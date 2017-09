2017-09-13 20:45

RB Leipzig - Monaco

1-1



Monaco plockade viktig poäng i Leipzig

Forsberg och Tielemans målskyttar i gruppspelets första match.

Tränare Jardim tvingades att ställa upp med vad som kan ha varit portugisens märkligaste startelva i Monaco hittills. En handfull nyckelspelare flyttade i somras, Lemar hade stannat hemma skadad och så ströks Subasic i målet i sista minuten (han var t.om. med i Uefas först publicerade startelva).



Anfallaren Diakhaby som ytter, mittfältaren Tielemans som centertank, högerbacken Sidibé som offensiv mittfältare och så en åtminstone igår sjuk och nedbäddad Moutinho med från start. Det var inte direkt upplagt för partyfotboll. Det blev ingen sådan heller, men monegaskerna stod pall och plockade en viktig poäng i premiärmatchen.



RB Leipzig tryckte på, höll boll och anföll på kanterna. ASM:s ofta starka centrallinje undveks. Lägena kom, men tyskarna hade svårt att träffa mål. Monaco testade kontringslyckan på högerkanten med Sidibé och inkastade Touré på högerbacken. Den sistnämnde hade tio matchminuter i benen inför i kväll.



Första målet blev svenskt. Chansen dök upp efter ett misslyckat uppspel från gästerna och en rusch av Emil Forsberg på vänsterkanten. Kollegan Werner hade svårt att göra sig spelbar så Forsberg sprang vidare själv och bröt in från kanten. Från halvdålig vinkel hittade han luckan mellan stolpe och vikarierande målvakten Benaglios handskar. 1-0.



Det tog mindre än två minuter så var det kvitterat. Touré ångade fram på sin högerkant. Slog ett fint inlägg som Diakhaby nickade tillbaka till Tielemans som fick två chanser. Hemmamålvakten räddade första nicken. Monacos belgare kunde peta in returen till 1-1.



Resterande minuter av första halvlek och alla 45 minuter efter vilan höll tveksam kvalitet. Båda lagen hade en alldeles för låg passningsprocent för att det skulle bli något mer intressant av kvällen. När Leipzig skaffade sig chanser radade Werner och Poulsen upp offsideavblåsningar. Närmast 2-1 var istället förre PSG-spelaren Augustin. Avslutet träffade missade dock mål, igen.



Mest dramatiskt efter vilan var det nog när Jemerson drog en knytnäve i ansiktet på Werner. Domaren missade dock tilltaget och Monaco-backen fick spela vidare.



***



Ett kryss i Leipzig är godkänt sett till förutsättningarna. Bänken såg tunn ut i kväll, även om vi fick se Keita Baldé (nyförvärv från Lazio) i en kvart på slutet. Hans snabbhet och explosivitet kan Monaco få användning av under säsongen.



När sjukstugan tömts och nyförvärven kommit igång (även Jovetic var med på resan, men fick ingen speltid) lär ASM bli att räkna med igen. Och kvällens poäng kan visa sig nog så viktig när vi summerar gruppspelet.



RB Leipzig – AS Monaco

1-0 Forsberg (33)

1-1 Tielemans (34)



Monaco: Benaglio – A. Touré, Glik, Jemerson, Jorge – Sidibé (Ghezzal, 84), Fabinho, Moutinho, Diakhaby (K. Baldé, 74) – Tielemans, Falcao (Carrillo, 89).

2017-09-13 23:40:00

