Silly Season - sommaren 2017 *SLUT 5/9

Nu idag den 9 juni så öppnar det franska fönstret. JMA tillfrågades i en intervju om hur han med ett litet ord skulle beskriva det kommande fönstret, på det svarade han: ambitiöst! Fansen fnyser, dom har bevarat i sitt minne om hur vi skulle görs två spektakulära värvningar förra sommaren. Som någon sa: JMA säger det fansen vill höra. Sedan gör han som han vill!

Vi får väl se hur denna sommaren slutar. Kan även säga här att Lyonspelarna upptar träningarna den 27 juni.

OBS! Att jag börjat lägga lite övrig, relevant info i slutet av artikeln. Nyast överst och blåmarkerad.

Klara ut

Officiellt ut 13/6!

Officiellt ut 14/6!

1/7 Utan kontrakt.

Officiellt ut den 3/7!

Officiellt ut den 5/7!

Officiellt ut den 17/7.

Officiellt ut den 19/7.

Officiellt ut den 31/7.

Rykten ut

Stannar

5/9 Mapou stannar! Har inte hörts mycket om honom under de senaste veckorna mer än att han hyllas för sin attityd. Redan tidigare så har han rykte om sig att vara fantastisk med ungdomarna. Och med alle de ungdomar vi värvat så har han kanske "a mission".

5/9 Ferri stannar! Det man har emot honom är att han är en ofta sedd gäst på hamburgerställena samt att han röker shisha. Annars uppskattar man honom för att han sitter på bänken utan att gnälla.

5/9 Fansen i Lyon klarar av att Ferri stannar, men när det kommer till Grenier så är tålamodet slut.Igår spreds ryktet om att han kunde vara på G till Fenerbahce. Turkiets fönster stänger inte förrän på fredag. Men det blir troligtvis inte så om inte något oväntat händer.

Rykten in

Avskrivna rykten in.

Klara in

Officiellt in den 15/6!

Officiellt in den 26/6!

Officiellt in den 29/6.

Officiellt in den 30/6.

Officiellt in den 10/7.

Officiellt in den 14/7

29/8 Officiellt in den 29/8!

5/9 Lyon har betalat en tillfällig summa på 2 m€. Sedan tillkommer en obligatorisk köpoption på 8 m€ + incitament på 250.000 € samt en bonus på 20% av vinsten vid en framtida försäljning.

Officiellt in den 1/9!

Spelare på väg till utlåning



Någon sportdirektör syns inte till än även om JMA med jämna mellanrum säger att samtal pågår med Juninho.

Utöver de spelare som nämnts ovan så har vi spelare från akademin på väg in i A-laget. En kunde ni se i söndags i matchen mellan Frankrike-Luxemburg.

Christopher Martins Pereira som debuterade med Luxemburgs herrlandslag när han var 17 år gjorde en kanonmatch och var



Fansen nere i Lyon som är bittra över att Mammana och Darder har lämnat tror inte att CMP kommer att få chansen, utan att Genesio kommer att låta honom "harva runt" i CFA. Man kräver att Ferri, och särskilt Grenier, ska hållas på läktaren eller möjligtvis i CFA. JMA svarade på detta att CMP är ett av våra största hopp att spela som 6/8.

Till slut så såg jag

en av de bästa spelarna på planen. Han kommer troligtvis att bli en av Tousarts ersättare om man nu inte satsar på att spela honom som mittback?

Fansen nere i Lyon som är bittra över att Mammana och Darder har lämnat tror inte att CMP kommer att få chansen, utan att Genesio kommer att låta honom "harva runt" i CFA. Man kräver att Ferri, och särskilt Grenier, ska hållas på läktaren eller möjligtvis i CFA. JMA svarade på detta att CMP är ett av våra största hopp att spela som 6/8.

Till slut så såg jag denna hinten om hur vi ska använda alla spelarna under resten av säsongen.

Jag tackar för visat intresse under sommaren!