) på Kaftanzoglio under tiden arbetet pågår och vi får se hur detta projekt kommer fortlöpa.Fortsättningvis under söndagen finner vi jumbon Apollon Smyrni som ser en god chans till poäng när de möter Kerkyra på hemmaplan. Samtidigt spelas också Panetolikos mot Levadiakos. Panetolikos har varit väldigt spännande att se på i starten och kommer från två riktigt fina segrar, borta mot Platanias med 0-3 och hemma mot Panathinaikos med 2-0. Moras och Mihaj har fungerat fint ihop centralt i försvaret och framåt finns en hel del sydamerikansk kompentens i bland annat spelare som Jorge Díaz. Levadiakos i sin tur har också gått starkt och avsevärt mycket bättre än vad de flesta hade kunnat tro under franske tränaren José Anigo ledning.Sista matchen för kvällen blir den mellan Skoda Xanthi och AEK. Xanthi har haft en klart godkänd start på säsongen och brukar många gånger vara en tuff nöt för topplagen att knäcka uppe i nordöstra delarna av landet. AEK i sin tur ska försöka bibehålla serieledningen och frågan är om bredden finns i truppen för att kunna hålla förstaplatsen över en längre tidsperiod. Tränare Manolo Jimenez står inför en tuff uppgift att direkt efter landslagsuppehållet åka upp till Xanthi och försöka ta en seger och sedan väntar Milan i Europa League. Om vi övergår till lite icke-sportsligt kring AEK fick dem två matchers avstängning i straff för användet av alla bengaler i derbyt mot Olympiakos. En ny lag gör bestraffningarna mot detta mycket tuffare och det fick AEK känna av omgående. Dock lyckades "Enosis" reducera straffet till en matchs avstängning vilket räddade och såg till att dem kan ha sina fans med sig på OAKA i mötet med PAOK som kommer framöver. När det gäller bygget av Agia Sophia forsätter arbetet i rask takt [] samtidigt som Nea Filadelfeias kommun med flera fortsätter försöka hitta saker som kan sätta käppar i hjulet för bygget.Omgång nummer sju avslutas med att Panathiniakos tar sig an Larissa. De gröna från huvudstaden kämpar som bekant intensivt mot sina ekonomiska problem och de nuvarande skulderna som klubben har sägs ligga på omkring 35 miljoner euro. Klubbens utsatta situation påverkar givetvis samtliga inom föreningen så även spelare och ledare. Det gäller dock för tränare Marinos Ouzounidis och spelartruppen att så gott det går fokusera på det som komma skall i sportslig väg och för att det ska klättras uppåt i tabellen. Larissa kämpar i bottenträsket av tabellen och mest fokus i den klassiska klubben från periferin tar tyvärr ägare Alexis Kougias som inte drar till sig uppmärksamhet i negativ bemärkelse. Det har varit och är stormigt runt föreningen. Fansen är emot Kougias och vi får se hur hösten utvecklar sig för både klubb och ägare.***PAS Giannena - Platanias 15.00, Atromitos - Asteras Tripolis 17.15 och Panionios - Olympiakos 19.30PAOK - Lamia 15.00, Apollon Smyrni - Kerkyra 17.15, Panetolikos - Levadiakos 17.15 och Skoda Xanthi - AEK 19.30Panathinaikos - Larissa 19.306 4 1 1 10-4 132 PAOK 6 3 3 0 6-2 123 Panionios 6 3 2 1 9-4 114 Atromitos 6 2 4 0 7-3 105 Levadiakos 6 2 4 0 5-3 106 Xanthi 6 2 3 1 5-2 97 Olympiakos 6 2 2 2 9-7 88 Panetolikos 6 2 2 2 8-6 89 Lamia 6 2 1 3 4-6 710 Panathinaikos* 6 2 2 2 4-4 611 PAS Giannena 6 1 3 2 3-5 612 Platanias 6 1 3 2 3-7 613 Asteras 6 1 3 2 6-7 614 Kerkyra 6 1 2 3 3-7 5156 0 3 3 4-14 3166 0 2 4 2-7 2* Panathinaikos startade säsongen med två minuspoäng.1. Aleksandar Prijovic, PAOK 3 mål1. Kostas Fortounis, Olympiakos 3 mål1. Lazaros Christodoulopoulos, AEK 3 mål