Omgång 9 – Fekir mot VM

Vi summerar det bästa och sämsta från den nionde omgången i Ligue 1.

Nabil Fekir vs. Monaco



Back from his knee injury and feeling better than ever; unstoppable in a huge Ligue 1 match. pic.twitter.com/MqpDapgKT5 — EiF (@EiF_Highlights) 14 oktober 2017

Benjamin Jeannot's thunderous volley goal against PSG today. Puskas contender? pic.twitter.com/2oaEwogNs9 — Troll Football Media (@Troll__Footbal) 14 oktober 2017

Amadou fait faute, il se dénonce, mais non, l'arbitre sort quand même Ié... Un sketch #LOSCESTAC pic.twitter.com/KzoetstBLz — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) 14 oktober 2017

Still can't believe Sessègnon scored this. Unreal hit. pic.twitter.com/ZIzIcHeYUH — Avirup (@CentralWinger_) 15 oktober 2017

Kostas Mitroglou scored his first goal for Marseille tonight in a 3:3 draw away to RC Strasbourg. pic.twitter.com/HF7ef6pBO6 — Kevin (@FussballKevMaxi) 15 oktober 2017 ?

Jimmy Durmaz (Toulouse)

Skadad, utanför truppen.



Ola Toivonen (Toulouse)

Ola inledde som släpande anfallare, men hade ingen större lycka och fick kliva av redan i halvtid när Toulouse vann, 1-0, mot Amiens. (Betyg i L'Equipe: 4/10)



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Johnsson höll nollan, med viss hjälp från trävirket, när Guingamp hemmavann Bretagne-derbyt mot Rennes för första gången på fyra år. En väl godkänd instats och 6/10 i betyg av L'Equipe.



Alexander Kacaniklic (Nantes)





Veckans lag i L’Equipe:

Lecomte (Montpellier)

Meunier (PSG), Kerbrat (Guingamp), Thomas (Angers), F. Mendy (Lyon)

Benezet (Guingamp), Mendes (Lille), Liénard (Strasbourg), Sessegnon (Montpellier)

Fekir (Lyon), Toko Ekambi (Angers)



Omgång 9:

