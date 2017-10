Debutanterna Kosovo vidare till Elite Round

Två vinster och en förlust räckte för att skicka Kosovos U19-landslag vidare till Elite Round.





Kosovos unga landslag debuterade i EM-kvalet förra veckan och har under oktober deltagit i miniturneringen som är ett första steg i kvalet. Österrike stod som värdland och utöver Österrike ställdes man även mot Israel och Litauen. Man började på sämsta möjliga sätt, med en förlust mot Österrike, men grabbarna ryckte upp sig och det gick uppåt. De två nästkommande matcherna slutade med vinst.



Huvudrollen har Leotrim Kryeziu spelat som till vardags tillhör KF Drita (Gjilan). Anfallaren har stått för fyra av Kosovos fem mål och hjälpt Kosovo sluta tvåa i gruppen efter värdlandet Österrike.

Resultat : Österrike vs. Kosovo 1-0

Israel vs. Kosovo 1-2 (Leotrim Kryeziu x2)

Kosovo vs. Litauen 3-0 (Leotrim Kryeziu x2 & Gentrit Limani)

På Twitter: KosovareMezini

2017-10-09 21:04:00

