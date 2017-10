Helgens målskyttar - Interlånet Rey Manaj målskytt i Spanien

Gefles frälsare Bajram Ajeti fortsätter att leverera, Hamdi Salihis målexplosion resulterade i fyra mål och Albaniens Rey Manaj har äntligen fått introducera sig i Spanien. Helgens målskyttar bjuder på spännande mål och målskyttar från världens alla hörn.

Herrar:



Fredag:

Lördag

Damer:

– Det dröjde fram till den tredje omgången innan Australien fick se Besart Berisha göra sitt första mål för säsongen. Han stod för matchens första mål mot Adelaide United och hjälpte till med det andra men det blev bara ett 2-2-resultat. Noterbart är att han för exakt sex år sedan gjorde Australiens snabbaste hattrick mot just Adelaide. Tre mål inom loppet av sex minuter är hans och Austrlaiens rekord.Ettan kom, tvåan kom och trean samt fyran rullade in kort därefter. Hamdi Salihi var på målhumör i fredags och dundrade in fyra mål för Wiener Neustadt. Han fanns med från start och behövde bara 19 minuter av första halvlek för att dra till med ett hattrick mot gästande Kapfenberger SV. Efter pausvilan gjorde han ytterligare ett mål och de vann till slut matchen med 4-2. Salihi noterar 13 mål på 15 matcher och är i skrivande stund skytteledare i Österrikes andraliga.Nere i Italien blev Albanien s Migjen Basha tvåmålsskytt. Gästerna Cittadella hade gjort ett tidigt ledningsmål men lagkapten Basha kvitterade i matchminut 20. Med drygt kvarten kvar av matchen rullade Basha in sitt andra mål och Baris fjärde mål i matchen som förövrigt slutade 4-2. Hans två första mål för säsongen.Serieledarna i Schweizs andraliga Neuchatel körde över motståndarna när de hälsade på Vaduz i fredags. Samir Ramizi fanns med från start och gjorde matchens sista mål i den 72 matchminuten. Efter domarens slutsignal stod det 0-5 på resultattavlan. Även Ramizis lagkamrat Liridon Mulaj fick göra ett kortare inhopp mot slutet. Mål nummer tre för Ramizi som härnäst ställs mot sitt förra lag Wohlen och ska försöka göra mål på Flamur Tahiraj.Tabelltvåan Basel besegrade Thun med 2-1 på St.Jakob-Park i lördags inför drygt 18 000 åskådare. Hemmalaget ställde upp med den albanska duon Taulant Xhaka och Albian Ajeti från start. Dock var det bara den sistnämnde som fick göra mål. Ajeti kunde efter en timmes spel ge Basel en 2-0-ledning och blev utbytt några minuter senare. Mål nummer två för Ajeti och han är nu uppe i totalt fem mål för säsongen.På hemmaplan fortsätter Gefle att ta sig allt längre upp i Superettan s tabell. Nyförvärvet Bajram Ajeti behövde bara ett par sekunder på plan för att ge Gefle en 1-0-leedning mot gästande IK Frej. En match som Gefle sedan vann med 3-0. Ajeti noterar nu 10 mål på nio matcher med två omgångar kvar.Det blev en flytt söderut för finske landslagsmannen Berat Sadik och Doxa är det nya laget. Under helgen gjorde han Doxas femte mål då de körde över Alki Oroklini med hela 5-0 i Cyperns högstaliga. Han har nu gjort två mål i ligan.Tvåmålsskytten Faton Seferi såg till att skrapa ihop tre viktiga poäng fö GrIFK i bottenstriden. Han fanns med från start tillsammans med brodern Valmir Seferi och Faton stod alltså för båda målen i 2-1-vinsten mot Arlind Bashas Haka. Tre viktiga poäng för GrIFK som riskerar att åka ur finska andraligan. Seferi har nu gjort sju mål hittills.Slaget om Zürich i Schweiz vann Grasshopper, ingen rolig dag på jobbet för Izer Aliu som från bänken fick se sitt FC Zürich bli överkörda med 0-4. Grasshopper kontrade med fem albaner i truppen varav en gjorde mål. Nedim Bajrami satte Grasshoppers andra mål i den 56 matchminuten. Han fanns förövrigt med från start tillsammans med Alban Pnishi medan Albion Avdijaj, Arijan Qollaku och Mergim Brahimi bänkades. Detta var 18-årige Bajramis andra mål för säsongen.Nere i Spanien fick Albaniens Rey Manaj, som egentligen är utlånad från italienska Inter (med köpoption), göra sitt första mål för Granada. Han började på bänken när Granada hälsade på Numancia och blev utbytt med tio minuter kvar av matchen. Matchminut 89 hade hemmalaget reducerat via ett straffmål men Granada kontrade med ett snabbt mål minuten senare signerat av Manaj. 1-3 slutade matchen och Manaj noterar sitt första mål i spanska andraligan.För den andra matchen i rad slår Kosovo s Vedat Muriqi till. Under helgens gästade Gençlerbirligi Akhisar Belediyespor och ledde när Muriqi gjorde deras tredje mål precis innan pausvilan. Dock föll de mot slutet och släppte in två mål vilket resulterade i att matchen slutade 3-3. Muriqi noterar sitt andra mål i turkiska ligan.Nu när Enea Jaupi börjat göra mål har Domagnano i samband med det börjat vinna matcher. Under helgen blev det två mål för Jaupi borta mot Juvenes/Dogana i San Marino. 2-3 slutade matchen och Jaupi gjorde båda målen efter pausvilan inom loppet av en kvart. Han noterar nu totalt fem mål, alla fem gjorda de senaste tre omgångarna.Osijek tog med sig sin albanska duo Eros Grezda och Muzafer Ejupi till bortamötet mot Leonard Zhutas Rijeka. Alla tre fanns med från start men det blev en mållös första halvlek. Matchminut 55 fick hemmalaget med sig en 1-0-ledning men bara sju minuter senare hade gästerna kvitterat via Albaniens Eros Grezda. Osijek fyllde i med ytterligare ett mål och kunde åka hem med tre poäng. Grezda har nu gjort tre mål i Kroatien s liga.Inte långt från Sverige blev Flamur Kastrati målskytt mot sitt förra lag. Sandefjord gästades av Strømsgodset men blev besegrade med 1-2. Kosovos landslagsspelare Kastrati fanns med från start och stod för hemmalagets tröstmål. Detta är hans nionde mål i Norge s högstaliga.Kosovos landslagsspelare gjorde en hel del mål under helgen, även Milot Rashica hittade målet. Vitesse gästade Heerenveen under söndagen men hemmalaget saknade Arber Zeneli , även han landslagsman för Kosovo, på grund av en skada. Det tog Rashica 17 minuter att ge gästerna en ledning och innan matchens slut hade de rullat in ytterligare tre mål. 0-4 stod det på resultattavlan när Vitesse åkte hem. Mål nummer tre för Rashica nio omgångar in i nederländska Eredivisie.Landslagsupehåll.