Helgens målskyttar - Straight outta Kosova

Damerna var på målhumör under helgens matcher, framför allt i Schweiz och på herrfronten blev det också en del mål.

Herrar:

Fredag

Lördag

Söndag

Damer

Lördag

Söndag

– Under albanmötet i Slovenien såg de båda albanerna till att göra ett mål vardera. Det var först Francesko Tahiraj som en kvart in i matchen gav hemmalaget Aluminij en 1-0-ledning. Kvitteringen stod gästernas Valon Ahmedi för i den 65 matchminuten och det var just Maribor som åkte hem med en seger. 2-3 slutade matchen. Detta är 21-årige Tahirajs första mål denna säsongen.Som tidigare nämnt var det Albanien s Valon Ahmedi som gjorde det första kvitteringsmålet borta mot Aluminij. Likt Tahiraj är det även Ahmedis första mål för säsongen. Champions League -spel blir det härnäst för Maribor som tar sig an Sevilla.Albian Ajeti gjorde matchens första mål mot Thun under söndagen. Det tog honom 18 minuter att ordna fram en 1-0-ledning och hemmalaget vann till slut matchen med 3-0 i Schweizs högstaliga. Mål nummer tre för den här Ajeti.Från en Ajeti till en annan, närmare bestämt Gefles frälsare. Bajram Ajeti återvände från sin avstängning och dundrade in två mål för att kompensera sin frånvaro. Syrianska ledde först men Gefle vände och vann tack vare tvåmålsskytten Ajeti. Pang och pang sa det med åtta minuters mellanrum. Han har nu dundrat in åtta mål på sex matcher.Det blev ett tröstmål av Albaniens tidigare landslagsman Jurgen Gjasula när Greuther Fürth gästades av Nürnberg. Gjasula kunde i den 79 matchminuten konventera en straff till ett 1-2-mål men förgäves. Nürnberg rullade in ytterligare ett mål och matchen slutade 1-3. Detta är hans andra mål i 2. Bundesliga Sommaren 2015 köpte Vitesse in den då 19-årige anfallaren Milot Rashica från Kosovo . Den första säsongen gjorde han åtta mål och visade Europa att Kosovoprodukterna kan leverera. I höst är Vushtrrisonen inne på sin tredje säsong i Nederländerna och under helgens omgång noterade han sitt andra mål för säsongen. Det var i omgång sex som Vitesse mötte Ajax och Vitesse ledde med 1-0 när Rashica drog till med ett andra mål för Vitesse precis innan domaren blåste av för paus. Under slutminuterna kontrade Ajax med ett mål men Vitesse stod ändå som segrare efter 90 minuters spel. Härnäst blir det Europa League för Vitesse då man ställs mot Nice.18-årige Nedim Bajrami gjorde sitt debutmål i Schweizs högstaliga under söndagen. Han fanns med från start och gjorde gästernas andra mål i matchen. Matchen slutade 0-3 i Lugano. Bajrami från start alltså medan Alban Pnishi och Valon Fazliu bänkades.Återigen stod JyPKs albanska damduo för en vinst i finska ligan. Gentijana Rochi fanns med från start och gjorde ett av JyPKs mål i 2-1-vinsten mot ONS. Hon noterar nu fyra mål på fyra matcher i kvalrundan.Det var dock Lavdije Begolli som satte igång spelet med sitt 1-0-mål i början på den andra halvleken. Matchminut 65 stod det 2-0 tack vare lagkamraten Rochi. Begolli, som representerar Albaniens damer, har nu gjort sitt första mål i kvalrundan.Efter damernas landslagsuppehåll noterade nyförvärvet Loreta Kullashi sitt tredje säsongsmål. Eskilstuna gästade Kvarnsvedens IK men det blev bara ett 2-2-resultat i lördags.Yverdons damer gästade Brig-Glis och körde över hemmalaget, 1-9 stod det på resultattavlan när matchen var över. Kosovos Qendresa Krasniqi fanns med från start och drog till med i hattrick. Hon gjorde målen i den 31, 55 och 60 matchminuten. Yverdons damer seglar härmed vidare i schweiziska cupen.Östersund fick med sig tre tunga poäng ifrån Kungsbacka efter en målrik match. Gästerna stod för fem mål och det tredje målet stod Venera Rexhi för via en straff precis innan pausvila. Matchen slutade 2-5, detta i Elitettan. Detta var hennes första mål för säsongen som nyligen flyttade hem till Sverige efter ett kort äventyr i Norge Det blev en mållös förstahalvlek i schweiziska cupen mellan Concordia och Therwil. Dock var det Egzona Seljimis straffmål i den 48 matchminuten som öppnade upp för en del mål. 1-3 slutade i matchen och en vinst för Therwil.Young Boys damer dundrade in nio mål mot Courgevaux i Schweizs cupspel, två av målen stod Florijana Ismaili för. Ismaili, som representerar Schweiz, blev tvåmålsskytt inom loppet av 22 minuter. Målen gjorde hon i 56 respektive 78 matchminuten. Hemmalaget Courgevaux lyckades inte få hål på Young Boys så gästerna blev det vinnande laget.Fröken Ameti gjorde ett mål för Luzern när de gästade SC Blustavia i schweiziska cupen. Hon fanns med från start och gjorde Luzerns tredje mål i den 18 matchminuten. Luzern gjorde totalt sex mål i matchen medan hemmalaget Blustavia gjorde noll. Enkel seger för Luzerns damer.Mirela Jakupis Aire-le-Lignon åkte ur cupen i Schweiz tack vare bland annat Veronika Emini. 1-5 slutade matchen mot Luganos damer och Veronika Emini gjorde Luganos fjärde mål i den 66 matchminuten.