Inför: Derby d’Atlantique

Efter landslagsuppehållet är det återigen dags för Ligue 1 och för Nantes väntar en tuff bortamatch på söndag i det så kallade ”Derby d’Atlantique” mot Bordeaux.

Det är två formstarka lag som möts i den 9:e omgången av Ligue 1 på Nouveau Stade de Bordeaux . Hemmalaget Bordeaux föll visserligen i den senaste omgången mot PSG med 6-2, men detta var lagets första förlust för säsongen och man är framförallt väldigt starka på hemmaplan. Nantes kommer också från en bra period och är tillsammans med PSG ligans mest formstarka lag. Man vann samtliga matcher under septembermånad och släppte enbart in ett mål, vilket tyder på att Claudio Ranieri har fått ordning på försvarsspelet i sitt Nantes. Däremot har Nantes haft det svårt att förvalta de målchanser man skapat och har enbart gjort 6 mål på de 8 första matcherna.I Nantes så är det bekräftat att den brasilianska defensiva mittfältaren Andrei Girotto , som förmodligen hade startat matchen, inte kommer till spel på grund av skada. Yacine Bammou och den gamla Bordeaux spelaren Nicolas Pallois lider också av skador och det är osäkert om de hinner tillbaka i tid till matchen.Claudio Ranieri gillar att rotera i startelvan men det finns några spelare som varit givna i hans lag och som jag anser vara värt att hålla ett extra öga. Den rumänske landslagsmålvakten Tatarusanu som anslöt från Fiorentina i somras har sett väldigt trygg ut och bidrar med ett enormt lugn i försvaret tillsammans med framförallt Diego Carlos och Léo Dubois.Innermittfältaren Abdoulaye Touré blev precis vald till månadens spelare i Nantes efter sina insatser under september och ser ut att gå mot sitt genombrott under Ranieri. Emiliano Sala är med sina två mål Nantes bäste målskytt så här långt och den argentinska anfallaren, som har ett förflutet i Bordeaux, vill säkerligen visa att släkten är värst under söndagens drabbning.Costil; Sabaly – Toulalan – Jovanovic – Pellenard; Lerager – Otávio – Sankhare; Malcom – De Préville – KamanoTatarusanu; Dubois – Djidji – Carlos – Lima; El Ghanassy – Touré – Rongier – Thomasson; Sala - NakoulmaSöndagen den 15 oktober på Nouveau Stade de Bordeaux, kl. 15.00.