FC Nantes får ny skribent!

Efter några års frånvaro är det dags för FC Nantes att göra comeback (även om sidan aldrig legat nere) på SvenskaFans.

Football Club de Nantes grundades år 1943, mitt under andra världskriget, efter att fem mindre fotbollsklubbar i Nantes beslöt sig för att bilda ett lag som skulle representera staden. 20 år senare blev de uppflyttade för första gången till den högsta divisionen. Under denna period utvecklade Nantes tränare José Arribas en ny spelidé som kom att kallas ”Jeu à la Nantaise”, där fokus låg på en rörlig och anfallsinriktad fotboll med ett hårt arbetande kollektiv. Med denna spelidé vann Nantes ligan två år i rad, 1965 och 1966, och än idag lever denna spelidé kvar i klubben. Nantes är dessutom kända för att ha en utomordentlig ungdomsverksamhet som genom åren producerat spelare så som Claude Makélélé, Didier Deschamps, Marcel Desailly, Christian Karembeu och på senare år Jordan Veretout (Fiorentina), Amine Harit (Schalke) och Georges-Kevin N’Koudou (Tottenham).2000-talet har varit lite fram och tillbaka för den franska västkustklubben. År 2001 vann de Ligue 1 med 4 poäng före tvåan Lyon , för att mellan åren 2007-2013 harva i Ligue 2. De senaste åren har man däremot börja etablera sig på nytt i Ligue 1 och slutade förra säsongen på en väldigt respektabel 7:e plats. Inför den nuvarande säsongen anlitades Claudio Ranieri som huvudtränare och efter en trevande start på säsongen med förluster i de två inledande omgångarna mot Lille och Marseille har man nu radat upp 6 matcher utan förlust (5 vinster och 1 oavgjord).Jag är 26 år gammal och är född och uppvuxen i Stockholm. Jag har nyligen kommit tillbaka till huvudstaden efter varit bosatt i Umeå de senaste tre åren där jag studerade idrottsvetenskap och har ett enormt intresse för idrott, framförallt fotboll. Jag har två lag i hjärtat; AIK och Tottenham, som jag följt sedan jag var en liten grabb men under åren har det dykt upp andra lag som jag fastnat för, däribland Nantes. Christian Wilhelmsson var en personlig favorit under hans glansdagar och när han skrev på för Nantes sommaren 2006 så började jag följa klubben. Även om det inte blev någon succé för Wilhelmsson, eller Nantes heller för den delen som trillade ur högsta serien efter den säsongen, så var det mycket med klubben som tilltalade mig och har gjort att jag har följt dem sedan dess. Numera finns det en annan svensk ytter i laget, Alexander Kacaniklic , som säkerligen hoppas få fart på karriären igen efter ett par tunga år bakom sig. Förhoppningsvis så kan jag med mitt intresse för Nantes tillföra intressanta och givande artiklar och kanske till och med få andra att få upp ögonen för den forna storklubben Football Club de Nantes.