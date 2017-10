Foto: FC Liburn Gjakovë på Facebook

Efter Feniks hakar även Gjakovës Liburn på futsaltåget

Förra året rivstartade debutanterna Kosovo i futsaldebuten och KF Feniks (Drenas) fick äran att representera Kosovo under UEFAs Futsal Cup. De såg till att presentera sig ordentligt och blev gruppetta redan i preliminary round. I år har de lämnat över stafettpinnen till de nykrönta Kosovomästarna Liburn (Gjakovë) och det här gänget har hållit samma hastighet.







Dock tog resan slut efter main round. Det blev en kort tripp till värdlandet Bekim Bytyqis Liburn för sig och återvänder till Gjakovë en erfarenhet rikare.



Trots att det inte blev ett avancemang till elite round, något som Feniks lyckades med, har även Liburn satt Kosovo på futsalkartan. Halim Selmanaj, spelade för Tirana förra säsongen, noterade 12 mål i årets Futsal Cup-upplaga och satte sig därmed på skytteligatronen. Selmanaj är dock inte den enda spelaren i Liburn som varit med tidigare, även duon Mentor Mejzini och Narcis Alibegu var med förra året. Då lirade de faktiskt för



Liburn tackar alltså för sig och vi får se vilket lag som Kosovo skickar till nästa års upplaga, tills dess går det att följa även FC Liburn (Gjakovë) på deras Facebooksida Likt Feniks gick Liburn vidare från preliminary round som gruppvinnare med tre klara vinster av tre möjliga. Vytis från Litauen stod för motståndet i premiärrundan och Liburn vann med 7-3. Match nummer två var mot grannlandet Montenegro och även där gjorde Liburn sju mål medan Titograd kontrade med två. Sista matchen i grupp B var mot värdlandet Luxemburg och Differdange, Librun noterade en 6-2-vinst där. Nio poäng och en resa till main round.Dock tog resan slut efter main round. Det blev en kort tripp till värdlandet Kroatien och franska Garges Djibson var gruppens första möte. En vinst med 4-6 men de två nästkommande matcher slutade båda i förlust. Kroatiska Nacional från Zagreb körde över kosovo albanerna med 8-4 och i den sista matchen blev det en knapp 5-6-förlust mot Leo FC från Armenien. Med tre poäng och en tredjeplacering i gruppen tackarLiburn för sig och återvänder till Gjakovë en erfarenhet rikare.Trots att det inte blev ett avancemang till elite round, något som Feniks lyckades med, har även Liburn satt Kosovo på futsalkartan., spelade för Tirana förra säsongen, noterade 12 mål i årets Futsal Cup-upplaga och satte sig därmed på skytteligatronen. Selmanaj är dock inte den enda spelaren i Liburn som varit med tidigare, även duonochvar med förra året. Då lirade de faktiskt för Feniks Liburn tackar alltså för sig och vi får se vilket lag som Kosovo skickar till nästa års upplaga, tills dess går det att följa även FC Liburn (Gjakovë) på deras Facebooksida här

