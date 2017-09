Det börjar dra ihop sig i VM-kvalet.

Truppen inför avgörandet i VM-kvalgruppen

Förbundskapten Michael Skibbe har plockat ut en väntad trupp som ska ta sig an de avslutande matcherna i VM-kvalgruppen mot Cypern och Gibraltar. Målet är att nå andraplatsen i gruppen men avgörandet är inte egna händer.

24 spelare är uttagna av förbundskapten Michael Skibbe till att försöka ta två segrar i de avslutande VM-kvalmötena med Cypern på bortaplan och Gibraltar på hemmaplan. Vi gör tillsamamns med Bosnien som bekant upp om andraplatsen i gruppen bakom Belgien även om också Cypern har en liten chans att blanda sig i kampen. Oavsett om vi skulle göra vårt jobb och ta två segrar är vi beroende av att Bosnien tappar poäng i sina avslutande matcher. Det är förutsättningarna i sin korthet inför upplösningen av VM-kvalgrupp H.



Gällande truppen är det inga direkta överraskningarna från Skibbe. Som väntat är den formstarke offensiva mittfätaren Lazaros Christodoulopoulos tillbaka i landslaget efter sina insatser med AEK under inledningen av säsongen.



Matchen mot Cypern i Nicosia är på lördag (7/10) klockan 20.45 medan mötet med Gibraltar på Karaiskakis spelas samma tid men tre dagar senare, nämligen tisdagen den 10 oktober.



***



Truppen i sin helhet:



Målvakter: Orestis Karnezis (Watford), Stefanos Kapino (Olympiakos), Giannis Anestis (AEK).



Försvarare: Kostas Manolas (Roma), Sokratis Papastathopoulos (Dortmund), Kyriakos Papadopoulos (Hamburg), Panagiotis Retsos (Leverkusen), Vasilis Torosidis (Bologna), Georgios Tzavellas (Alanyaspor), Kostas Stafylidis (Augsburg).



Mittfältare/Anfallare: Andreas Samaris (Benfica), Panagiotis Tachtsidis (Olympiakos), Giannis Maniatis (Alanyaspor), Zeca (FC Köpenhamn), Alexandros Tziolis (Al-Fayha), Dimitris Kourmpelis (Panathinaikos), Kostas Fortounis (Olympiakos), Petros Mantalos (AEK), Giannis Gianniotas (Real Valladolid), Tasos Bakasetas (AEK), Lazaros Christodoulopoulos (AEK), Tasos Donis (Stuttgart), Apostolos Vellios (Nottingham), Kostas Mitroglou (Marseille).

2017-09-30 11:30:00

