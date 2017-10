Bordeaux – Nantes 1-1

Det var två formstarka lag som möttes på söndagseftermiddagen i ett Bordeaux som bjöd på sommarvärme. För Nantes del innebär det oavgjorda resultatet att man nu är uppe i 7 raka matcher utan förlust.

Förutsättningarna inför Derby d’Atlantique var strålande. En nästintill slutsåld arena, högsommarvärme och två av Frankrike s mest formstarka lag på planen. Bordeaux hade inför matchen tagit full pott på samtliga matcher man spelat hemma på Nouveau Stade de Bordeaux samtidigt som Nantes kom till matchen med fyra segrar i rad. Claudio Ranieri valde att formera följande startelva (4-5-1): Tatarusanu; Dubois – Awaziem – Diego Carlos – Djidji; Thomasson – Rongier – Krhin – Touré – Lima; NakoulmaEn taktiskt genomförd första halvlek av båda lagen som inte ville släppa till några onödiga lägen. Bordeaux förde spelet och försökte ständigt hitta Malcolm, som för dagen skulle vara inblandad i en hel del, medan Nantes spelade disciplinerat och låg rätt i positionerna. På övertid i den första halvleken kom däremot matchens första mål och det var Nantes som gjorde det. Thomasson skickar in bollen i straffområdet och hittar Dubois som tar emot bollen och lyckas få iväg ett skott mot mål. Bordeauxförsvaren och tillika Nantesprodukten, Jeremy Toulalan, lyckas blockera skottet men bollen studsar rakt till Nakoulma som inte gör några misstag och placerar in bollen i mål.Nantes ledning skulle däremot inte bli långvarig. Nicolas De Préville bryter sig loss på vänsterkanten och hittar ut till Malcolm på högerkanten som fintar sig förbi Djidji och placerar in bollen bakom en chanslös Tatarusanu. Ett fint mål av Bordeaux.Under andra halvlek fortsatte Bordeaux att trycka på samtidigt som Nantes hade svårigheter att etablera ett offensivt spel. Tatarusanu tvingades vara på tårna i andra halvlek och stod bland annat för en jätteräddning i ett läge där Cafú, med öppet mål ett par meter ifrån mål, borde gett Bordeaux ledningen. Det uppstod även en straffsituation när Malcolm blev nersparkad i straffområdet av Djidji och som enligt mig borde varit straff men turligt nog tyckte inte domaren det.Nantes lyckas få med sig en poäng i denna svåra bortamatch och även om inte spelet ser så bra ut så är det starkt att laget kan stå emot när Bordeaux ligger på i pressen under andra halvlek. Nantes är nu uppe i sju raka matcher utan förlust (fem vinster och två oavgjorda) och parkerar på en 5:e plats i ligan efter den 9:e omgången. Nästa vecka ställs man mot Guingamp hemma på Stade de la Beaujoire. Ciprian Tatarusanu gör återigen en bra match och är med sina räddningar en stor faktor till att Nantes lyckas få med sig en poäng.