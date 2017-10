La Semaine: Omgång 8 – Läktarkatastrof i Amiens – Marseille kliver upp på pallen

Vi summerar det bästa och sämsta från den åttonde omgången i Ligue 1.

Funniest red card you'll ever see pic.twitter.com/B2xUMnGZnw — Karl (@FussballKarl) October 1, 2017

Jimmy Durmaz (Toulouse)

Skadad.



Ola Toivonen (Toulouse)

Med i truppen men spenderade hela matchen på bänken.



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

En av få misslyckade matcher för den svenske målvakten. Erkände sitt misstag på Toulouse-målet och fick låga 4/10 i L'Equipe.



Alexander Kacaniklic (Nantes)





Veckans lag i L’Equipe:

Mandanda (Saint-Etienne)

Meunier (PSG), Diakhaby (Lyon), Da Silva (Caen), Rosier (Dijon)

Mangani (Angers), Luiz Gustavo (Marseille), Draxler (PSG)

Ocampos (Marseille), Cavani (PSG), Neymar (PSG)



Omgång 8:

Monaco-Montpellier 1-1

PSG-Bordeaux 6-2

Amiens-Lille avbruten

Guingamp-Toulouse 1-1

Dijon-Strasbourg 1-1

Nantes-Metz 1-0

Rennes-Caen 0-1

Troyes-Saint-Etienne 2-1

Angers-Lyon 3-3

