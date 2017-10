Kosovare Asllani är en av de nominerade till Fotbollsgalan 2017.

Två nominerade till Fotbollsgalan 2017

Tidigare i veckan släpptes listan på de nominerade till Fotbollsgalan 2017 och på listan fann vi två albanska namn. Båda två kvinnor med rötter i Kosovo.



Kosovare Asllani (Linköping FC) - Årets mittfältare

Till priset som årets mittfältare på damsidan står Kosovare Asllani med bland de nominerade. Hon spelare just nu i sitt gamla lag Linköpings FC efter att ha lämnat Manchester City i somras. LFC leder Damallsvenskan just nu och redan i nästa match kan de bli krönta till svenska mästare. På åtta matcher har ’Kosse’ som hon kallas, assisterat fram till fyra mål men själv inte fått göra mål. Tidigare har 28-åringen även spelat i Paris Saint-Germain tillsammans med Fatmire Alushi (fd. Bajramaj).



På landslagsnivå är Kosovare Asllani ett välbekant ansikte i Sverige hon representerar det svenska landslaget. Nu under det pågående VM-kvalet har hon gjort tre mål på två matcher.



Loreta Kullashi (Eskilstuna United DFF) – Årets genombrott

Även Loreta Kullashi, född 1999, infinner sig på listan. Hon spåddes tidigt få en eminent framtid. Mittfältaren/forwarden gjorde allsvensk debut för AIKs damer 2015 men året därpå när lagen åkte ner till Elitettan lossnade det och hon öste in 15 mål på 20 matcher. I år hann hon göra nio mål på 12 matcher för AIK innan hon under sommaren flyttade till Eskilstuna United där hon nu noterar tre mål på sju matcher i Damallsvenskan.



Likt ’Kosse’ representerar även Loreta Kullashi Sverige men hon är faktiskt född i



KOSOVARE MEZINI

På Twitter: KosovareMezini

2017-10-28 23:50:00

