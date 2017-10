Helgens målskyttar - Berisha vs. Berisha

Målen rullade in under helgens ligaspel.

Herrar:

Fredag:

Lördag

Söndag

Damer:

Lördag:

Söndag

Fredagen den trettonde inleddes i Österrike då ett albanmöte spelades i andraligan. Hamdi Salihis Wiener Neustadt gästades av Albin Gashi och tabelljumbon Floridsdofer. De båda albanerna, som förövrigt båda har ett förflutet i Rapid Wien, fanns med från start. Gästerna skrällde då de lyckades besegra ligatvåan Wiener Neustadt (1-2). Wiener Neustadt ledde först med 1-0 men efter en timmes spel var det Gashi som kvitterade. Hans andra mål för säsongen.Bottenlaget Gençlerbirligi besegrade Besiktas med 2-1 under fredagskvällen och Vedat Muriqi var en av matchhjältarna. Kosovo s landslagsman gav hemmalaget en 1-0-ledning kvarten in och noterade därmed sitt första mål för säsongen. 2-0 stod det när Muriqi byttes ut matchminut 82 och under slutminuterna fick gästerna med sig ett tröstmål.Basel bjöd på målfest borta mot tabelljumbon Lugano under lördagen. 0-4 stod det på tavlan efter matchens slut. Albian Ajeti fanns med från start och satte det andra målet ett par minuter innan pausvilan. Detta var 20-åringens första mål för Basel, tidigare har han även gjort tre mål för St.Gallen under hösten då han gick tillbaka till Basel för ett par dagar sedan.I San Marino blev Enea Jaupi, född i Albanien , tvåmålsskytt. Domagnano gästades av Giovanni och det blev en match som slutade 5-1. Jaupi fanns med från start och gjorde både matchens första mål samt 4-0-målet efter en timmes spel. Han noterar nu tre mål fem omgångar in i högstaligan.Det blev nästan en vinst för Osijek mot serieledarna Dinamo Zagreb men hemmalaget lyckades kvittera den allra sista sekunden. Osijek hade via Albaniens Eros Grezda gjort ledningsmålet tidigt i den första halvleken men fick bara 1-1 med sig hem. Mål nummer för två för Grezdas del.Matchen mellan Panionios och Olympiakos i grekiska ligan blev allt målrik, 3-4 slutade matchen. Fiorin Durmishaj började på Panionios bänk och blev inbytt matchminut 81. Tre minuter senare dundrade han in 3-3-kvitteringen men ett sent straffmål av gästerna gav de tre poäng att ta med sig hem. Detta är den albanske U21-spelarens andra mål för säsongen.Albanmötet mot Shpetim Hasanis Degerfors i Borås slutade med en 2-0-vinst för hemmalaget Norrby. Gzim Istrefi fanns med från start för hemmalaget men det var hans ersättare Leonad Pllana som fick göra mål. Det dröjde fram tills slutminuterna men 2-0-målet står på hans namn och han noterar därmed sitt fjärde i Superettan 2017. Förövrigt ska även hans lagkamrat Mergim Krasniqi också ska ha beröm då han lyckades hålla nollan.– Berisha vs. Berisha. Mergim Berisha, som egentligen är utlånad från just Salzburg, och hans nya lag Lask Linz gästades av Valon Berishas Salzburg. Mergim Berisha kunde redan efter ett par sekunder assistera fram till matchens första mål och ge hemmalaget en tidig 1-0-ledning. Drygt 25 minuter senare fick Salzburg med sig en straff och kunde via Valon Berisha kvittera. Det stod 1-1 ett bra tag och med dryga kvarten kvar fyllde de regerande mästarna Salzburg i med ytterligare två mål och vann matchen. Kosovos landslagsman Valon Berisha noterar mål numer ett för säsongen i Österrikes Bundesliga Jurgen Gjasula, med ett förflutet i Albaniens landslag, hälsade Kosovos tidigare landslagsman Albert Bunjaku välkommen till Greuther Fürth. Hemmalaget vann med 2-1 och inhopparen Bunjaku stod för gästernas tröstmål med drygt 12 minuter kvar av matchen. Detta var Bunjakus första mål för säsongen i tyska 2.Bundesliga.Gästerna Silkeborg behövde bara åtta minuter att göra ett ledningsmål mot Bröndby. 0-1 stod det på tavlan när Kosovos Besar Halimi klev in efter pausvilan och det var just han som satte fart på danskarna. Matchminut 53 dök han upp med ett kvitteringsmål och 13 minuter senare hade Bröndby vänt till 4-1 vilket även blev slutresultatet. Halimi har nu gjort fyra mål i danska ligan, alla fyra på hemmaplan.I grannlandet Finland håller ligan på att närma sig sitt slut. Helgens albanmöte mellan PS Kemi och SJK slutade med sex mål där vardera lagen gjorde tre mål. Erfan Zenelis lagkamrat gjorde matchens första mål i den första halvleken. Zeneli själv satte 3-2 i den 70 matchminuten och det blev en match som slutade 3-3 borta mot Albion Ademis PS Kemi. Mål nummer tre för hans del.Matchens första mål mot PS Kemi stod Mehmet Hetemaj för i den 34 matchminuten och fler mål blev det inte den första halvan av matchen. Lagkamraten Erfan Zeneli stod för 3-2-målet och matchen slutade som tidigare nämnts 3-3. Hans andra mål för säsongen i Finlands Veikkausliiga som är den högsta.Första halvlek bjöd inte på några mål när Chiasso gästade Neuchatel Xamax men det var just gästerna som gjorde matchens första mål i den 49 matchminuten. Sju minuter gjorde Liridon Mulaj Samir Ramizi sällskap på planen och då blev det åka av. Inom loppet av 20 minuter dundrade hemmalaget in fyra mål varav 2-1-målet gjordes av Ramizi. 4-1 slutade matchen och Chiasso fick åka hem utan några poäng. Ramizi har nu gjort två mål i Schweizs andraliga.Sju albanska namn fanns med när Grasshopper och Luzern mötte varandra i Schweizs högstaliga. Luzerns Shkelqim Demhasaj gjorde matchens första mål sju minuter in och fick fira med lagkamraterna Hekuran Kryeziu och bänkade Dren Feka. Hemmalaget kontrade med ett kvitteringsmål efter drygt en timmes spel och då fick Nedim Bajrami fira med sina lagkamrater Valon Fazliu, Alban Pnishi och Albion Avdijaj som alla var bänkade. Matchen slutade 1-1 och Demhasaj noterar mål nummer tre.Matchvinnaren mellan Aïre-le-Lingnon och Zürich U21 hette Aurora Behluli då hon stod för matchens enda mål. 41 minuter in i matchen fick hon göra mål mot Mirela Jakupis Aïre-le-Lignon, hennes första för säsongen. Detta i den lägre divisionen.Schweizs Florijana Ismaili hjälpte Young Boys besegra Jehona Mehmetis Aarau. Ismaili fanns med från start och stod för Young Boys andra mål i den 66 matchminuten. 0-4 slutade matchen i Schweizs högstaliga och hon noterar mål nummer tre.Med Venera Rexhi från start behövde Östersund bara en halvtimme att ordna fram en ledning borta mot Kalmar. Dock lyckades hemmalaget Kalmar vända på underläget och vinna med 2-1 tack vare två sena mål. Rexhi noterar däremot sitt andra mål i Elitettan.