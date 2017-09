Foto: Ulf Bjarke

FK Besa tar klivet upp till division 4

Glädjescener utspelade sig i Landskrona under tisdagskvällen då FK Besa besegrade Helsingborgs AIS och säkrade därmed ett historisk avancemang till division 4.

Xhenis Dedinca satte fart på spelet med ett nickmål fem minuter in. Precis innan pausvila fyllde Qendrim Vishaj på Besas målkonto med ett andra mål och under pausen stod det 2-1.



I den andra halvleken satte Belvin Licina slutresultatet 3-1 och när domaren blåste av matchen kvarten senare fick den röd och svarta publiken jubla i euforiska glädjerop. Västkustlaget FK Besa blir därmed det andra skånska laget med albanska rötter i division 4 nästa år. Vi har sen tidigare malmöiterna Kosova IF i fyran.



Förövrigt grundades FK Besa för tolv år sedan och namnet Besa betyder löfte på albanska. På



0 KOMMENTARER 104 VISNINGAR

På Twitter: KosovareMezini

2017-09-19 23:30:00

