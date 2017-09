Foto: Kosovare Mezini

Malmö FF skriver lärlingskontrakt med 18-årige Laorent Shabani

När Laorent Shabani var ett spädbarn lirade hans farbror, Ylli Shabani, i Malmö FF. Drygt 18 år senare är det dags för Laorent att följa farbror Yllis fotspår.

Laorent Shabani som tillhört klubben sedan 2005. Kontraktet gäller från årsskiftet och sträcker sig fram till och med år 2019. Mittfältaren tillhör Malmö FFs 19-lag och har även U21-spel noterat i sitt CV men med ett lärlingskontrakt blir avståndet till A-laget betydligt mindre.

”En mittfältare eller hängande forward som har mycket fart och bra teknik. Han har en spännande kombination av offensiva egenskaper.” – Så beskriver Malmö FFs sportschef Daniel Andersson honom på Malmö FFs officiella hemsida

På landslagsnivå är det den blågula dräkten som gäller för 18-åringen. Nu senast för ett par dagar sedan representerade han Sveriges U19-lag under 4-nationsturneringen i



Förra veckan meddelade Malmö FF att de erbjudit sex unga spelare ett lärlingskontrakt. En av dessa är malmösonensom tillhört klubben sedan 2005. Kontraktet gäller från årsskiftet och sträcker sig fram till och med år 2019. Mittfältaren tillhör Malmö FFs 19-lag och har även U21-spel noterat i sitt CV men med ett lärlingskontrakt blir avståndet till A-laget betydligt mindre.På landslagsnivå är det den blågula dräkten som gäller för 18-åringen. Nu senast för ett par dagar sedan representerade han Sveriges U19-lag under 4-nationsturneringen i Norge . Laorent är född i Svergie och har sina rötter i Kosovo , närmare bestämt Gjilan. En stad som har fått fram en hel del fotbollstalanger, som till exempel Xherdan Shaqiri

