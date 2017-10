Foto: Bildbyrån

Play-off: Kroatien ställs mot Grekland

Tidigare idag lottades Play-off matcherna i Zurich. Kroatien ställs mot Grekland och första matchen spelas på Maksimirstadion i Zagreb.





Hur bra är Grekland idag?

Svårt att säga, väldigt svårt att säga. Grekland tog poäng mot



Grekland har många negativa siffror i många matcher men ändå vinner eller kryssar landet. Två skott gentemot Belgiens 17, 46–54 i bollinnehav mot Bosnien & Hercegovina och åtta mot elva skott på mål. Men på något vänster är det målen som räknas, och där har Grekland tagit många poäng gentemot matchstatistik per match. Det är just det som gör Grekland så pass svåra att ställas mot. Ett kompakt försvar där bollinnehav egentligen inte spelar någon roll så länge man ligger rätt i position. Och när man väl får chansen – smack. Mål. Något som kan exemplifieras med Chelseas gamla: ”parkera bussen”.







- Stor respekt gentemot Grekland. Det kommer bli ett hårt och slitsamt jobb, bägge matcherna. Jag är dock optimistisk, jag vet att det kommer bli svårt och tufft. Speciellt borta i Grekland. Jag tror fortfarande på mitt lags kapacitet och jag är säker i att vi kommer ta oss hela vägen till

Det blev alltså Grekland, där första matchen spelas hemma i Zagreb. Självklart var det inte det optimala landslaget som man ville möta på förhand, just eftersom man har en negativ statistik mot Grekland:

Grekland har många negativa siffror i många matcher men ändå vinner eller kryssar landet. Två skott gentemot Belgiens 17, 46–54 i bollinnehav mot Bosnien & Hercegovina och åtta mot elva skott på mål. Men på något vänster är det målen som räknas, och där har Grekland tagit många poäng gentemot matchstatistik per match. Det är just det som gör Grekland så pass svåra att ställas mot. Ett kompakt försvar där bollinnehav egentligen inte spelar någon roll så länge man ligger rätt i position. Och när man väl får chansen – smack. Mål. Något som kan exemplifieras med Chelseas gamla: "parkera bussen".

- Stor respekt gentemot Grekland. Det kommer bli ett hårt och slitsamt jobb, bägge matcherna. Jag är dock optimistisk, jag vet att det kommer bli svårt och tufft. Speciellt borta i Grekland. Jag tror fortfarande på mitt lags kapacitet och jag är säker i att vi kommer ta oss hela vägen till Ryssland. Vi har nu tillräckligt med tid att sätta oss ned och analysera motståndet och det viktigaste är att vi är redo inför matcherna. Kroatien har grymma spelare och jag hoppas att hela landet kommer ställa sig bakom oss och att vi får med oss mycket publik hemma på Maksimirstadion. Vi vill ha vår 12e spelare hemma i Zagreb. Allt hänger som sagt på oss. - Zlatko Dalic, förbundskapten.

Tidigare idag lottades Play-off matcherna i Zurich. Kroatien ställs mot Grekland och första matchen spelas på Maksimirstadion i Zagreb.En enorm press inför Ukraina-matchen och en förstaplats som helt enkelt kastades bort till Island. Detta stoppade dock inte Kroatien att vinna mot Ukraina borta i Kiev. Ett Ukraina, som varit väldigt effektiva under kvalets gång, hade inte förlorat på hemmaplan sedan två år tillbaka. Kroatien spökade till det rejält och knep andraplatsen med stil.Kroatien måste vinna mot Ukraina på bortaplan, 9 oktober, för att vara garanterade minst Play-off. Det kan räcka med oavgjort om andra resultat går Kroatiens väg, men sannolikheten är mikroskopisk. Ukraina måste också vinna för att nå minst Play-off. Island kommer med all sannolikhet att vinna mot Kosovo hemma och vinna gruppen. Kan den blixtinkallade nya förbundskaptenen Zlatko Dalic få ordning på detta svårt sargade landslag, på bara 2 dagar?Kroatiens fotbollsförbund har valt att tacka Ante Cacic får sin tid – två dagar innan mardrömsmatchen mot Ukraina borta i Kiev. Efter tolvslaget, natten till lördag, valde kroatiska fotbollsförbundet att avbryta arbetet med Ante Cacic. Oklart vem som tar över och om Kroatien kommer ha en ”riktig” förbundskapten inför Ukraina.Kroatien bara faller, och faller, och faller. Och så hade artikeln bara kunnat fortsätta. Möjligtvis kan vi prata om spelarnas insatser de senaste tre matcherna, men det är en man och en hel ledning som bör ifrågasättas. Att Kroatien tappade poäng hemma mot Finland(!) är endast ett resultat som talar ett språk. Att falla så lågt som Kroatien gör just nu är bara skämmigt, pinsamt, lidande men framför allt - idiotiskt.Kroatien tar emot Finland i Rijeka, 6 oktober. Kroatien måste få med sig 3 poäng, annars är VM 2018 med stor sannolikhet inte aktuellt, och förbundskapten Ante Cacic kan se sig om efter ett nytt jobb. Flera ordinarie spelare är inte med i truppen och ytterligare avbräck har uppkommit efter att truppen togs ut.Kroatien förlorade mot Turkiet på bortaplan med 1-0. Matchen var spelmässigt jämn, resultatet var inte rättvist. Kroatien fick inte med sig en solklar straff i första halvlek. Dåligt ingripande av målvakten Subasic i slutet av matchen ger Turkiet segern. Kroatien, Island, Turkiet och Ukraina ligger samtliga inom två poängs marginal, gruppen är vidöppen. Kroatien leder fortfarande gruppen tack vare bättre målskillnad än Island.En måstematch ikväll. Turkiet, som fortfarande är skakat, kommer försöka slå Kroatien för att inte förlora chansen att avancera till Ryssland nästa år. Kroatien däremot, de har en del att fundera på inför kvällens drabbning.Sjunde matchen för Kroatien skulle inte sluta så som många hade hoppats på. Det krävdes 22 minuter för svensken Stefan Johannesson att blåsa av matchen på grund av de omöjliga förutsättningar som rådde på Maksimirstadion. Oklart när matchen återupptas.VM-kvalet börjar lida mot sitt slut. Vissa landslag kan tycka att påståendet är ganska skönt med tanke på deras placering och poäng, andra kan tycka att det är viktigt men framför allt jobbigt. Kroatien kan finna sig någonstans där mittemellan dessa två påståenden - men tre poäng mot Kosovo är ett måste för att ens ha chans på en förstaplats.