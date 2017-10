2017-10-22 17:00

Troyes - Lyon



Houssem Aouar gör succé. Idag också?

Inför: Troyes – Lyon

Tillbaka från England och rakt in i ligan igen. Nu har vi fyra matcher på två veckor, sedan är det återigen ett landslagsuppehåll på två veckor. Men först, nu närmast kommer en bortamatch mot Troyes på Stade de L'Aube.







Idag har han f.ö uttalat sig och säger att han skäms. Men han blev ”förd” av publiken ner och sedan blev han rädd för sin sons säkerhet när OL-spelarna ”vevade med armarna”!

Håhå jaja, vad säger ni om det? Kolla



Koeman gick efter matchen fram till sin landsman, domaren för dagen, Bas Nijhuis, och frågade ilsket varför han endast lagt till 5 minuter?

Jag kunde lagt till 15 minuter, svarade domaren, men ni hade inte klarat av att göra mål ändå!

Det var ju bra svarat men domaren ska ha bassning för att han inte skickade ut Williams med rött!

Koeman som tydligen ska ha bett sin spelare att spela med lite mer aggressivitet, fick mer än han ville.

UEFA har nu inlett en utredning av matchen. Kanske stänger man av Williams i efterhand?



Men nu ska vi koncentrera oss på Troyes som gör det bra denna säsongen.



Lyon

Tog sig iom vinsten mot Monaco förra helgen upp på en 6:e plats med 16 poäng. Eftersom ASSE förlorade mot Montpellier på fredagskvällen så kan vi vid vinst kravla oss upp på en 4:e plats. Enda laget som står i vägen är

Ett problem brukar då vara att när det är så bäddat för oss så brukar vi förlora.



Vi har de flesta spelarna tillgängliga. De enda som saknas är Clement Grenier, Cheikh Diop och Ferland Mendy.”frånvaro-risk” för Fékir (ryggont), Tete (skenben) och Lopes (smäll på foten) men de finns iaf med i den kallade truppen.

Mariano och Morel är tillbaka och därmed så är Mapou tillbaka i reservlaget.



Kallad trupp:

Lopes, Gorgelin - Rafael, Diakhaby, Morel, Marcelo, Marçal, Tete - Aouar, Ferri, Tousart, Ndombele, Owusu - Depay, Cornet, Fekir, Maolida, Traoré, Mariano

Trolig startelva:

Lopes – Tete, Marcelo, Morel, Marçal – Tousart, Ndombele – Traoré, Fekir, Aouar – Mariano



Troyes

Ligger i skrivande stund på tabellens 13:e plats med 12 poäng. Man har 3 vinster och 3 förluster, 9 gjorda och 9 insläppta mål.

Troyes har tagit emot OL 16 ggr och man har vunnit 2 ggr och förlorat 11. Senaste gången Troyes vann över OL hemma var den 4/2 2007.

Man har endast vunnit en av sina hemmamatcher denna säsongen och det var mot ASSE i början av oktober.

Troyes har tillbringat de senaste 15 åren lika mycket i L2 som L1. Men i år har man gjort det bättre än på många år. Man har en bra defensiv och ligger på en 5:e plats i den defensiva tabellen.

På onsdag spelar Troyes den första matchen i CdL.



Kallad trupp:

Samassa, Zelazny - Cordoval, Deplagne, Giraudon, Hérelle, Obiang, Traoré, Vizcarrondo - Bellugou, Ben Saada, Confais, Dingome, Khaoui, Pelé - Grandsir, Niane, Suk

Trolig startelva:

Samassa – Deplagne, Vizcarrondo, Hérelle, Traoré – Bellugou, Dingomé – Grandsir, Khaoui, Pelé – Suk



Domaren heter François Letexier. Han verkar glad för sin kortlek. På 6 dömda matcher i L1 denna säsongen har han delat ut 27 gula och 2 röda kort.



Avspark söndag kl.17.00. Nu tycks det roliga vara slut och det är fulstream som gäller.



