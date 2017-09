La Semaine: Omgång 7 – Falcao i form – Bielsa lider

Vi summerar det bästa och sämsta från den sjunde omgången i Ligue 1.

Jimmy Durmaz (Toulouse)

Återigen bäst i Toulouse, men tvingades lämna planen efter 50 minuter med ett ordentligt bandagerat lår. VM-kvalmatcherna i fara för den svenske yttern? (Betyg i L'Equipe: 5/10)



Ola Toivonen (Toulouse)

En formsvag Delort bänkades så Ola fick börja på topp mot Marseille. Hade det dock svårt (han var inte ensam i TFC) och byttes ut efter en timmes spel. (Betyg i L'Equipe: 4/10)



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Trots en straffräddning fick Johnsson släppa in tre mål mot Bordeaux. Inget av målen var dock hans fel och målvakten fick 5/10 i L'Equipe.



Alexander Kacaniklic (Nantes)







*****







Veckans lag i L’Equipe:

Samassa (Troyes)

Aguilas (Montpellier), Glik (Monaco), Hilton (Monpellier), F. Mendy (Lyon)

Malcom (Bordeaux), A. Touré, Moutinho (Monaco), Grandsir (Troyes)

Falcao (Monaco), Toko Ekambi (Angers)



Omgång 7:

Nice-Angers 2-2

Lille-Monaco 0-4

Montpellier-PSG 0-0

Bordeaux-Guingamp 3-1

Lyon-Dijon 3-3

Caen-Amiens 1-0

Metz-Troyes 0-1

Saint-Etienne-Rennes 2-2

Strasbourg-Nantes 1-2

Marseille-Toulouse 2-0

vidöppna 4-2-4 öppnade för en trevlig match närkom på besök. Lagen hade en varsin halvlek och det slutade 2-2. Favre kan vara allt annat än nöjd med lagets försvarsspel.Falcao har tagit 12 skott på mål än så länge denna säsongen, varav 11 har suttit, och frågan är om colombianen inte är i sitt livs form efter två nya mål i4-0 seger borta mot. 2 poäng och 1 mål (av de Preville, som är såld) på de 6 senaste matcherna håller inte för projektet man har i Lille. Bielsa har gjort sig av med de rutinerade spelarna och förlitar sig på talanger som inte lyckats anpassa sig till hans spelplan. "Jag kommer inte avgå under några som helst omständigheter" sa han så sent som på torsdagens presskonferens, där han även meddelade att anledningen till att han lämnade Marseille 2015 var för att han fick ett löneavdrag på 10% precis innan säsongen drog igång (han avgick direkt efter hemmapremiären som Marseille förlorade mot Caen med 1-0).tappade poäng för första gången denna säsongen efter 0-0 borta mot. Som väntat så dominerade man bollinnehavet och hade sina chanser, men var inte tillräckligt vassa, och det var tydligt hur mycket man saknade Neymar. Montpellier körde med fembackslinje, där de tre innerbackarna Mendes, Hilton och Congre hade en sammansatt ålder på 98 år. Hilton, äldst av alla med sina 40 år, var briljant denna afton.Matchens lirare, Hilton!ser bättre ut för varje vecka som går. 3-1 seger hemma mot Guingamp och man fortsätter vara konsekventa resultatmässigt. Enda obesegrade laget tillsammans med PSG.Det varför hela slanten hemma motoch siffrorna borde ha blivit större än 1-0. Gästerna mäktade inte med ett enda skott på mål under hela matchen. Caen fortsätter diskret sin bra början på säsongen med ett försvar av järn, men att mittbacken Djiku blir borta till november kan ställa till det. Dessutom så tvingades hans ersättare Genevois utgå sent i matchen och man hoppas nu att det inte ska vara något allvarligt.Trots ledning två gånger om fickbara med sig en poäng moti en underhållande match på Parc OL som slutade 3-3. Lyon har fortsatta svårigheter i försvarsspelet och det kostar poäng.var det bättre laget och hade chanserna och närfick rött kort i 67:e minuten vid 0-0 talade mycket för att ett ledningsmål skulle komma för Metz. Och man var nära, mycket nära, men brände de fina chanserna man fick. Istället, i 90:e minuten, ställde Troyes om och kontrade in matchens enda mål, och man har inhopparen Peles fantastiska löpning att tacka för segern, som började med en brytning på egen planhalva. Dock är det målvakten Mamadou Samassa som räddar laget från en förlust bör tilläggas.var hopplösa i sista tredjedelen och fick istället kämpa sig till en poäng hemma moti en match som slutade 2-2. Båda lagen hade chansen att vinna matchen på slutet med en varsin ramträff. Hemmalaget får ändå vara nöjda med en poäng då man borde fått utvisningar, en i första och en i andra.Efter att ha vunnit tre av sina sista fyra matcher med 1-0, lyckadesför första gången denna säsongen göra två mål i samma match, och detta i 2-1 segern borta mot. Och vilka fullträffar det var! Hemmalaget hade flera chanser sista 20 och var SÅHÄR nära en kvittering i sista tilläggsminuten.brände en hel del men tog ändå en väldigt komfortabel 2-0 seger mot ett blekthemma på Stade Velodrome. Gästerna hade inte mycket att komma med i anfallsväg. Ingen vacker seger för OM. Man vinner på två dråpliga mål, framförallt det första.