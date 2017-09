La Semaine: Omgång 5 – Utvisning för klockren tackling / Lacazettes ersättare levererar

Younousse Sankhare'nin Lille maçinda kaçirdigi inanilmaz pozisyon. #LOSCFCGB pic.twitter.com/XoTAKhteNw — Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) 8 september 2017

Maias utvisning efter dryga halvtimmen gjorde attfick parkera bussen, och det var lyckat.dominerade bollinnehavet men var alldeles för dåliga i sista tredjedelen i en match som inte går till historien, 0-0.hade faktiskt 1-1 i halvtid, men siffrorna rann iväg tack vare en helt felaktig utvisning tidigt i andra. Tacklingen på Mbappe var en klockren brytning och det ska inte ens vara frispark. Kan inte minnas jag tidigare varit med om ett liknande domslut faktiskt. Ofattbart helt enkelt. Minuterna därpå var det givetvis Mbappe som nätade, i sin första match för klubben. 5-1 slutade det ochfortsätter med sina målkalas. Det syntes hur glad Neymar är över Mbappes ankomst. Han vill ta honom under sina vingar och leda honom till toppen. Metz har förlorat alla sina matcher denna säsongen.Efter den tidiga säsongskollapsen och det svåra transferfönstret togen övertygande seger mot självaste, som inte hade förlorat i ligan sedan december 2016. Mario Balotelli (straff) och Alassane Plea såg till att hemmalaget hade 2–0 redan efter 18 minuters spel och när Balotelli följde upp med ännu ett mål var Monaco ett slaget lag. 4-0 slutade matchen, samma siffror blev det när lagen möttes även i september förra året, då gjorde Balotelli också två och Plea ett. Deja vu.ser stabilare ut än någonsin under Patrice Garande (tränare i klubben sedan 2012) efter tredje raka segern, detta mot svaga. Defensivt ser man betydligt bättre ut och nyförvärvet Alexander Djiku är en av nycklarna till detta. Egentligen högerback, men Garande har skolat om honom till mittback där han med sin kvickhet kompletterar Da Silva bättre än Yahia och Ben Youssef som är betydligt slöare.Det börjar ordna upp sig för Ranieris. En superb frispark av mittbacken Diego Carlos räckte till en 1-0 seger borta mot. Hemmalagets hopp släcktes när Sio drog på sig ett rött kort mot slutet. Annars var det den mediokra gräsmattan som var i fokus och sågades av båda tränarna. Nantes höll nollan för tredje raka matchen liksom rumänske målvakten Tatarusanu, som är ny för säsongen från Fiorentina för €5 miljoner, och snabbt gjort ett bra intryck.En gång i tiden sågs han som en riktigt lovande spelare i fransk fotboll, men sen Kakuta lämnade Frankrike och Lens som 16 åring för Chelsea har hans karriär varit väldigt nomadisk och fylld utav utlåningar.är hans 10:e lag sedan 2011. Han gjorde matchens enda mål motoch blev matchens lirare.spelade bättre fotboll änoch förtjänade att vinna men Lafont storspelade och räddade poäng.hade hela 3 (!) ribbträffar men lyckades inte vinna borta. Matchen var ganska underhållande, framförallt mot slutet då det var öppet och båda lagen gick för segern. 1-1 och Angers har fortfarande inte förlorat än, ett lag att hålla lite extra koll på denna säsongen. Traoré och Romain Thomas är ett av ligans bästa mittbackspar. St. Étiennes lovande vänsterback Pierre-Gabriel bjöd verkligen gästerna på straffen som ledde till målet...Mariano Diaz gjorde sitt fjärde mål för säsongen och Lopes stod för ett par vassa räddningar närslogmed 2-1 och seglar upp på en tredjeplats i tabellen. Men man hade det kämpigt mot ett välorganiserat Guingamp som skapade ett flertal goda målchanser, och det krävdes individuell skicklighet för trepoängaren. Lacazettes ersättare Mariano har varit strålande för Lyon såhär långt och Real Madrid fansen undrar hur man kunde sälja Mariano och Morata men behålla Benzema.buades av planen efter 1-3 hemma mot. 9 insläppta på två matcher och Champions League som mål känns ganska överambitiöst...? Rami och Abdennour är ett sirapssegt mittbackslås och personligen är jag väldigt tveksam till Marseilles transferfönster. Amavi är i alla fall en bra värvning, men varför startar Evra istället för honom? Rennes behöver dock inte be om ursäkt för sin seger, man stod för en professionell insats.Startade i en rätt trist match (0-0) mot Troyes. Fick kliva av med fem minuter kvar, godkänd men utan att ha satt något rejält avtryck. (Betyg i L'Equipe: 5/10)Ola bänkades när tränare Dupraz testade den från Stoke inlånade Imbula från start. Fick ändå 25 minuter i andra halvlek. (Ej betygsatt.)Mariano och Fekir överlistade svensken när Guingamp föll i Lyon. Johnsson stod ändå för en stabil insats och fick godkända 5/10 av L'Equipe.