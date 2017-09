Fabinho och Falcao får ta ett större ansvar i höst.

Omstart i Leipzig för Monaco

Ett till stora delar nytt Monaco ska försöka upprepa förra säsongens CL-succé.

Franska mästarna, och CL-semifinalisterna i våras, Monaco kliver in i Champions Leagues gruppspel och man gör det mot RB Leipzig. Det ger oss ett möte mellan franska och tyska ligans fula ankungar: Leipzig för sin koppling till ett stort dryckesföretag och Monaco som alltid ifrågasätts i Ligue 1 då man med sitt skatteparadis inte riktigt tävlar på samma villkor som övriga lag.



Det unga hemmalaget (bildat 2009) är nytt i dessa sammanhang. Bundesliga-tvåan från i våras lär ställa upp med sin svensk Emil Forsberg. Mer osäkert är det om kollegan Naby Keita finns med. Han klev av träningen med ljumskproblem under tisdagen.



AS Monaco startade ligasäsongen i ett rasande tempo och radade upp fyra raka segrar. Detta trots att man i somras tappade fyra nyckelspelare i Bernardo Silva, Mbappé, Bakayoko och Mendy. Ännu en gång såg man ut att ha klarat av en klurig transfersommar. Detta fram till i helgen.



Den femte omgången bjöd på Rivieraderby och inledningens krisklubb fram till dess, OGC Nice, skulle väl bli en enkel historia? Inte så. Monaco föll med överraskande med 0-4 mot ett lag som använde monegaskernas egen taktik (snabba och effektiva omställningar) till perfektion.



Till råga på allt klev lagets ytter och playmaker Lemar av skadad och kan inte delta under onsdagen. Ett tungt avbräck då Lemar i Silvas frånvaro varit den som styrt ASM:s spel. Även Coutinho är osäker då han under tisdagen låg hemma sjuk.



Monaco är ju ändå något av comeback-kings. Så trots försäljningar, skador och sjukdom står man där vid avspark med Falcao och Fabinho från start – och en lång rad unga, spännande alternativ.



***



Trolig Monaco-elva:

Subasic – Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge – R.Lopes, Tielemans, Fabinho, Ghezzal – Falcao, Diakhaby.



Möjlig Leipzig-elva:

Gulacsi – Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg – Sabitzer, Demme, Kampl, Forsberg – Poulsen/Augustin, Werner.



Avspark: 20:45 onsdagen den 13 september på Red Bull Arena i Leipzig.

TV: Viasat Hockey!

2017-09-13 09:55:00