Lyon-Monaco 3-2

Dijon-PSG 1-2

Guingamp-Rennes 2-0

Saint-Etienne-Metz 3-1

Lille-Troyes 2-2

Toulouse-Amiens 1-0

Caen-Angers 0-2

Bordeaux-Nantes 1-1

Montpellier-Nice 2-0

Strasbourg-Marseille 3-3





Lyon - Monaco var en mycket underhållande match och bra reklam för fransk fotboll där båda lagen verkligen gick för det. I den 95:e (!) minuten var det helt rätt spelare som fick avgöra, kapten Fekir, som var briljant denna afton med två mål och en assist. Omgångens spelare, händer ner. Han förtjänar verkligen bli kallad till landslaget nu i november och sedermera en plats i VM truppen. Han går före Sissoko alla dagar i veckan.Neymar och co lyckades inte bryta nerutan istället var det högerbacken Meunier som fick kliva fram. När Jeannot kvitterade i slutminuterna för Dijon med en riktig projektil såg det dock ut som att matchen skulle sluta oavgjort. Dijon hade stått emot bra hela matchen och ett kryss hade faktiskt varit logiskt. Men, två minuter in på tilläggstiden kunde Meunier avgöra matchen med sitt andra mål för dagen, två identiska mål mer eller mindre. Den belgiska högerbacken är riktigt målfarlig denna säsongen för sitt landslag och nu även klubblag. Han fick chansen från start då Dani Alves för ovanlighetens skull spelade på det centrala mittfältet. 2-1 till. Men Dijons kvittering, oj oj oj...hade, liksom många andra lag, chansen att gå upp på en tredjeplats men föll tungt hemma mot. Hemmalaget saknade målskytten Santini framåt och även Djiku i försvaret, som varit borta i drygt en månad nu. Angers är dock svårslagna och har bara en förlust hittils. Toko Ekambi var inblandad i båda målen, i somras tackade han nej till bland andra Brighton som kom överens om summan €10 miljoner med Angers, detta ska tränare Moulin och fansen vara mycket glada för. Klokt val dessutom av Ekambi, något flera spelare borde se upp till.kris bara växer. Nytt nederlag i helgen, i derbyt mot, och det är svårt att se hur tränare Gourcuff ska lyckas fixa detta. Banderoller har satts upp av supportrar både vid arenan och träningsanläggningen med budskapet att Gourcuff ska lämna. Tidigare i veckan hölls ett spelarmöte, på initiativ av de mer äldre spelarna i truppen. Derbyt mot Guingamp var tänkt som en omstart...Bielsa bör leva lika farligt som Gourcuff. Hansvar på väg mot den första segern sen premiären menkvitterade på straff med matchens sista spark. Lille förtjänade verkligen vinna matchen men ger istället bort en straff på stopptid. Ska tilläggas att dommaren dessutom visade ut fel spelare. Det var Amadou som orsakade straffen, men Ié, som var jämte, fick det röda kortet. Bielsa och Gourcuff ställs mot varandra nästa helg i en ödesmatch.Trots totaldominans tog sigin i matchen först med kvarten kvar att spela. 0-1 underläget blev till slut till en 3-1 vinst och en rättvis sådan mot jumbon, som nu förlorat 8 av 9 matcher. Arbetsro för Oscar Garcia efter den patetiska insatsen förra omgången mot Troyes. ASSE seglar upp på en tredjeplats. I övrigt kan vi notera att lagets bästa målskytt Bamba blivit förflyttad till reservlaget då han inte vill förlänga med klubben pga han anser lönen som erbjuds är för låg.hade inte vunnit sedan slutet av augusti men tog äntligen en ny trepoängare hemma mot. Gradel, Durmaz och Machach var tre stora avbräck för Dupraz som tvingades förlita sig på Delort, och det var också han som gjorde matchens enda mål. En match att glömma för gästerna Amiens, som inte hade en enda farlig målchans att skriva om.Formstarkagästadeinför en välfyld arena i solskenet. Matchen innehöll få farliga målchanser och slutade inte helt oväntat oavgjort. Malcoms mål var individuellt skickligt och det bör sägas att brassen har varit lika viktig för Bordeaux som sin landsman Neymar har varit för PSG. Ranieri har bara varit tränare för Nantes i ett par matcher men hans synsett på försvarsspel har redan blivit en integrerad nyckelfaktor hos kanariefåglarna.En extremt svag andra halvlek avoch ett drömmål av Sessegnon gavalla tre poäng. Nice borde verkligen ha spräckt nollan i den första halvlek, och så hade nog fallet varit om det inte vore för den spektakulära dubbelräddning från Lecomte. Plea missade ett friläge i andra, förra säsongen hade han gjort mål där, och några minuter senare var det 2-0 till Montpellier, matchens slutresultat. Montpellier imponerar. I de tre senaste omgångarna har man mött förra säsongens pallplatser; kryss mot PSG och Monaco och nu seger mot Nice. Man är täta bakåt (bara 6 insläppta) och lyckas få med sig resultat trots att anfallsvapnet Ninga inte nätat ännu, och kollegan Sio bara gjort ett. För Nices del är situationen allvarlig. Förvisso har man börjat strålande i Europa, men spelet är osynkat och det begås alldeles för många individuella misstag. Man har redan förloat fem ligamatcher, en mer än vad man gjorde under hela förra säsongen. Frågan är hur säkert Favre sitter?Omgången avslutades på samma sett som den inleddes, med en riktigt underhållande match.gästadeoch hade ledningen två gånger om men lyckades inte stänga matchen. Strasbourg kom tillbaka båda gångerna alltså och tog även ledning. I 79:e minuten får man en jättechans att utöka till 4-2 men på något vänster lyckas man inte få in bollen i mål. Istället kommer en Marseillekvittering mot slutet genom Mitroglou som gjorde sin första match från start för sin nya klubb. Då Germain varit iskall i ligan är Mitroglous intåg mer än välkommet. Två saker till från den här matchen: Strasbourgs hemmafans. De är riktigt hängivna och skapar en fantastisk inramning. Adil Rami. Faktiskt bara 31 år gammal fortfarande, men spelar otroligt mediokert. Hur många gånger blev han förbipasserad? Jag tappade räkningen. Inte första matchen han är såhär dålig. Dessvärre är hans kollegor Rolando och Abdennour inte mycket bättre. Marseille har släppt in 15 ligamål såhär långt och försvarsspelet förblir ett stort problem.