Allez Les Gones , AHOU! Efter matchen mot Troyes så kommer det två hemmamatcher. Först ligamatch mot Metz och sedan returen mot Everton. På söndagen innan landslagsuppehållet är det så dags för derbyt mot ASSE , efterlängtat av alla gones och fenottes. Lyon kommer ju närmast från en 1-2 vinst mot Everton. En match som innehöll en del tråkiga inslag. Backen och tillika kaptenen Ashley Williams knuffade Lopes in i reklamskyltarna. Lyonspelarna opponerade sig och tumult utbröt. Ner från läktaren kommer en man med sin ca 3-årige son med napp i munnen och ska slåss. Lopes blir ytterligt upprörd, själv småbarnsfar frågar han vad mannen håller på med? Mannen har nu stängts av på livstid från Goodison Park.Idag har han f.ö uttalat sig och säger att han skäms. Men han blev ”förd” av publiken ner och sedan blev han rädd för sin sons säkerhet när OL-spelarna ”vevade med armarna”!Håhå jaja, vad säger ni om det? Kolla här. Koeman gick efter matchen fram till sin landsman, domaren för dagen, Bas Nijhuis, och frågade ilsket varför han endast lagt till 5 minuter?Jag kunde lagt till 15 minuter, svarade domaren, men ni hade inte klarat av att göra mål ändå!Det var ju bra svarat men domaren ska ha bassning för att han inte skickade ut Williams med rött!Koeman som tydligen ska ha bett sin spelare att spela med lite mer aggressivitet, fick mer än han ville.UEFA har nu inlett en utredning av matchen. Kanske stänger man av Williams i efterhand?Men nu ska vi koncentrera oss på Troyes som gör det bra denna säsongen.Tog sig iom vinsten mot Monaco förra helgen upp på en 6:e plats med 16 poäng. Eftersom ASSE förlorade mot Montpellier på fredagskvällen så kan vi vid vinst kravla oss upp på en 4:e plats. Enda laget som står i vägen är Marseille och dom möter PSG i den sena söndagsmatchen.Ett problem brukar då vara att när det är så bäddat för oss så brukar vi förlora.Vi har de flesta spelarna tillgängliga. De enda som saknas är Clement Grenier, Cheikh Diop och Ferland Mendy.”frånvaro-risk” för Fékir (ryggont), Tete (skenben) och Lopes (smäll på foten) men de finns iaf med i den kallade truppen.Mariano och Morel är tillbaka och därmed så är Mapou tillbaka i reservlaget.Lopes, Gorgelin - Rafael, Diakhaby, Morel, Marcelo, Marçal, Tete - Aouar, Ferri, Tousart, Ndombele, Owusu - Depay, Cornet, Fekir, Maolida, Traoré, MarianoLopes – Tete, Marcelo, Morel, Marçal – Tousart, Ndombele – Traoré, Fekir, Aouar – MarianoLigger i skrivande stund på tabellens 13:e plats med 12 poäng. Man har 3 vinster och 3 förluster, 9 gjorda och 9 insläppta mål.Troyes har tagit emot OL 16 ggr och man har vunnit 2 ggr och förlorat 11. Senaste gången Troyes vann över OL hemma var den 4/2 2007.Man har endast vunnit en av sina hemmamatcher denna säsongen och det var mot ASSE i början av oktober.Troyes har tillbringat de senaste 15 åren lika mycket i L2 som L1. Men i år har man gjort det bättre än på många år. Man har en bra defensiv och ligger på en 5:e plats i den defensiva tabellen.På onsdag spelar Troyes den första matchen i CdL.Samassa, Zelazny - Cordoval, Deplagne, Giraudon, Hérelle, Obiang, Traoré, Vizcarrondo - Bellugou, Ben Saada, Confais, Dingome, Khaoui, Pelé - Grandsir, Niane, SukSamassa – Deplagne, Vizcarrondo, Hérelle, Traoré – Bellugou, Dingomé – Grandsir, Khaoui, Pelé – Sukheter François Letexier. Han verkar glad för sin kortlek. På 6 dömda matcher i L1 denna säsongen har han delat ut 27 gula och 2 röda kort.. Nu tycks det roliga vara slut och det är fulstream som gäller.

