Monaco - Porto



Falcao ska ordna en hemmaseger

Efter bortakrysset mot RB Leipzig tar Monaco emot Porto.

Monaco tar emot Porto och får chans till en något sen revansch. Våren 2004 ställdes Deschamps Monaco mot Mourinhos Porto i Champions League-final. Portugiserna gick segrande ur den matchen med en övertygande 3-0-seger.



Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess och ASM behöver en hemmaseger i vad som bör vara en av gruppspelets jämnaste grupper. Första omgången bjöd på ett kryss i Leipzig för monegaskerna samtidigt som Porto, lite överraskande, föll hemma mot Besiktas.



I ligaspelet har dock förre Nantes-tränare Conceicaos lag radat upp imponerande sju raka segrar.



Jardim kan efter krossen mot Lille i helgen (4-0) den här gången ställa upp med ett mer ordinarie elva än den mot RB Leipzig när Sidibé kan backa ner i försvaret, Lemar är tillbaka och Jovetic bör anses vara i matchform och därmed bänka Tielemans.



På skadelistan finns Subasic kvar vilket innebär att veteranen Benaglio får fortsatt förtroende mellan stolparna.



Förhoppningen är att formstarke, tidigare Porto-anfallaren, Falcao fortsätter att stänka in mål. På sju matcher och tolv skottförsök i Ligue 1 har colombianen nätet elva gånger. Matchen lär bli speciell även för Moutinho som också har ett förflutet hos portugiserna.



Ska Monaco klara av att ordna en viktig hemmaseger gäller hundraprocentig skärpa. Hos tisdagens gäster väljer vi att särskilt hålla ett öga på försvarsklippan Felipe, kreative offensive mittfältaren Brahimi och målfarlige Marega.



****



Trolig Monaco-elva: Benaglio – Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge – Ghezzal, Fabinho, Moutinho, Lemar – Jovetic, Falcao.



Möjlig Porto-elva: Casillas – R. Pereira, Felipe, Marcano, Telles – Herrera, Danilo Pereira, Torres – Marega, Aboubakar, Brahimi.



Avspark 20:45 tisdagen den 26 september på Stade Louis-II, Monaco.

Domare: Slavko Vincic (Slovenien)

TV: Viasat Xtra

