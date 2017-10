2017-10-29 15:00

Lyon - Metz



Deschamps bestämmer före match vem som lägger straffen!

Inför: Lyon – Metz

Det är drygt två veckor sedan det spelades någon hemmamatch på Groupama Stadium. Men nu på söndagen är det dags igen. Lyon tar emot bottenlaget Metz för en tidig eftermiddagsmatch.



Det sista målet var en straff, en Panenka, säger fansen andaktsfullt.

Genesio säger att han inte vet men att han tror att det kan bero på bänkningarna, att det kanske skakade om Memphis? Dom har iaf pratat och tydligen så är han en annan spelare på träningarna nu.

Någon som såg hans ”



Även Traoré gjorde äntligen mål i ligan igen, något som inte hänt sedan den 19 augusti (mot



Det sista målet kom från Mariano Diaz som återigen var framme och försökte tigga sig till straffen men Memphis satte den själv och Mariano fick vänta tills min.90 innan han satte det sista målet.

Min gissning är att Mariano nu är så nära det spanska landslaget (han är uttagen i den första gruppen till det kommande landslagsuppehållet) att varje mål han kan göra är viktigt? Han är ju, som jag skrev i förra införn, den bäste spanska 9:an just nu.

Han, som är född i Barcelona, har visserligen spelat en landskamp med Dominikanska republiken men det var en vänskapslandskamp och inget som hindrar honom från att byta landslag om han gör det nu.

Han får en del kritik för att han är självisk men han är ju faktiskt 24 år gammal redan så han har ingen tid att förlora och så länge han fortsätter som han börjat, med 8 mål på 10 matcher, så tänker jag inte klaga. Zinedin Zidane säger f.ö att han inte är förvånad över Marianos framfart. Han såldes för att han ville ha mer speltid än vad RM kunde erbjuda.



Lyon har nu 3 spelare på Ligue1's topp 10-lista över målgörare, Mariano 8, Fékir 7 och Memphis 5.

När jag nu ändå rabblar statistik, och Memphis(!) så kan jag väl också nämna att Memphis är den ende spelaren i



Måste även nämna

Aouar var enligt en artikel i L'Equipe på lördagen, på väg att be om att få lånas ut. Men Mapou (som jag sagt tidigare är väldigt bra med ungdomarna), och Caçapa, övertalade honom att stanna och kämpa. Och det lönade sig ju. Aouar är nu uttagen i den första gruppen till det franska U20-landslaget. Det har inte hänt sedan 2014 och då med det franska U17-landslaget.



Ferland Mendy är tillbaka från sin skada och inte för att jag vet hur man resonerar men jag tror att det blir han som får starta? För även han har blivit kallad till landslagsuppdrag. Med Les Bleus minsann, och då i stället för sin namne Benjamin som ju är långtidsskadad. Nu är det ju inte säkert att han klarar den sista gallringen, men bara att finnas med i det första urvalet är ju stort efter endast ett fåtal matcher i L1.

DD's lista kommer, naturligtvis!, några timmar innan vår match mot Everton den 2/11!



Fékir är också tillbaka efter sin lilla skadekänning (?) förra helgen. Han satt ju visserligen på bänken men spelade inte. Största anledningen var nog hans kortstatus. Gult i den matchen hade stängt av honom i derbyt mot



Cheick Diop, som vi ännu inte sett i L1, är tillbaka. Han spelade med reservlaget på lördagen och gjorde sitt första mål med Lyon. A-laget nästa helg, iaf på bänken?



Nu ska det bli spännande att se om de här spelarna kan få oss att vinna även mot ett bottenlag? Något som varit attans så svårt tidigare.

Vi har nu framför oss en viktig hemmamatch mot Everton i EL och sedan det heta derbyt, borta mot ASSE, en match som brukar ta fokus från allt annat. Skulle vara jobbigt att förlora mot Metz bara för att man redan flyttat fram sitt fokus.

Tre raka vinster har vi nu och ”GenesioDemission” syns inte lika ofta längre. Vore tråkigt om det började igen.



Lyon

Låg när den 11:e omgången började, på en 4:e plats med 19 poäng. Vi ligger nu på en 12:e plats i den defensiva tabellen och en 3:e plats i den offensiva. Vi är, ihop med

Lyon har tagit emot Metz vid 41 tillfällen och Lyon har vunnit 27 ggr och Metz 5. Senaste gången Metz vann på Lyons hemmaplan var den 2 augusti 1997.



Efter bråket i PSG där Neymar och Cavani bråkade om vem som skulle ta straffen så fick vi ju då en liknande situation i Lyon förra helgen. Genesio har nu sagt att han före varje match utser skyttar till frisparkar och straffar. Det kan vara olika, antingen Fékir, Memphis eller Mariano men det är bestämt redan före match! Den som är utsedd som nr.1 ska slå straffen!



Kallad trupp:

Lopes, Gorgelin - Rafael, Tete, Diakhaby, Morel, Marcelo, Marçal, Mendy – Aouar, Ferri, Tousart, Ndombele - Memphis, Cornet, Fekir, Maolida, Traoré, Mariano



Trolig startelva:

Lopes - Tete, Marcelo, Morel, Mendy - Aouar, Ndombele – Fekir, Traore, Memphis - Mariano



Metz

Är ett lag i stora svårigheter. Förra söndagen förlorade man hemma mot Dijon (1-2) och det var den 9:e förlusten på 10 spelade matcher. Senare på kvällen så sparkade man tränaren Philippe Hinschberger och interimtränaren (reservlagets tränare) José Pinot tog över.



På onsdagen så spelade Metz, under Pinot, sin första match i CdL och vann då med 1-0 över 3:e divisionslaget Red Star FC.

På lördagen meddelade Metz att man tillsatt Frédéric Hantz (tidigare bl.a Bastia och Montpellier) att träna laget säsongen ut, med start fr.o.m måndag.



Metz har Fallou Diagne avstängd i 3 matcher efter matchen mot Dijon då han åkte ut med rött. Han är en av Metz startelvespelare och tredje bästa målgörare (1).

Bäste målgörare är Nolan Roux (3), andre Riviere (1).

Lyons fd. mittback Bisevac finns inte med i Metz trupp idag.



Kallad trupp:

Didillon, Kawashima - Niakhaté, Balliu, Basin, Rivierez, Assou-Ekotto - Cafú, Cohade, Philipps, Nguette, Mollet, Poblete, Dossevi, Thill - Roux, Fernández, Niane.

Avstängd:

Diagne



Trolig startelva:

Didillon – Assou-Ekotto, Niakhaté, Philipps, Balliu – Cafu, Poblete, Cohade – Nguette, Roux, Dossevi







Övrigt

Denna matchen spelas på eftermiddagen och ligger under ett skollov så man ville skapa en familjematch. Därför har man sänkt biljettpriserna från det som genomsnittligt kostar 40 € till 10 € för vuxna och 7€ för barn. Detta innebär att det är ”



Avspark söndag kl.15.00. Nu har jag kollat extranoga och denna gången blir det iaf fulstream!

2017-10-29 10:21:13

