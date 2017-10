Inför: Nantes – Guingamp

Nantes är på jakt efter säsongens 6:e vinst när man på lördagskvällen tar emot Guingamp hemma på Stade de la Beaujoire i den 10:e omgången av Ligue 1.

Nantes är inne i en bra period och är nu uppe i sju matcher i rad utan förlust. Senast blev det en poäng borta mot Bordeaux i en match där Nantes visar prov på ett disciplinerat och strukturerat försvarsspel. Detta är något som har kännetecknat Nantes så här långt in i säsongen, om man bortser från den inledande omgången mot Lille (0-3 förlust). Préjuce Nakoulma gjorde sitt första mål för säsongen senast och lär få fortsatt förtroende från start i anfallet mot Guingamp.På skadelistan hittar vi Joris Kayembe Samuel Moutoussamy , Nicolas Pallois och Alexander Kacaniklic . Den svenske yttern har drabbats av en fotskada som håller honom borta från spel. Andrei Girotto ser däremot ut att vara tillbaka till helgen efter att ha missat den senaste matchen mot Bordeaux.Karl-Johan Johnsson’s Guingamp parkerar just nu på en 9:e plats i tabellen med 13 insamlade poäng. Det är framförallt på hemmaplan man har sett starka ut där man tagit 10 av 15 möjliga poäng men på bortaplan har Guingamp haft det tufft och har just nu tre raka förluster när man varit på resande fot.Guingamp kommer däremot från en seger i den senaste omgången när man vann mot Rennes med 2-0 där Moustapha Diallo och Jimmy Briand stod för målen. Båda dessa spelare står på 3 mål vardera i ligaspelet vilket de är bäst med i Guingamp.Skadeläget ser ljusare ut i Guingamp som enbart har en spelare på skadelistan och det är högerbacken Jonathan Martins Pereira som missar matchen pga. en skadad vad.Det brukar bli en het tillställning med mycket gula och även röda kort de senaste åren som dessa lag har ställts mot varandra. Nantes har däremot ett övertag resultatmässigt och har vunnit de fyra senaste matcherna som spelats på Stade de la Beaujoire.Tatarusanu; Dubois – Djidji – Carlos – Lima; Rongier – Girotto – Touré – Thomasson; Sala – Nakoulma.Johnsson; Ikoko – Kerbrat – Sorbon – Tabanou; Didot – Diallo – Blas; Benezet – Thuram – Briand.Lördagen den 21 oktober på Stade de la Beaujoire, kl. 20.00.