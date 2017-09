Bilden är tagen från ett annat tillfälle och visar inte Bajram Ajeti.

Helgens målskyttar – Gefles biljett till Allsvenskan heter Bajram Ajeti

Ett landslagsuppehåll för herrarnas del resulterade i inte lika många mål den här helgen. Trots detta fanns det ändå ett antal herrar och damer som fick näta under helgens matcher.

Herrar:



Lördag:

Bajram Ajeti (Gefle), 2 mål – Förra året lirade Gefle i Allsvenskan, i år är man på väg att åka ut ur



Söndag :

Faton Seferi (GRIFK), 2 mål – Bottenlaget GrIFK föll mot Jaro med hela 5-2 och gästernas mål stod Faton Seferi för. Detta i finska andraligan. Med sig från start hade han dessutom



Damer :



Lördag :

Gentijana Rochi (JyPK), 1 mål –



Söndag :

Loreta Kullashi (Eskilstuna DFF), 2 mål – I hemmadebuten Loreta Kullashi till att bli tvåmålsskytt i sitt nya lag. Eskilstuna gästades av Limhamn Bunkeflo och hemmalaget vann med hela 4-0. Kullashi, som fanns med från start stod för det andra och fjärde målet, hennes två första i Damallsvenskan. Hon lirade i Elitan, motsvarande Superettan, fram till sommaren och gjorde nio mål på 12 matcher för AIK innan hon skrev på för Eskilstuna.

2017-09-04 21:08:17

