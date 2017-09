Kosovos första flicklandslag gör debut

Damlandslaget har redan skrivit in sig i historieböckerna, nu är det dags för Kosovos första flicklandslag att presentera sig.





Kushtrim Munishi heter lagledaren och till kvalet har han kallat upp 20 tjejer till kvalet i Tyskland. Listan finner ni nedan. Florentina Kolgeci – Mitrovica Erda Podvorica – Bazeli 2015 Mejreme Bunjaku – Kosova (P) Kaltrina Biqkaj – Intelektualet Diellza Hyseni – Bazeli 2015 Valentina Ternava – Kosova (P) Gjenifer Pjetri – Dukagjini Elda Reqica – Vizioni Bleona Zhabari – Mitrovica Afërdita Mushica – Waker Munchen Albina Ademi – Liria Verona Berisha – Kosova (P) Laurita Ahmeti – Intelektualet Edona Lika – Vizioni Jehon Shala – Liria Leonora Ejupi – Warendorf Marigona Tahiri – Mitrovica Rita Olluri – Ulpiana Rina Arifi – Hoger Op Wolvertem Aurora Behluli – Zurich Inför kvalet har tjejerna spelat mot både Prishtinas tjejer och Mitrovica vilket resulterat i vinst. Nu börjar allvaret och Marigona Tahiri hoppas att få leda sitt nya landslag mot framgångar.



Schema: 12/9 (16.00: Tyskland U19 – Kosovo U19

15/9 (12.30): Island U19 – Kosovo U19

18/9 (12.00): Kosovo U19 – Montenegro U19

Förövrigt deltar även Nu i veckan kommer Kosovo s första flicklandslag få göra debut. Det är U19-landslaget som deltar i EM-kvalet och tjejerna ställs på prov direkt då sexfaldiga mästarna Tyskland står för motståndet på tisdagseftermiddagen. Tyskland är även värdlandet för Kosovos grupp. Förutom Tyskland finner vi även Island och Montenegro i Kosovos grupp 1. Resan till Schweiz börjar nu för Kosovos unga tjejer.Kushtrim Munishi heter lagledaren och till kvalet har han kallat upp 20 tjejer till kvalet i Tyskland. Listan finner ni nedan.Inför kvalet har tjejerna spelat mot både Prishtinas tjejer och Mitrovica vilket resulterat i vinst. Nu börjar allvaret och Marigona Tahiri hoppas att få leda sitt nya landslag mot framgångar.Schema:Förövrigt deltar även Albanien s U19 också men deras matcher spelas nästa månad. De ställs mot Spanien, Ukraina och Azerbadjan. Värdlandet för denna miniturneringen är faktiskt Albanien den här gången.

0 KOMMENTARER 136 VISNINGAR 0 KOMMENTARER136 VISNINGAR KOSOVARE MEZINI

På Twitter: KosovareMezini

2017-09-12 13:18:04

ANNONS:

Fler artiklar om Kosovo

Kosovo

2017-09-12 13:18:04

Kosovo

2017-09-11 23:52:00

Kosovo

2017-09-04 21:08:17

Kosovo

2017-08-28 21:30:17

Kosovo

2017-07-24 22:04:00

Kosovo

2017-07-16 22:49:00

Kosovo

2017-05-29 23:24:00

Kosovo

2017-05-22 22:30:42

Kosovo

2017-05-17 00:41:00

Kosovo

2017-05-15 23:19:15

ANNONS:

Damlandslaget har redan skrivit in sig i historieböckerna, nu är det dags för Kosovos första flicklandslag att presentera sig.Ett landslagsuppehåll för herrarnas del resulterade i inte lika många mål den här helgen. Trots detta fanns det ändå ett antal herrar och damer som fick näta under helgens matcher.Sommaren är över, september står runt hörnet och ligaspelen har dragit igång på riktigt igen. Helgens målskyttar återvänder med en hel del albanska målskyttar från världens alla håll.Han har tidigare listats i "världens 60 bästa fotbollstalanger" och lånades förra året ut till italienska Juventus. Efter en säsong valde Andi Zeqiri att återvända till Schweiz trots visat intresse från Juventus sida.För två månader sedan lirade han i tyska 3.Liga, motsvarande svenska division 1. Denna veckan har Besar Halimi både hunnit göra debut i Europa League och danska Superligan. I den sistnämnda fick han till och med noterat ett mål.Sommaren står runt hörnet och flera ligor tackar nu för sig. Då det noterades flera albanska målskyttar världen runt under helgen kör vi en runda till av "Helgens målskyttar".Jahmir Hyka, Enis Bardhi och Qendresa Krasniqi blev alla matchhjältar i sina respektive lag. Vi lyfter även upp Gentijana Rochis hattrick i Finland och tvåmålsskytten Mirela Jakupi.FK Besa firade högt efter en 3-0-vinst mot Trelleborg.Det blev lite färre mål den här helgen, noterbart att söndagen inte alls bjöd på några mål på herrfronten men vi fortsätter ändå att lyfta upp våra målgörande albaner!