2 KOMMENTARER 198 VISNINGAR 2 KOMMENTARER198 VISNINGAR BIRGITTA MALMBORG

2017-10-22 12:53:01

ANNONS:

Fler artiklar om Lyon

Lyon

2017-10-22 12:53:01

Lyon

2017-10-19 14:27:27

Lyon

2017-10-13 11:20:36

Lyon

2017-10-01 08:09:24

Lyon

2017-09-28 09:20:00

Lyon

2017-09-23 12:22:02

Lyon

2017-09-17 14:24:15

Lyon

2017-09-14 10:59:54

Lyon

2017-09-10 09:44:57

Lyon

2017-09-05 16:37:00

ANNONS:

Tillbaka från England och rakt in i ligan igen. Nu har vi fyra matcher på två veckor, sedan är det återigen ett landslagsuppehåll på två veckor. Men först, nu närmast kommer en bortamatch mot Troyes på Stade de L'Aube.Då ska vi beta av den tredje matchen i gruppspelet till EL. Hittills har det ju inte gått så lysande men kanske har vi vänt skutan nu? Efter vinsten mot Monaco så har självförtroendet växt. Lyonspelarna reser till Liverpool och Goodison Park, en arena som jag läste nånstans är en av världens äldsta arenor, byggd 1892. Om två veckor reser Evertonspelarna till Lyon och Groupama Stadium.Lyon och Monaco är först ut i den nionde omgången. På fredagskvällen så tar Lyon emot Monaco på en arena som nu dels är formellt invigd och som dessutom är helt klar med sin nya ljussättning. Se till att vara med från start så kanske ni får en skymt av lamporna som kommer att blinka i takt med musiken.Så kör vi den sista matchen innan landslagsuppehållet. Lyonspelarna åker till Angers som ligger ca 50 mil nordväst om Lyon. Där ska man spela matchen i den åttonde omgången på Stade Raymond Kopa, en arena som tar in ca 16.500 åskådare. Den 13 oktober är sedan ligan, och Lyon, tillbaka för en hemmamatch mot Monaco. Vilken plats ligger vi på då?Återigen hemmamatch för Lyon och man tar för första gången emot Atalanta. De två lagen har aldrig tidigare mötts, faktum är att Atalanta aldrig tidigare mött något franskt lag. Men nu är det dags.Nu kommer två hemmamatcher på raken och den första är en ligamatch. Lyon tar emot Dijon hemma på Groupama Stadium.Sjätte omgången och OL-spelarna åker till Paris och Parc des Princes för en omgång med Neymar och co. Lyon har inte vunnit i Paris sedan oktober 2007. Inte mycket som talar för att det blir någon ändring på det idag tyvärr.Dags för Europa League. Lyonspelarna har flugit till Cypern för att möta Apollon Limassol i den första gruppspelsmatchen. Matchen spelas på GSP Stadium i Nicosia, hemma-arena för APOEL, Olympiakos och Omonia. Arenan tar in 22.859 åskådare.Så är vi tillbaka efter landslagsuppehållet. Nu ska Lyon spela sex matcher, sedan är det återigen dags för landslagsuppehåll. Det blir en riktig rivstart med 3 matcher på 7 dagar och inte vilka matcher som helst. Första EL-matchen och nästa söndag PSG, bägge bortamatcher. Men vi börjar nu efter uppehållet med en ligamatch och tar denna söndagen emot Guingamp hemma på Groupama Stadium.Nu idag den 9 juni så öppnar det franska fönstret. JMA tillfrågades i en intervju om hur han med ett litet ord skulle beskriva det kommande fönstret, på det svarade han: ambitiöst! Fansen fnyser, dom har bevarat i sitt minne om hur vi skulle görs två spektakulära värvningar förra sommaren. Som någon sa: JMA säger det fansen vill höra. Sedan gör han som han vill! Vi får väl se hur denna sommaren slutar. Kan även säga här att Lyonspelarna upptar träningarna den 27 juni.